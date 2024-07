Troy Minerals unterzeichnet finale Vereinbarung mit CBGB Ventures Corp.

3. Juli 2024 – Vancouver, British Columbia / IRW-Press / Troy Minerals Inc. (Troy oder das Unternehmen) (CSE: TROY; OTCQB: TROYF; FWB: VJ3) freut sich, im Anschluss an seine Pressemeldung vom 10. Juni 2024 bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit der Firma CBGB Ventures Corp. (CBGB) eine finale Vereinbarung zur Übernahme aller ausgegebenen und ausstehenden Aktien von CBGB im Gegenzug zur Emission von 3.244.151 Troy-Stammaktien und 9.732.454 Special Warrants des Unternehmens unterzeichnet hat.

CBGB ist Konzessionsinhaber des Quarzsandprojekts Table Mountain in British Columbia und erhält gemeinsam mit Troy das Recht auf den Erwerb einer Beteiligung von 80 % an der Firma Grand Samsara Development LLC, die das Quarzsandprojekt Tsagaan Zalaa in der Mongolei betreibt.

Die Special Warrants werden nach dem folgenden Schema in Stammaktien umgewandelt:

– 3.244.151 Special Warrants werden zu jenem Datum in Troy-Stammaktien umgewandelt, an dem das Unternehmen eine Beteiligung von 23,8 % an der Firma Grand Samsara Development LLC erhält;

– 1.601.328 Special Warrants werden 30 Tage nach jenem Datum in Troy-Stammaktien umgewandelt, an dem entweder eine Mineralressource von 5.000.000 Tonnen im Projekt Table Mountain (wie in einem vom Unternehmen im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 erstellten Fachbericht in Aussicht gestellt) erreicht oder der kommerzielle Produktionsbetrieb aufgenommen wird, je nachdem, welches Ereignis früher eintritt;

– 1.601.327 Special Warrants werden 30 Tage nach jenem Datum in Troy-Stammaktien umgewandelt, an dem im Projekt Table Mountain der kommerzielle Produktionsbetrieb aufgenommen wird;

– 3.285.648 Special Warrants werden 30 Tage nach jenem Datum in Troy-Stammaktien umgewandelt, an dem im Projekt Tsagaan Zalaa der kommerzielle Produktionsbetrieb aufgenommen wird.

Die bei Abschluss der Transaktion auszugebenden 3.244.151 Stammaktien sowie 3.244.151 weitere Stammaktien, die bei der Umwandlung von Special Warrants in Verbindung mit dem Erwerb einer Beteiligung an Grand Samsara ausgegeben werden, unterliegen diversen Wiederveräußerungsbeschränkungen, die für einen Zeitraum zwischen sechs Monaten und drei Jahren ab dem Abschlussdatum gelten.

Der Abschluss der Transaktion ist an die Durchführung einer Due-Diligence-Prüfung und an die Zustimmung der CBGB-Aktionäre gebunden.

IM NAMEN DES BOARDS

Rana Vig | President und Direktor

Telefon: 604-218-4766

rana@ranavig.com

Die Canadian Securities Exchange hat diese Pressemitteilung nicht überprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte hierin enthaltene Informationen stellen gemäß der kanadischen Wertpapiergesetzgebung zukunftsgerichtete Informationen dar. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehört unter anderem der Abschluss der Transaktion zu den hier beschriebenen Bedingungen und Zeitpunkten. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie wird oder Abwandlungen solcher Wörter und Ausdrücke oder an Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten werden, zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Meinungen und Einschätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich abweichen, einschließlich des Erhalts aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen. Obwohl das Management des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen wird keine zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen aktualisieren, die durch Verweis in diesem Dokument enthalten sind, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Troy Minerals Inc

Rana Vig

1200 – 750 West Pender St.

V6C 2T8 Vancouver, British Columbia

Kanada

email : rana@ranavig.com

Pressekontakt:

Troy Minerals Inc

Rana Vig

1200 – 750 West Pender St.

V6C 2T8 Vancouver, British Columbia

email : rana@ranavig.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Raum & Form Seidel GmbH: Ihr exklusiver De Sede Händler in Nürnberg Pressemitteilung: Premiere der neuen Obdachlosen-Tour auf der Hamburger Reeperbahn