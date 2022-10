PAS gewinnt zwei weitere Partner und baut ihr Service-Portfolio für die CFO-Agenda weiter aus

Stuttgart/München, Deutschland – Dienstag, 4. Oktober 2022 – PAS Financial Advisory AG setzt ihren starken Wachstumskurs als eine der am schnellsten wachsenden Beratungen Deutschlands fort.

Die Anfang des Jahres gegründete PAS Financial Advisory AG holt mit Florian Dotzler einen erfahrenen Financial Service Experten an Bord und baut mit Matthias Seitz den Transaction Services Bereich weiter aus.

Florian Dotzler bringt 18 Jahre Erfahrung im Financial-, Risk- & Regulatory Reporting für die Financial Service Industry mit. Neben verschiedenen Stationen in Advisory und Audit bei einem Big Four Haus, verfügt der ausgewiesene Financial Service Experte über mehrjährige Erfahrung als Financial Integration Manager bei der Allianz Asset Management und war zuletzt bei Deloitte für Aufbau und Delivery der ESG / Sustainable Finance Advisory Services mitverantwortlich.

„Mit Florian Dotzler haben wir einen perfect Match für die PAS gefunden, mit dem wir zum einen unsere Services für FinTechs und etablierte Financial Service Kunden im Bereich Financial & Non-Financial Reporting sowie Risk & Regulatory ausbauen werden“, kommentiert Markus Groß, Vorstand und Partner der PAS. „Neben dem weiteren Ausbau unseres ESG-Beratungsportfolios hat sich mit Florian Dotzler ein auch im Bereich der Bilanzierung und Bewertung von Finanzinstrumenten herausragender Experte unserer Gesellschaft angeschlossen.“

„Die PAS baut mit fachlich und menschlich herausragenden Teams die aktuell, stärkste, neue Beratungsgesellschaft entlang der CFO Agenda auf“, ergänzt Florian Dotzler zu seinem Einstieg als Partner. „Ich freue mich mit vielen, herausragenden, ehemaligen und neuen Weggefährten eine echte Alternative zu den bestehenden Anbietern für unsere Kunden zu führen.“

Als weitere Verstärkung stößt Matthias Seitz zur PAS und wird dort als Partner den weiteren Aus- und Aufbau des Bereichs Transaction Services übernehmen. Seitz kommt aus dem Bereich Transaction Advisory des Konkurrenten WTS und war als Wirtschaftsprüfer / Steuerberater zuletzt Geschäftsführer der FAS Steuerberatungsgesellschaft GmbH. In seiner Zeit bei der FAS (jetzt WTS Advisory) begleitete er zusammen mit seinem Team zahlreiche Unternehmenstransaktionen und kümmerte sich zudem um die Neuausrichtung der Bewertungsabteilung. Davor war Matthias Seitz viele Jahre beim Big Four Haus EY in den Bereichen Transaction Advisory und Audit Services tätig.

„Mit unserer agilen und über alle Service-Lines hinweg eingespielten Mannschaft sind wir in der Lage, schnell und effizient auf die Bedürfnisse unserer Mandanten einzugehen“, ergänzt Matthias Seitz, der zukünftig auch dem Vorstand der PAS angehören wird. „Verstärkt wird diese Einsatzbereitschaft durch unsere einzigartige Unternehmenskultur, auf die wir sehr stolz sind!“

Die PAS Financial Advisory AG unterstreicht als aktuell wachstumsstärkste Beratung Deutschlands auch durch diese Neuzugänge ihr klares Ziel, sich innerhalb kürzester Zeit zu einem der größten unabhängigen Beratungshäuser entlang der CFO-Agenda zu entwickeln.

Die PAS ist eines der größten unabhängigen und inhabergeführten Beratungshäuser entlang der CFO-Agenda. Bei uns haben sich fachlich herausragende Persönlichkeiten in einem innovativen und dynamischen Beratungsunternehmen zusammengefunden, das seine Mandanten auf dem Weg zu einem modernen Finanz- und Rechnungswesen begleitet. Wir kombinieren fachliche und prozessuale Expertise in den Bereichen nationale und internationale Rechnungslegung, Transactions, Corporate Performance Management und moderner Finanzbuchhaltung mit technischer Expertise und Digitalisierungskompetenz.

Den entscheidenden Unterschied macht bei uns das einzigartige PAS Team! Wir lieben was wir tun, haben Spaß an der gemeinsamen Arbeit und davon profitieren auch unsere Mandanten: Fachliche Exzellenz und Erfahrung, gepaart mit dem notwendigen Pragmatismus und viel Engagement und Leidenschaft.

Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Stuttgart und beschäftigt darüber hinaus Teams in München, Frankfurt, Düsseldorf, Augsburg und Berlin.

Weitere Informationen unter: pasfa.de

