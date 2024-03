Das neue Buch der Schweizer Finanz Expertin Inessa Huller zeigt den Weg zum Vermögensaufbau

Finanzielle Unabhängigkeit ist für viele ein unerreichbares Ziel. Das neue Buch der Schweizer Finanzexpertin und Investorin Inessa Huller zeigt die entscheidenden Schritte, zum Aufbau eines Vermögens.

Zürich, 05.03.2024 – Vermögensaufbau an der Börse mit Sicherheit und einer erprobten Strategie

Finanzielle Freiheit bedeutet, über ein ausreichendes passives Einkommen zu verfügen, um nicht täglich für den Lebensunterhalt arbeiten zu müssen. Dies geschieht durch gezielten Vermögensaufbau. Um dieses Ziel zu erreichen, gibt es viele Wege, einen interessanten und vor allem für die meisten auch erreichbaren Weg stellt die Finanzexpertin Inessa Huller in ihrem Buch Nebeneinkommen Börse vor.

Lebendige Tipps statt langweiliger Theorie

Wer von einem Buch mit dem Titel Nebeneinkommen Börse langweilige Abhandlungen über die besten Anlagestrategien erwartet, wird angenehm enttäuscht. Das Buch enthält zahlreiche Erfahrungsberichte von Menschen, die den Weg in die finanzielle Freiheit bereits erfolgreich beschritten haben. Das macht Mut und motiviert, sofort mit dem Vermögensaufbau zu beginnen.

Im Mittelpunkt des Buches steht die dreistufige Methode von Inessa Huller. Zunächst gilt es, das Risiko einer Geldanlage zu kalkulieren. Niemand muss beim Vermögensaufbau das Rad neu erfinden, deshalb ist es wichtig, auf bewährte und erfolgreiche Kernstrategien zurückzugreifen. Schließlich geht es um den Aufbau eines Portfolios und dessen Verwaltung.

Inessa Huller gelingt in diesem Buch nicht weniger als die Entmystifizierung der Börse. Viele Menschen legen ihr Geld immer noch in sicheren Anlagen an, wo sie sehr wenig Zinsen bekommen. Der Vermögensaufbau an der Börse erscheint ihnen zu komplex und schwierig. Bei der Lektüre des Buches Nebeneinkommen Börse wird dem Leser klar, dass der Vermögensaufbau über die Börse realistisch und greifbar ist. Um erfolgreich an der Börse zu investieren, braucht man auch nicht viel Geld, ein regelmäßiges Einkommen reicht völlig aus.

Börsenwissen von der Finanzexpertin

Die Autorin hat jahrelang als Bankerin gearbeitet und kennt das Börsenumfeld aus eigener Erfahrung. Seit 2013 hat sie an der Börse ein eigenes Portfolio von über 900’000 Schweizer Franken aufgebaut. Seit mehreren Jahren ist sie als Coach im Finanzbereich tätig und hat dabei gelernt, worauf es für normale Anleger an der Börse ankommt. In ihrem Buch Nebeneinkommen Börse macht sie auch bewusst, welche Denkmuster den Vermögensaufbau behindern. Finanzielle Freiheit ist nach der Lektüre dieses Buches ein Ziel, das plötzlich für jeden erreichbar ist.

Die Erfahrungen aus ihren zahlreichen Seminaren sind in das Buch eingeflossen. Sie vermittelt keine Strategien, die für alle gleich sind, sondern geht auf jeden Teilnehmer individuell ein.

Finanzwissen zum kleinen Preis

Obwohl das im Buch enthaltene, unschätzbare Wissen für die Leser von höchstem Wert ist, bietet die Autorin die ersten 500 Exemplare zu einem äußerst günstigen Einführungspreis, und sogar ohne Versandkosten. Wer sich die Inhalte lieber als Hörbuch anhören möchte, kann auch eine Audiodatei bestellen. Die mp3-Datei wurde von der Autorin selbst aufgenommen und ist fast wie ein Live-Coaching.

Eine Schulung durch einen Finanzexperten oder eine Finanzexpertin kostet normalerweise mehrere hundert Euro. Das Buch ist also ein echtes Schnäppchen.

Inessa Huller ist eine erfahrene Finanzexpertin, die viele Jahre Erfahrung als Bankberaterin und Relationship Managerin hat, und seit 10 Jahren mit ihrem Wissen und ihrer Erfahrung auch anderen dabei hilft, langfristig ein Vermögen aufzubauen. Obwohl sie sich insbesondere auf Finanzcoaching für Frauen in der Schweiz fokussiert hat, steht sie Menschen jeder Geschlechtsidentität zur Seite. In ihrer Rolle begleitet und unterstützt sie Kunden, die Portfolios im Wert von bis zu 3 Millionen CHF verwalten.

