TruMerit und EnGen wollen in Zusammenarbeit im Ausland ausgebildeten Gesundheitsfachkräften Englischkenntnisse vermitteln, sodass sie für Erfolg bei der Arbeit und im Alltag aufgestellt sind

PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA / ACCESS Newswire / 24. September 2025 / TruMerit, ein führender Anbieter im Bereich der Personalentwicklung im Gesundheitswesen weltweit, arbeitet mit EnGen, einem auf Arbeitskräfte zugeschnittenen Anbieter von Englischkursen, zusammen, um im Ausland ausgebildete Pflegekräfte und andere Fachkräfte im Gesundheitswesen dabei zu unterstützen, die Sprachkenntnisse aufzubauen, die sie benötigen, um in englischsprachigen Arbeitsumgebungen erfolgreich zu sein und sich in ihrer neuen Umgebung entfalten zu können.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81168/TruMerit_092425_DEPRcom.001.jpeg

Zugehöriges Bild

Diese neue Zusammenarbeit ermöglicht es aktuellen und früheren Antragstellern für die Zeugnisbewertungsdienste von TruMerit, einen individuellen Zugang zu EnGens Plattform und modernen Tools für den Aufbau von Englischkenntnissen zu erwerben. Durch gezielte, berufsspezifische Englischkurse stärken die Lernenden ihr Selbstvertrauen, verbessern ihre Arbeitsleistung und bereiten sich auf nachgefragte Rollen in Gesundheitssystemen vor, die mit einem kritischen Personalmangel konfrontiert sind.

EnGens innovativer Ansatz verbindet bedarfsorientierten, KI-gestützten Unterricht mit menschlicher Unterstützung, darunter Live-Online-Gruppenworkshops und Coaching. Die Lösung stattet erwerbstätige Erwachsene mit den Englischkenntnissen aus, die sie für bestimmte Jobs und Karrierewege benötigen, einschließlich Positionen im Gesundheitswesen. Bessere Englischkenntnisse helfen ihnen nicht nur, sich auf die erforderlichen Sprachprüfungen und Lizenzprüfungen vorzubereiten, sondern auch, ihre Karriere zu beschleunigen und sich am Arbeitsplatz und in der Gemeinschaft in ihrem neuen Heimatsland zurecht zu finden.

Da jedes Jahr Tausende von im Ausland ausgebildeten Pflegekräften und branchenverwandten Fachkräften in die USA kommen, um den Personalmangel im Gesundheitswesen auszugleichen, sind eine ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit ein entscheidender Vorteil, der eine bessere Zusammenarbeit, Patientenversorgung und insgesamt bessere Ergebnisse ermöglicht. Neben der Überprüfung ihrer Ausbildung und Lizenzierung in ihren Heimatländern – Dienstleistungen, die TruMerit bereits anbietet -erfordert das US-Einwanderungsgesetz einen Nachweis von Englischkenntnissen, um eine klare Kommunikation zwischen den Gesundheitsteams und die Patientensicherheit zu gewährleisten.

Mit dem erweiterten Fokus von TruMerit auf die Karriereentwicklung im Gesundheitswesen sind wir entschlossen, migrierende Pflegekräfte und andere Fachkräfte im Gesundheitswesen in jeder Karrierephase zu unterstützen. In den USA bedeutet dies, dass sie die Möglichkeit haben, ihr Sprachvermögen von kompetent zu fließend verbessern können, so Dr. Peter Preziosi, President und CEO von TruMerit.

Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit EnGen diese Herausforderung anzugehen, indem wir durch die personalisierten, mobilen Lernerfahrungen dieses Unternehmens einen auf die berufliche Laufbahn abgestimmten Englischunterricht anbieten, sagte er.

Indem wir im Ausland ausgebildete Fachkräfte im Gesundheitswesen mit berufsspezifischen Englischkenntnissen ausstatten, befähigen wir sie, vertrauensvoll mit Patienten zu kommunizieren, eine qualitativ hochwertige Versorgung zu bieten und in anspruchsvollen Umgebungen erfolgreich zu sein – und sich gleichzeitig in ihren Gemeinden zu verwurzeln, sagte Dr. Katie Brown, Gründerin und Chief Education Officer von EnGen. EnGens Ansatz führt zu Ergebnissen in der Praxis: 94 % unserer Lernenden fühlen sich sicherer im Umgang mit der englischen Sprache am Arbeitsplatz, 93 % sparen Zeit bei der Arbeit und 92 % haben ihre beruflichen Fähigkeiten verbessert. Weitere 80 % gaben an, dass sie ihr Leben besser meistern können. Wir sind stolz darauf, mit TruMerit zusammenzuarbeiten, um ein stärkeres, zukunftsfähiges Personal im Gesundheitswesen aufzubauen.

