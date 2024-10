„Udo Jürgens Forever“ (BR/Das Erste): Weitere Showgäste für die Tribute-Gala stehen fest!

In „Udo Jürgens Forever. Die Show zu seinem 90. Geburtstag“ erweisen namhafte Stars der Musikszene der Sänger-Legende mit ihren Auftritten die Ehre – am 23. Dezember 2024 um 20.15 Uhr im Ersten!

Namhafte Stars der Musikszene erinnern in der Show „Udo Jürgens Forever“, moderiert von Michelle Hunziker und Sasha, an den großen Entertainer. Die Show wird am 20. November 2024 in München aufgezeichnet und am 23. Dezember 2024 um 20.15 Uhr im Ersten gezeigt. Direkt im Anschluss um 22.30 Uhr wird die neue Dokumentation „UDO!“ gesendet.

Weitere Showgäste stehen fest

In „Udo Jürgens Forever. Die Show zu seinem 90. Geburtstag“ erweisen namhafte Stars der Musikszene der Sänger-Legende mit ihren Auftritten die Ehre: Popmusiker Adel Tawil, die norwegische Sängerin, Entertainerin und Schauspielerin Wencke Myhre, Musiker, Sänger und Moderator Götz Alsmann, Moderatorin und Model Aurora Ramazotti, Schlagerikone und Produzent Thomas Anders, Chanson-Sängerin Annett Louisan, Sängerin Vanessa Mai, Schlager-Urgestein Howard Carpendale und der österreichische Sänger und ESC-Gewinner Tom Neuwirth alias Conchita Wurst. Diese und weitere Stars interpretieren die größten Hits von Udo Jürgens und erzählen von ihrer teilweise sogar persönlichen Verbindung zu ihm. Mit dem Original-Orchester von Udo Jürgens unter der Leitung seines langjährigen Bandleaders Pepe Lienhard und in Anwesenheit von Udo Jürgens‘ Kindern Jenny und John präsentiert die ARD in Zusammenarbeit mit dem österreichischen ORF und dem Schweizer SRF diese einzigartige, emotionale Tribute-Show.

Ticketverkauf

Die Musikshow wird am Mittwoch, 20. November 2024, im Circus Crone in München aufgezeichnet. Tickets gibt’s über München Ticket in verschiedenen Preiskategorien.

Die Show: Besondere Performance von „Als ich fortging“

Als ein Highlight in der Eurovisions-Show wird der bislang unveröffentlichte Udo-Jürgens-Song „Als ich fortging“ in einer ganz besonderen Performance präsentiert. Außerdem wird das Publikum der Unterhaltungs-Show mit zahlreichen Ausschnitten aus Auftritten, Interviews und auch bisher unveröffentlichten Privataufnahmen auf eine Zeitreise durch das Leben des großen Entertainers geschickt. Udo Jürgens‘ Kinder Jenny und John, aber auch langjährige Weggefährten teilen ihre ganz privaten Erinnerungen an den Star.

Die Dokumentation: Künstlerportrait und Psychogramm

Ebenfalls am Montag, 23. Dezember 2024, zeigt das Erste um 22.30 Uhr die neuproduzierte einstündige ARD-Dokumentation „UDO!“ von David Kunac und Sebastian Dehnhardt. Udo Jürgens und sein langer Weg zu sich selbst – das einstündige Künstlerportrait zeichnet das packende Psychogramm eines musikalischen Genies, das sein Leben der Bühne und dem Applaus verschrieben hat – bis in den Tod. Mit exklusivem Zugang zum Familienarchiv, unveröffentlichtem Bild- und Tonmaterial erzählen Udo Jürgens‘ Kinder Jenny und John, engste Freunde und Vertraute von der atemberaubenden Karriere, der Rastlosigkeit und den Schattenseiten dieses Jahrhundertmusikers.

Weitere Infos unter:

BR | Presse | Udo Jürgens Abend im Ersten

