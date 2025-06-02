UCI Gran Fondo World Series

Der 3RIDES Gran Fondo ist ein grenzüberschreitenden Frühjahrsklassiker und wichtiger Termin für alle ambitionierten Radsportler, welchen der Gelderner Gerd Bloemen in seiner Altersklasse gewann.

* Gerd Bloemen aus Geldern startete für den Cycle Club Advantag

* Strecke führte durch die südliche Weinstraße und nach Frankreich

* Gerd Bloemen erreichte den 1. Platz in seiner Altersklasse

Der 3RIDES Gran Fondo ist ein grenzüberschreitenden Frühjahrsklassiker und wichtiger Termin für alle ambitionierten Radsportler. Im fünften Jahr führte das Straßenrennen der 3RIDES Series und Teil der UCI Gran Fondo World Series am Samstag, 25. April, durch die Weinberge der südlichen Reinstraße und sogar zwei Mal für rund 15 Kilometer über die Grenze in das benachbarte Frankreich. Insgesamt kommt die 100 Kilometer lange Strecke auf gut 600 Höhenmeter.

In Kombination mit den Rennen des traditionsreichen «Großen Preis der Südlichen Weinstraße» im Rahmen der Rad-Bundesliga wartete ein 100 Kilometer langer, technisch anspruchsvoller Rundkurs mit Start und Ziel am Deutschen Weintor in Schweigen-Rechtenbach auf die Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Der Radsportler Gerd Bloemen aus Geldern, der für den Cycle Club advantag an den Start ging, erkämpfte sich den Sieg auf der 100-Kilomete- Strecke. Hier gab es diverse Herausforderungen, von schnellen Abfahrten mit über 60 km/h bis zu steilen Rampen mit 12% Anstieg. Auch Strecken mit Betonplatten stellten besondere Herausforderung dar.

Gerd Bloemen betonte: „Die ersten 60 km war ich gut im Rennen, dann fehlten mir einige Körner, die sicherlich einer vorangegangenen dreimonatigen Erkrankung geschuldet sind.“

Die nächsten Rennen, an denen Gerd Bloemen vom Cycle Club advantag teilnimmt, sind noch in Planung und Gerd Bloemen strebt wiederum weitere Plätze auf dem Podium an.

Durch seinen Sieg hat sich Radsportler Gerd Bloemen zudem für die WM in Japan qualifiziert.

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