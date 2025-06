Turnaround bei Kupferförderung: Chiles Bergbau setzt Aufschwung fort

Chile hat den Turnaround bei der Kupferproduktion geschafft. Doch aufgrund sinkender Minenerträge droht schon in wenigen Jahren ein erneuter Rückgang der Produktion. Die Regierung wirbt deshalb um Investoren – mit Erfolg.

Altiplano Metals (ISIN: CA02156R1082, WKN: A2JNFG) ist Eigentümer der Mine Santa Beatriz. Diese liegt in der 1.000 Kilometer langen, nordnordöstlich verlaufenden Atacama-Verwerfungszone innerhalb des kupferreichen Eisenoxid-Kupfer-Gold-Gürtels (IOCG) Chiles, wo mehrere bedeutende Lagerstätten lokalisiert sind.

Altiplano Metals erwartet bei Santa Beatriz Kupfer, Eisen und Gold

Die Idee der Geologen: Santa Beatriz liegt nur zwei Straßenkilometer vom bestehenden Betrieb der Kupfer-Gold-Mine Farellon in der Nähe von La Serena entfernt. IOCG-artige Adern in Farellon und Santa Beatriz weisen ähnliche Mineraleigenschaften auf und sind durchgehend nordöstlich ausgerichtet.

Dies deutet darauf hin, dass beide Projekte Teil eines größeren Systems mit hervorragendem Potenzial für die Erschließung hochwertiger Kupfer- und Eisenvorkommen mit zugehörigem Gold sein könnten, erläutert das Unternehmen seine Strategie.

Schon heute wird bei Santa Beatriz in kleinem Rahmen Material abgebaut. Altiplano Metals verarbeitet dieses Material in der unternehmenseigenen Anlage El Peñón etwa 15 Kilometer nördlich des Abbaugebiets.

Im ersten Kalenderquartal 2025 wurden in der Anlage insgesamt 5.391 Tonnen Cu-Au-mineralisiertes Material verarbeitet, wodurch 142,5 Tonnen Cu-Au-Konzentrat mit einem durchschnittlichen Kupfergehalt von ungefähr 24,5 % und 1,6 g/t Gold erzeugt wurden.

Altiplano Metals erlöste damit gut 315.000 USD – für ein an der Börse mit knapp 4,3 Mio. EUR bewertetes Unternehmen ein willkommener operativer Cashflow, der in der Explorationsbranche alles andere als selbstverständlich ist.

Entsprechend der Ambitionen des Unternehmens ist die gegenwärtige Produktion vor allem ein Bestandteil der Explorationsanstrengungen. Die Lieferungen von Santa Beatriz an El Peñón bezeichnet das Unternehmen denn auch als Massenprobenmaterial. Wir sind mit den ersten Ergebnissen der Großproben aus Santa Beatriz zufrieden. Zusammen mit den jüngsten Bohrergebnissen bestärkt uns dies darin, die Entwicklungsmöglichkeit weiter zu verfolgen, sagt CEO Alastair McIntyre.

Chiles Bergbau im Aufschwung – der dringend benötigt wird

Altiplano Metals ist ein Beispiel von vielen für den strukturellen Aufschwung im chilenischen Bergbau. So wurden im jüngsten Bericht der chilenischen Kupferkommission Cochilco für den Zeitraum 2024-2033 51 Projekte im Gesamtwert von 83 Milliarden USD genannt, was einem Anstieg von 27 % gegenüber dem vorherigen Bericht entspricht. Bergbauunternehmen aller Größen und aus aller Welt investieren in dem rohstoffreichen Andenstaat.

Geht es nach der Regierung, sollen noch weitaus mehr Investitionen angezogen werden. Eine Regierungskommission unter Beteiligung der Investitionsförderungsagentur InvestChile tourte letzte Woche durch Europa. Das erklärte Ziel: Investoren für Schlüsselsektoren wie den Bergbau zu gewinnen.

Chiles globaler Kupfermarktanteil sank zwischen 2010 und 2024 von 34 % auf 24 %. Dieser Trend beginnt, sich umzukehren. Im Jahr 2024 förderten die chilenischen Minen der staatlichen Kupferkommission Cochilco zufolge rund 5,5 Millionen Tonnen Kupfer, gut 250.000 Tonnen mehr als im Vorjahr. Für 2025 geht Cochilco von einem Wachstum der Kupferförderung um 4,6 Prozent auf knapp 5,8 Millionen Tonnen aus. Dank neuer Investitionen könnte die Produktion bis 2027 auf fast 6,1 Millionen Tonnen steigen.

