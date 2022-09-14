  • UMT AG gibt erfolgreiche Platzierung der Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital bekannt

    München, den 05.03.2026 (IRW-Press/05.03.2026) – Die UMT United Mobility Technology AG (Ticker: UMD.DE, WKN: A40ZVU, ISIN: DE000A40ZVU2) gab heute bekannt, dass die vom Vorstand am 20. Januar 2026 beschlossene Barkapitalerhöhung erfolgreich platziert und im Handelsregister eingetragen wurde. Die Privatplatzierung wurde innerhalb kurzer Zeit abgeschlossen und war überzeichnet.

    Die neuen Aktien sind ab Beginn des laufenden Geschäftsjahres dividendenberechtigt und werden voraussichtlich in Kürze in den Handel aufgenommen.

    Erik Nagel, Vorstandsvorsitzender der UMT United Mobility Technology AG, kommentierte:

    „Die effiziente Durchführung dieser Kapitalerhöhung stärkt unsere finanzielle Flexibilität. Der Erlös unterstützt den weiteren Ausbau unserer Vertriebs- und operativen Kapazitäten.“

    Weitere Informationen zu UMT finden Sie unter
    umt.ag oder
    customsautopilot.com

    Über die UMT AG:

    Die UMT United Mobility Technology AG (UMT AG) mit Sitz in München ist ein führendes Unternehmen für KI-gestützte Prozessautomatisierung. Das börsennotierte Unternehmen befindet sich mit seiner innovativen Lösung „UMS Vision AI“ auf Wachstumskurs bei Unternehmen in ganz Europa. Durch die Kombination von Technologie und Beratung bietet die UMT AG ganzheitliche KI-Lösungen, die auf die individuellen Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten sind.

    Die Aktien der UMT United Mobility Technology AG (WKN: A40ZVU, ISIN: DE000A40ZVU2) werden an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt und sind im Basic Board der Deutschen Börse AG notiert.

    (Ende)

    Aussender: UMT United Mobility Technology AG
    Adresse: Brienner Straße 7, 80333 München
    Land: Deutschland
    Ansprechpartner: Investor Relations
    Tel.: +49 89 20 500 680
    E-Mail: investor.relations@umt.ag
    Website: www.umt.ag

    ISIN(s): DE000A40ZVU2 (Aktie)
    Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Basic Board in Frankfurt, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Tradegate BSX

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    UMT United Mobility Technology AG
    Investor Relations
    Brienner Straße 7
    80333 München
    Deutschland

    email : investor.relations@umt.ag

    Pressekontakt:

    UMT United Mobility Technology AG
    Investor Relations
    Brienner Straße 7
    80333 München

    email : investor.relations@umt.ag


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Vorstand beschließt Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital
      Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR München, den 20.01.2026 (IRW-Press/20.01.2026) – Der Vorstand der UMT United Mobility Technology AG (WKN: A40ZVU / ISIN: DE000A40ZVU2 / Ticker Symbol: UMD.DE) hat...

    2. Aleia Holding AG: Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts
      Hamburg (14.09.2022/12:10) – Der Vorstand der Aleia Holding AG (ISIN: DE000A161291) hat am heutigen 14. September mit Zustimmung des Aufsichtsrats auf Grundlage des von der Hauptversammlung am 29. September 2021...

    3. co.don Aktiengesellschaft beschließt Bezugsrechtskapitalerhöhung gegen Bareinlagen aus Genehmigtem Kapital
      NICHT ZUR VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE IN ODER INNERHALB DEN USA, AUSTRALIEN, JAPAN ODER KANADA ODER EINER SONSTIGEN JURISDIKTION, IN DER EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE. BITTE BEACHTEN SIE...

    4. Amtsgericht München Registergericht lehnt Antrag der KB Holding GmbH auf Löschung der eingetragenen Kapitalerhöhung ab
      München, 19.12.2023 Das Amtsgericht Munchen Registergericht hat mit Beschluss vom 30.11.2023 den Antrag der KB Holding GmbH auf Loschung der Registereintragung vom 18.02.2021 (Kapitalerhohung aus Genehmigten Kapital, Eintragung Nummer 24)...

    5. Erfolgreiche Kapitalerhöhung sorgt für über 2 Mio. Euro an liquiden Mitteln
      Essen (IRW-Press/05.05.2025) – * Großaktionäre bauen ihre Aktienpositionen aus * Kapitalerhöhung zu 2,00 Euro weit oberhalb des aktuellen Kurses von ca. 1,45 Euro Der Erlös aus der Kapitalerhöhung der Staige...

    6. Beschwerde der KB Holding GmbH abgewiesen – Kapitalerhöhung vom 18. Februar 2021 hat Bestand.
      Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR München, den 28.11.2024 (IRW-Press/28.11.2024) – Das Oberlandesgericht München hat die Beschwerde der KB Holding GmbH gegen den Beschluss des Amtsgerichts München, Registergericht, vom...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.