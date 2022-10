repecon: Die besten Tagungshotels 2022: Die Gewinner stehen fest

Rund 22.000 Tagungsplaner, Trainer, Führungskräfte und Personalentwickler waren zum 21. Mal aufgerufen, die besten Tagungshotels und -locations in Deutschland zu wählen.

Ausgezeichnet wurden die Sieger im ARCADEON in Hagen auf einem Preisverleihungsevent mit festlicher Abendveranstaltung. Zur Wahl standen 250 Hotels in fünf verschiedenen Kategorien sowie etwa 90 Locations in den beiden Kategorien „Tagung“ und „Event“. „Vielen individuell geführten Tagungshotels ist es in der Pandemie gelungen, ihre Kompetenzen und Angebote erfolgreich weiter zu schärfen“, resümiert TOP 250 Germany-Projektleiter Reinhard Peter. „Die Wahl hat verdeutlicht, dass gerade diejenigen Häuser, die über Jahre mit konstant sehr guter Leistung überzeugten, die Corona-Krise genutzt haben, um heute noch besser aufgestellt zu sein, als sie es in der Vergangenheit waren.“

Die Sieger bei Seminaren, Konferenzen und Kreativprozessen

In der Königskategorie „Seminar“ durfte der diesjährige Gastgeber der Abendveranstaltung jubeln: das ARCADEON – Haus der Wissenschaft & Weiterbildung in Hagen. Das Hotel blickt auf eine steile Erfolgsgeschichte unter der Führung von Jörg und Claudia Bachmann zurück. Die Plätze zwei und drei erreichten das Parkhotel Schillerhain im rheinland-pfälzischen Kirchheimbolanden und das ANDERS Hotel Walsrode in Niedersachsen. In der Kategorie „Konferenz“ schaffte es das bayerische Schloss Hohenkammer auf den ersten Platz, gefolgt von WESTERHAM – die Akademie und dem Parkhotel Landau. Schloss Hohenkammer belegte als einziges Haus des Wettbewerbs zwei Podiumsplätze und wurde in der Kategorie „Kreativprozesse“ auf Platz drei gewählt. Göbel`s Schlosshotel „Prinz von Hessen“ positionierte sich in der Kreativ-Kategorie auf Rang zwei, die meisten Stimmen bekam das HOTELCAMP REINSEHLEN. Inmitten der Heidelandschaft gelegen, bietet es Gästen eine Atmosphäre der Ruhe kombiniert mit viel Natur und inspirierenden Tagungsräumen.

Die Gewinner in den Kategorien Klausur und Event

Als führendes Klausur-Hotel wurde das Hotel Gut Hühnerhof im hessischen Gründau ausgezeichnet. Das Team um Inhaberin Myriam Hecker überzeugt seit Jahren mit innovativen Ideen und dem entspannenden Ambiente eines familiengeführten Hauses. Die Folgeplätze belegen das Hotel Kloster Hornbach an der rheinland-pfälzisch-französischen Grenze und das hôtel villa raab im hessischen Alsfeld. Den Thron in der Kategorie „Event“ eroberte sich das Hotel Schönbuch in Pliezhausen bei Stuttgart zurück. Dem einfallsreichen Inhaber Maik Hörz und seinem Team gelingt es seit Jahren immer wieder aufs Neue, einzigartige Events und Erlebnisse zu entwickeln und das Haus konsequent darauf auszurichten. Platz zwei und drei gingen an das Pfalzhotel Asselheim und das norddeutsche Gut Thansen.

Die besten Locations und ein wegweisender Branchentreff

Neben den fünf Hotel-Kategorien wurde auch in zwei Locations-Kategorien gewählt. Als beste Tagungslocation wurde das Refugium im Schlosshotel Steinburg in Würzburg ausgezeichnet, der Preis für die beste Eventlocation ging an das Vogel Convention Center, und damit ebenfalls in die Mainfranken-Metropole. Dem Preisverleihungsevent voraus ging der 7. „Impulsetag der Tagungshotellerie“, bei dem sich Hoteliers aus allen Bundesländern über die aktuellen Herausforderungen der Hotellerie austauschten und bei Impulsvorträgen von Branchenexperten über Trends informieren konnten.

repecon

repecon ist eine der führenden Dienstleistungsagenturen für die Tagungshotellerie und Eventlocations im D-A-CH-Raum. Das 2002 von Reinhard Peter gegründete und breit aufgestellte Unternehmen stellt über Printmedien, Online-Kanäle, bei Messeauftritten und eigenen Veranstaltungen den direkten Kontakt zwischen Hotels und Locations sowie MICE-Planern und Tagungsentscheidern her. repecon vereint Marken wie „TOP 250 Germany“ – Deutschlands größte Qualitätskooperation individuell geführter Tagungshotels, „Exzellente Lernorte“ oder „Besondere Tagungs- und Eventlocations“ unter seinem Dach. Von diesen Kooperationen wird unter anderem auch der „TOP-Tagungshotelier“ gekürt. Mit dem Magazin für die Tagungshotellerie „TOP 250 inside“ wird die Branche mit einem eigenen Titel versorgt, für den Tagungsplaner-Markt erscheint zudem das Magazin „MICE Start“. Inzwischen hat das repecon-Team zusammen mit externen Experten das Angebot auch auf Beratung, Weiterbildung und Austauschplattformen für Hoteliers ausgebaut. Fast 400 individuell geführte Tagungshotels (drei bis fünf Sterne) sowie Tagungs- und Eventlocations zählen aktuell zum Kundenstamm. Sie werden nachhaltig darin unterstützt, die Qualität ihrer Angebote zu steigern und sich durch Professionalisierung sowie Individualisierung eine optimierte Marktpositionierung zu verschaffen. Unter dem Label „Hotel-Helden“ entwickelt repecon mit kreativen Köpfen der Tagungshotellerie Lösungen zur Steigerung der Attraktivität der Hospitality-Branche als Arbeitgeber.

