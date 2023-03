UI-Prototyping von Stone Labs

Der Ausgangspunkt für jedes High-Tech-Produkt erstellt eine starke und fangen Benutzeroberfläche (UI).

Eine der effektivsten Möglichkeiten, dies zu erreichen, ist die Entwicklung von Wireframes und Prototypen. In diesem Artikel werden wir diskutieren:

– welche Wireframes und Prototypen gibts,

– welche am häufigsten verwendeten Tools für UI -Prototypen gibts

– Beispiele für die Prototypentwicklung durch Stone Labs mit Vorteilen fuer die Unternehmer

Was ist ein Wireframe UI-Prototyp?

Ein Wireframe UI-Prototyp ist eine visuelle Darstellung einer Website oder einer mobilen App, die die Grundstruktur und das Layout der Benutzeroberfläche beschreibt. Es wird bevor der Designentwicklung erstellt und dient als Blaupause für das Endprodukt. Ein Prototyp ist eine funktionale Version des Produkts, mit der der Benutzer kommuniziert und anschließend Feedback geben kann. Dies ist ein wesentlicher Schritt im Designprozess, der es den Unternehmern ermöglicht, ihre Ideen zu verfeinern und sicherzustellen, dass sie den Bedürfnissen ihrer Kunden entsprechen.

Welche Vorteile bringt der Prototyp dem Geschäftsinhaber?

Die Entwicklung eines Prototyps bringt Geschäftsinhabern viele Vorteile, darunter:

* eine einfachere Finanzierung von Investoren

Ein funktionaler Prototyp kann den Investoren das Potenzial eines Produkts nachweisen, was die Sicherung der Finanzierung erleichtert

* verbessertes Produktdesign

Durch die Interaktion mit dem Produkt können Geschäftsinhaber Designfehler identifizieren und vor der Produkteinführung Verbesserungen vornehmen.

* Kosteneinsparungen

Durch frühzeitige Ermittlung von Designfehler im Prozess können Geschäftsinhaber Zeit und Geld sparen, indem sie später teuren Redesign vermeiden

Was sind die am häufigsten verwendeten Tools für UI -Prototypen?

Für UI -Prototypen stehen viele Tools zur Verfügung, und die am häufigsten verwendeten sind Sketch, Adobe XD, Figma und InVision. Bei Stone Labs verwenden wir Figma und InVision, um Wireframes und Prototypen für unsere Kunden zu erstellen. Diese Tools sind benutzerfreundlich und ermöglichen es uns, schnell qualitativ hochwertige Prototypen zu erstellen.

Beispiele für die Prototypentwicklung von Stone Labs

Ein Beispiel für die Prototypentwicklung von Stone Labs ist die Regtech App. RegTech ist ein innovatives Unternehmen, das automatisierte AI-Unternehmensregistrierungsdienste anbietet. Stone Labs hat Regtech geholfen einen vollständigen Prototyp des Onboarding-Prozesses zu entwickeln, der eine benutzerfreundliche Schnittstelle enthielt, die den Registrierungsprozess einfach und intuitiv machte. Dieser UI -Prototyp ermöglichte es RegTech, ihr Produkt mit frühen Nutzern zu testen und Verbesserungen auf der Grundlage ihres Feedbacks vorzunehmen, was zu einer erfolgreichen Produkteinführung führte.

Wie kann Stone Labs bei der Prototypentwicklung helfen?

Bei Stone Labs haben wir ein Team erfahrener Designer und Entwickler, die sich auf UI -Prototypen spezialisieren. Wir arbeiten eng mit unseren Kunden zusammen, um ihre Geschäftsziele zu verstehen und die Zielgruppe zu erreichen. Wir verwenden diese Informationen, um Wireframes und UI -Prototypen zu erstellen, die ihren besonderen Bedürfnissen entsprechen. Wir verwenden eine Vielzahl von Tools und Techniken, um effektive Prototypen zu erstellen, und arbeiten während des gesamten Entwicklungsprozesses mit unseren Kunden zusammen, um sicherzustellen, dass ihr Produkt erfolgreich ist.

Zusammenfassend sind Wireframes und UI-Prototypen kritische Dinge bei der Entwicklung eines erfolgreichen Startups. Sie ermöglichen Geschäftsinhabern, ihre Ideen mit Benutzern zu testen, Feedback zu erhalten und Verbesserungen vor der Entwicklung vorzunehmen. Stone Labs hat vielen Startups geholfen, effektive Wireframes und UI-Prototypen zu entwickeln, und wir können auch Ihrem Startup auch helfen.

Kontaktieren Sie uns noch heute, um mehr über unser UI-Prototyping zu erfahren.

Hier finden Sie mehr über unsere Dienste für die MVP-Entwicklung – https://startuper.berlin/ui-prototyping, https://startuper.berlin/mvp-implementierung

