  • UMT AG baut Kundenbasis in der Logistik mit UMS Vision AI weiter aus

    München (IRW-Press/02.10.2025) – Die UMT United Mobility Technology AG (UMT AG) baut ihre Präsenz im Logistiksektor weiter aus: Mit der innovativen KI-Lösung UMS Vision AI konnte die Loth Internationale Speditionsgesellschaft mbH (Loth) als weiterer Kunde gewonnen werden.

    Loth nutzt UMS Vision AI, um die Vielzahl an täglich eingehenden Transportaufträgen seiner Kunden effizient und automatisiert zu verarbeiten. Ohne vorherigen Trainingsaufwand werden nun alle relevanten Informationen automatisch aus den unterschiedlich gestalteten Aufträgen und E-Mails extrahiert, in ein einheitliches elektronisches Format überführt und dynamisch den jeweiligen Kunden zugeordnet.

    Darüber hinaus erkennt UMS Vision AI dank seiner KI-basierten Architektur kundenspezifische Besonderheiten und berücksichtigt diese selbstständig im weiteren Prozess. Dies führt zu einer spürbaren Automatisierung zentraler Abläufe, reduziert Fehlerquellen und sorgt für eine deutliche Zeit- und Kostenersparnis insbesondere durch die Auflösung von Schnittstellenproblemen zwischen Systemen.

    „Mit dem erfolgreichen Einsatz von UMS Vision AI wird deutlich, wie Künstliche Intelligenz längst im operativen Alltag der Logistikbranche angekommen ist. Wir bieten unser UMS Vision AI Framework im Rahmen eines flexiblen B2B-Abomodells an. Dieses ermöglicht Unternehmen den unkomplizierten Einstieg in die Nutzung von KI ohne hohe Anfangsinvestitionen und mit minimalem Implementierungsaufwand. Die Lösung wird individuell auf die Anforderungen des jeweiligen Kunden abgestimmt und in die bestehenden Prozesse integriert“, erklärt Erik Nagel, CEO der UMT AG.

    Über UMT AG:

    Die UMT United Mobility Technology AG (UMT AG) mit Sitz in München ist ein führendes Unternehmen für KI-gestützte Prozessautomatisierung. Die börsennotierte Gesellschaft ist mit ihrer innovativen Lösung „UMS Vision AI“ auf Wachstumskurs bei Unternehmen in ganz Europa. Durch die Kombination von Technologie und Beratung bietet die UMT AG ganzheitliche KI-Lösungen an, die auf die individuellen Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten sind.

    Die Aktie der UMT United Mobility Technology AG (WKN: A40ZVU, ISIN: DE000A40ZVU2) wird an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt und ist im Basic Board der Deutschen Börse AG notiert.

