Hohe Investitionen, ergiebige Funde: Chiles Kupferbergbau nimmt Fahrt auf

Chile meldet hohe Investitionen in den Bergbau und vielversprechende Explorationserfolge. Damit kann das Land seine Vormachtstellung insbesondere im Kupferbergbau verteidigen.

Aus der Vogelperspektive zeigt sich eine abgelegene, trockene Berglandschaft, die durch eine von Baggern geformte Grube unterbrochen wird. Die Grube durchschneidet die karg-raue Szenerie mit Zeugnissen menschlicher Aktivität: Ein Bohrgerät ragt neben einem Generator samt Unterstand in die Höhe.

Altiplano startet Bohrprogramm bei Santa Beatriz

Der Ort des Geschehens: Santa Beatriz in der Nahe von La Serena in Chile. Hier startet der Kupferproduzent Altiplano Metals (ISIN: CA02156R1082, WKN: A2JNFG) ein zuvor angekündigtes Bohrprogramm. Geplant sind mindestens vier Bohrungen mit durchschnittlich 125 Metern pro Bohrung. Das Ziel besteht darin, die Erweiterung der mineralisierten Kupfer-Gold-Zone entlang des Streichens und unterhalb der historischen Abbaustätten zu bestätigen, erläutert Altiplano CEO Alastair McIntyre.

Die Mine Santa Beatriz liegt zwei Straßenkilometer vom bestehenden Betrieb der Kupfer-Gold-Mine Farellon entfernt. Beide Projekte befinden sich in der 1.000 Kilometer langen, nordnordöstlich verlaufenden Atacama-Verwerfungszone innerhalb des kupferreichen Eisenoxid-Kupfer-Gold-Gürtels (IOCG) Chiles, der mehrere bedeutende Lagerstätten hervorgebracht hat.

Die Geologen von Altiplano glauben aufgrund ähnlicher Mineraleigenschaften, dass Farellon und Santa Beatriz Teil eines größeren Systems sein könnten – eines Systems mit Potenzial für die Erschließung hochwertiger Kupfer- und Eisenvorkommen mit zusätzlicher Goldmineralisierung.

Altiplano Metals steht exemplarisch für eine größere Entwicklung, die sich in immer mehr Statistiken niederschlägt: Die Kupferexploration in Chile gewinnt deutlich an Tempo, immer wieder berichten Explorationsgesellschaften über vielversprechende Funde.

Chiles Kupferexplorer melden starke Ergebnisse

Hot Chili etwa konnte kurz vor dem Jahreswechsel eine bedeutende Kupfer-Gold-Entdeckung bestätigen. 4.000 Bohrmeter wurden bei La Verde etwa 30 km südlich des geplanten zentralen Verarbeitungszentrums des Kupfer-Gold-Projekts Costa Fuego in der Küstengebirgskette der Atacama-Region zurückgelegt. Ein Bohrabschnitt von 202 m mit einem Gehalt von 0,6 % Cu und 0, 3 g/t Au in einer Tiefe von 70 m innerhalb eines breiteren Abschnitts von 308 m mit einem Gehalt von 0,5 % Cu und 0,3 g/t Au in einer Tiefe von 46 m lässt auf eine größere Lagerstätte hoffen. Bei La Verde befindet sich eine historische Tagebaumine.

Atex Resources macht Fortschritte beim Valeriano Kupfer-Gold-Projekt in der Atacama-Region. Bohrungen, deren Ergebnisse im März veröffentlicht wurden, durchschnitten hochgradige Zonen, darunter 30 Meter mit 4.40%.

Fitzroy Minerals gab im März die Ergebnisse der allerersten Bohrung beim Caballos-Kupferprojekt bekannt. Das erste Bohrloch CAB-DDH001 durchteufte prompt 200 m mit einem Gehalt von 0,46 % Cu, 591 ppm Mo, 0,07 g/t Au (0,83 % CuEq) aus einer Tiefe von 66 Metern, einschließlich 98 m mit 0,78 % Cu, 1071 ppm Mo, 0,12 g/t Au (1,45 % CuEq), ab 151 m. Caballos liegt nahe der Städte Cabildo und Petorca und erstreckt sich geologisch über die Farellones-Formation aus dem Miozän und die Abanico-Formation aus dem Oligozän.

Altiplano Metals und die anderen Explorationsgesellschaften sind keine Ausnahmeerscheinung in der Andenrepublik. Im Gegenteil: Die Investitionsneigung ist hoch. Wie die chilenische staatliche Agentur Cochilco Ende 2024 mitteilte, sind bis 2033 Bergbauinvestitionen im Umfang von fast 100 Mrd. USD geplant. Die Investitionsprognose wurde damit gegenüber dem Vorjahr um 27 % erhöht.

Kupfer spielt bei den Investitionen eine entscheidende Rolle. BHP etwa hat einen 14 Mrd. USD schweren Investitionsplan für Escondida, die größte Kupfermine der Welt, vorgelegt. Anglo American investiert in Los Bronces, Codelco u.a. bei Chuqui Subterranea, und auch Freeport McMoRan hat Investitionen angekündigt. Ein Großteil der Investitionen soll kurzfristig fließen.

Investitionen leiten Trends für Chiles Kupferbergbau ein

Die Investitionsaktivität großer Bergbauriesen und kleiner Explorer macht sich bereits auf dem Weltmarkt bemerkbar. Im Laufe des Jahres 2024 hat der größte Produzent den seit 2019 rückläufigen Produktionstrend nach oben durchbrochen. 5,5 Mio. Tonnen dürfte die Kupferproduktion des Landes im vergangenen Jahr erreicht haben. Im Dezember wurde ein Zuwachs um 14,3 % gegenüber dem Vorjahresmonat vermeldet.

Altiplano Metals hat sich ebenfalls Kapital beschafft: Anfang April wurden über den erfolgreichen Abschluss einer Privatplatzierung knapp 650.000 USD eingesammelt. Anders als andere Explorer erzielt Altiplano jedoch bereits jetzt Einnahmen: Das Unternehmen betreibt die El Penon Erzmühle rund 15 Kilometer von Santa Beatriz entfernt.

Knapp 6.400 Tonnen Rohmaterial wurden hier im vierten Quartal 2024 verarbeitet, 128 Tonnen Konzentrat für knapp 220.000 USD verkauft. Im Januar und Februar lagen die Umsätze bei ca. 275.000 USD. Die Behörden hatten zuletzt die Betriebsgenehmigung bis September 2028 verlängert. Bis dahin soll die Exploration von Santa Beatriz nach dem Willen von Altiplano bereits weit fortgeschritten sein, was auch dem Aktienkurs des derzeit mit nur rund 7 Millionen kanadischen Dollar (rund 4,4 Mio. Euro) bewerteten Kupferproduzenten nachhaltigen Auftrieb geben sollte.

