Über 250 Besucher bei 1. Forum des Hörens in Fürth

Zum zehnjährigen Jubiläum richtete Firmengründer und -inhaber André Fiedler im Kulturforum Fürth eine eigene Hausmesse aus. Das erste Fürther „Forum des Hörens“.

Fürth, den 28. September 2024 – Das HÖRSPECTRUM FIEDLER feierte am Samstag, den 28. September, mit einem beeindruckenden Event sein 10-jähriges Bestehen. Firmengründer André Fiedler hatte aus diesem Anlass zum „Forum des Hörens“ ins Kulturforum Fürth eingeladen, das zahlreiche Besucher anzog. Seit einem Jahrzehnt setzt sich das Unternehmen erfolgreich für innovative Hörlösungen ein und bietet erstklassigen Service in der Hörakustik.

Als besonderes Highlight der Veranstaltung konnte André Fiedler den renommierten Experten Prof. Dr. Dr. Ulrich Hoppe, Leiter der Audiologie an der HNO-Klinik des Universitätsklinikums Erlangen, als Referenten gewinnen. In seinem Vortrag „Faszination Hören – vom Ton zur Wahrnehmung“ faszinierte er das Publikum mit tiefen Einblicken in die Funktionsweise des menschlichen Gehörs und die Bedeutung moderner Hörtechnologien.

Das „Forum des Hörens“ bot jedoch nicht nur wissenschaftlichen Austausch, sondern auch ein vielfältiges Programm für Jung und Alt. Der große Bus des Erfahrungsfelds zur Entfaltung der Sinne lud Besucher dazu ein, die Welt des Hörens spielerisch zu entdecken. Für die kleinen Gäste sorgten eine Hüpfburg, Kinderschminken und ein Theaterstück für Unterhaltung. Ein Glücksrad sowie das Hörmobil ergänzten die spannenden Aktivitäten.

Am Abend fand eine festliche Jubiläumsfeier mit 80 geladenen Gästen statt. Zu den Ehrengästen zählten unter anderem Bernd Zimmermann, der Erste Bürgermeister von Obermichelbach, und sein Stellvertreter Andreas Rohringer. Beide zeigten sich begeistert über den Erfolg von André Fiedler und lobten seine unternehmerische Leistung. Bürgermeister Zimmermann würdigte besonders Fiedlers Engagement in der Ausbildung junger Fachkräfte und dessen Mut, stets neue Wege zu gehen: „Es ist beeindruckend zu sehen, wie aus einem kleinen Unternehmen ein solch wichtiger Akteur in der Region geworden ist.“

Die Jubiläumsfeier wurde von kulinarischen Köstlichkeiten des Ristorante „La Scala“ begleitet, das für das leibliche Wohl der Gäste sorgte.

Das HÖRSPECTRUM FIEDLER blickt auf ein erfolgreiches Jahrzehnt zurück und setzt auch in Zukunft auf Innovationen und höchste Qualität in der Hörakustik. Mit Veranstaltungen wie dem „Forum des Hörens“ beweist das Unternehmen seine Vorreiterrolle in der Region und unterstreicht seine enge Verbundenheit zu Kunden und Partnern.

Für weitere Informationen: HÖRSPECTRUM FIEDLER Kapellenstraße 1 90762 Fürth Tel.: 0911-81 03 370

E-Mail: info@hoerspectrum-fiedler.de

Website: www.hoerspectrum-fiedler.de