Neben dem auf das Gesundheitswesen ausgerichteten Englischunterricht bietet EnGen auch Inhalte an, die Lernenden dabei helfen sollen, sich ein neues Leben in einem englischsprachigen Land aufzubauen. Themen wie soziale Integration, rechtliche, finanzielle und digitale Kompetenz sowie Vorbereitung auf US-Bürgerschaftstests sind Teil davon.

Um begleitenden Ehepartnern und anderen Familienmitgliedern die Eingewöhnung zu erleichtern, umfasst das Angebot von TruMerit Sonderkonditionen für eine Familienoption, mit der Familienmitglieder ab 14 Jahren Zugang zu den Kursen von EnGen erhalten.

Über TruMerit

TruMerit ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Personalförderung im Gesundheitswesen. Die Organisation, die früher unter dem Namen CGFNS International bekannt war, blickt auf eine fast 50-jährige Geschichte zurück, in der sie die berufliche Mobilität von Pflegekräften und anderen Fachkräften im Gesundheitswesen – und denjenigen, die sie lizenzieren und einstellen – unterstützt hat, indem sie deren Ausbildung, Fähigkeiten und Erfahrung validiert hat, wenn sie sich um die Zulassung zur Ausübung ihrer Tätigkeit in den USA und anderen Ländern bemühen. Unter dem Namen TruMerit wurde diese Aufgabe auf den Aufbau von Personalkapazitäten ausgeweitet, die den Bedürfnissen der Menschen in einer sich schnell entwickelnden globalen Gesundheitslandschaft entsprechen. Über ihr Global Health Workforce Development Institute fördert die Organisation evidenzbasierte Forschung, Thought Leadership und Lobbyarbeit zur Unterstützung von Lösungen für die Entwicklung von Arbeitskräften im Gesundheitswesen, einschließlich weltweit anerkannter Praxisstandards und Zertifizierungen, die die Karrieremöglichkeiten für Beschäftigte im Gesundheitswesen verbessern werden.

Über EnGen

EnGen bietet einen maßgeschneiderten, KI-gestützten Ansatz für den Englischunterricht, der darauf ausgelegt ist, ein systemisches Zugangsproblem zu lösen: Erwachsene Lernende der englischen Sprache stellen heute einen von zehn Erwachsenen im erwerbsfähigen Alter in den USA dar, doch das Arbeitskräftesystem erfüllt die Bedürfnisse von nur 2 % dieser Arbeitnehmer. Als zertifiziertes B-Unternehmen schließt EnGen diese Lücke, indem es mit Arbeitgebern, Anbietern im Bereich Erwachsenenbildung, Organisationen zur Personalentwicklung und staatlichen Stellen zusammenarbeitet, um Arbeitssuchende und Beschäftigte mit Englischkenntnissen, Karrierewegen und Arbeitsplätzen in Branchen mit hohem Bedarf zusammenzubringen. Der auf Arbeitskräfte ausgerichtete Ansatz von EnGen geht auf die Herausforderungen bei der Einstellung und Bindung von Arbeitgebern ein und fördert die wirtschaftliche Mobilität der Lernenden. Weitere Informationen finden Sie unter getengen.com.

Ansprechpartner

David St. John

dstjohn@trumerit.org

QUELLE: TruMerit

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ACCESS Newswire

Client Support

500 Perimeter Park Drive, Suite D

NC 27560 Morrisville

USA

email : cs@accesswire.com

Pressekontakt:

ACCESS Newswire

Client Support

500 Perimeter Park Drive, Suite D

NC 27560 Morrisville

email : cs@accesswire.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Dr. Rudolf Flösser: Strategien zur Optimierung von Immobilienportfolios in der Schweiz SchlafTEQ revolutioniert den Matratzenkauf