Dann aber droht ein erneuter Rückgang: Sinkende Erzgehalte und andere einschränkende Umstände schwächen die Minenleistung. Um gegenzusteuern, müssen die Investitionen in den Bergbau intensiviert werden.

Regierung wirbt mit schnelleren Genehmigungen

Die Regierung will Investoren den Einstieg mit Deregulierung schmackhaft machen. Zu den Kritikpunkten gehören lange Genehmigungsfristen.

Zwischen 1993 und 2024 habe sich die Bearbeitungszeit für Umweltverträglichkeitsprüfungen im Durchschnitt von 200 auf fast 1.000 Tage erhöht, die für Wasserbauprojekte von fünf auf 50 Monate, die für Seekonzessionen von fünf auf 35 Monate und die für die Erteilung von Genehmigungen für Abfalldeponien durch den Geologie- und Bergbaudienst Sernageomin von zwei auf zehn Monate, erklärte Juan Carlos Jobet, ehemaliger Energie- und Bergbauminister, kürzlich auf dem Wirtschaftsforum Icare.

Derzeit wird im Senat ein Gesetzentwurf zur Reduzierung der Bearbeitungszeiten für Sektorgenehmigungen um 30 bis 70 Prozent vorangetrieben. Francisco Saffie, Koordinator für Wirtschaftsregulierung im Finanzministerium, will vor allem das Risiko für Rechtsstreitigkeiten verringern.

Altiplano Metals konnte zuletzt auf das Vertrauen der Investoren zählen: Eine Privatplatzierung im Volumen von knapp 750.000 USD wurde im Juni mit der zweiten Tranche abgeschlossen. Die Investoren zeichneten Pakete bestehend aus Aktien und Kaufoptionen.

Die Kaufoptionen sehen bei einer Laufzeit von rund zwei Jahren einen Ausübungspreis deutlich oberhalb des aktuellen Kurswertes vor. Dies gilt in der Branche als Vertrauensbeweis. Die Mittel dienen unter anderem zur weiteren Exploration von Santa Beatriz durch ein Diamantbohrprogramm.

Weitere Informationen zu Altiplano Metals finden Sie im Unternehmensprofil auf Miningscout.de

www.miningscout.de/minenaktien/altiplano-metals-inc/

Unternehmen: Altiplano Metals

TSX-V: APN-

WKN: A2JNFG

ISIN: CA02156R1082

Webseite: apnmetals.com/

Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte

Die hier angebotene Berichterstattung stellt keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlung dar und ist weder explizit noch implizit als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Die hanseatic stock publishing UG und ihre Autoren schließen jede Haftung diesbezüglich aus. Die Berichterstattung dient ausschließlich der Leserinformation und stellt zu keinem Zeitpunkt eine Handlungsaufforderung dar. Zwischen der hanseatic stock publishing UG und den Lesern der von ihr veröffentlichten Artikel entsteht keinerlei Vertrags- und/oder Beratungsverhältnis, da sich die Berichterstattung ausschliesslich lediglich auf das jeweils genannte Unternehmen, nicht aber auf die Anlageentscheidung bezieht. Wir weisen darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter der hanseatic stock publishing UG Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Ferner besteht zwischen dem hier erwähnten Unternehmen oder mit ihm verbundenen Unternehmen und der hanseatic stock publishing UG ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt besteht. Da wir zu keinem Zeitpunkt ausschliessen können, dass auch andere, Medien, Research- und Börseninformationsdienste die von uns erwähnten Werte im gleichen Zeitraum besprechen, kann es zu einer symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Mitarbeiter des Herausgebers halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktien oder Aktien-Optionen des besprochenen Wertpapieres. Eine Veränderung, Verwendung oder Reproduktion dieser Publikation ohne eine vorherige schriftliche Zustimmung von der hanseatic stock publishing UG (haftungsbeschränkt) ist untersagt. Bitte lesen Sie auch unseren Disclaimer: www.miningscout.de/disclaimer-agb/.

Kontakt

www.miningscout.de ist ein Service von:

hanseatic stock publishing UG (haftungsbeschränkt)

Schönböckener Str. 28D

23556 Lübeck

Germany

Fragen und Anregungen bitte per Mail an: redaktion@miningscout.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Miningscout

Nils Glasmachers

Schönböckener Str. 28D

23556 Lübeck

Deutschland

email : redaktion@miningscout.de

Pressekontakt:

Miningscout

Nils Glasmachers

Schönböckener Str. 28D

23556 Lübeck

email : redaktion@miningscout.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Martin Jonas – Von der Comedy-Bühne in die Klassenzimmer und Kindergärten – die Lesereise hat begonnen Silver Crown: Neue Silber-Lizenz könnte Umsatzprofil deutlich positiv beeinflussen!