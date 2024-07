Pressemitteilung: Premiere der neuen Obdachlosen-Tour auf der Hamburger Reeperbahn

Einblicke in das Leben auf der Straße mit den Kiezjungs

Am 6. Juli startet eine besondere Tour auf der Hamburger Reeperbahn:



Die Kiezjungs beginnen die neue Obdachlosen-Tour, die den Gästen einen authentischen Einblick in das Leben auf der Straße bieten soll. Unter der Leitung von Jenni, einer ehemaligen Obdachlosen, erfahren die Besucher mehr über die täglichen Herausforderungen und persönlichen Geschichten dieser Menschen.

Ein besonderes Erlebnis auf der Reeperbahn

Die Obdachlosen-Tour der Kiezjungs ist mehr als nur eine Stadtführung. Sie bietet eine Plattform für ehemalige Obdachlose, ihre Erlebnisse und Erfahrungen direkt mit den Gästen zu teilen. Jenni, die selbst jahrelang auf der Straße lebte, erzählt ihre bewegende Geschichte und gewährt unverblümte Einblicke in die sozialen Strukturen und Herausforderungen des Lebens auf der Straße. Dieser einzigartige Perspektiv-Wechsel ermöglicht es den Teilnehmern, das Viertel St. Pauli aus einem neuen Blickwinkel kennenzulernen.



Premiere am 6. Juli um 15.00 Uhr

Die Premieren-Tour findet am 6. Juli statt und beginnt um 15:00 Uhr. Treffpunkt ist auf dem Beatles Platz / Reeperbahn 178. Der Ticketpreis beträgt 10 Euro pro Person.

Alle Einnahmen werden zur Unterstützung lokaler Obdachlosenprojekte verwendet.

Tickets sind über die Website der Kiezjungs unter:

https://kiezjungs.com/touren/obdachlosen-tour-hamburg-reeperbahn/



erhältlich.



Inhalt der Tour:

* Authentische Geschichten: Jenni, eine ehemalige Obdachlose, erzählt ihre persönlichen Erlebnisse und gibt unverblümte Einblicke in ihr Leben auf der Straße.

* Soziales Engagement: Der gesamte Erlös der Tour wird an lokale Hilfsorganisationen gespendet, die Obdachlosen in Hamburg unterstützen.

* Einzigartige Perspektive: Erleben Sie die Reeperbahn aus einem völlig neuen Blickwinkel und verstehen Sie die sozialen Herausforderungen, die viele Menschen hier täglich bewältigen müssen.

Kontakt:

Kiezjungs Hamburg

Webseite: www.kiezjungs.com

Über die Kiezjungs

Die Kiezjungs sind bekannt für ihre authentischen und spannenden Stadtführungen durch Hamburgs berühmtes Viertel St. Pauli. Mit einem besonderen Fokus auf soziale Themen bieten sie Touren an, die nicht nur unterhalten, sondern auch aufklären und sensibilisieren.

Für weitere Informationen und Rückfragen:

Sven Jakobsen

Telefon: 015202781961

E-Mail: post@kiezjungs.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Die Kiezjungs

Herr Sven Jakobsen

Kroosweg 19

21073 Hamburg

Deutschland

fon ..: 04027872891

web ..: http://www.kiezjungs.com

email : post@kiezjungs.com

Wir Kiezjungs sind St. Paulianer Tourguides, die mit einem innovativen Konzept und Authentizität die Gästeführung in Hamburg St. Pauli neu definiert haben. Wir sind unterhaltsam, machen neugierig, wir sind reines Infotainment von echten St. Paulianern. Wir kennen das Quartier, seine Leute und seine Besonderheiten bereits seit Jahrzehnten. Daher können wir St. Pauli so intim und exklusiv zeigen, wie niemand sonst.

