  • Teilnahme an führenden europäischen Investorenkonferenzen

    München, den 16.01.2026 (IRW-Press/16.01.2026) – Frankfurter Wertpapierbörse: UMT United Mobility Technology AG (Ticker: UMD.DE, WKN: A40ZVU, ISIN: DE000A40ZVU2, „UMT“ oder das „Unternehmen“), ein Anbieter von KI-basierten Lösungen für automatisierte Unternehmensprozesse, gab heute ihre Teilnahme an zwei führenden Investorenkonferenzen im Januar 2026 bekannt.

    UMT wird seine Unternehmensstrategie vorstellen und über den aktuellen Stand der Umsetzung der zentralen KI-Lösungen des Unternehmens berichten, wodurch die skalierbare Wachstumsstrategie des Unternehmens untermauert wird.

    Die Treffen mit institutionellen Investoren und Analysten sind eine gezielte Initiative, um die Sichtbarkeit des Unternehmens auf den europäischen Kapitalmärkten zu erhöhen.

    Details zur Konferenz:

    Frankfurt meets Davos The Summit

    Datum: 21. Januar 2026

    Ort: Davos, Schweiz

    Format: Unternehmenspräsentation und Networking-Sessions

    ODDO BHF Small & Mid Cap Conference

    Termine: 26. bis 27. Januar 2026

    Ort: ODDO BHF SE, Gallusanlage 8, 60329 Frankfurt am Main, Deutschland.

    Format: Unternehmenspräsentation und Einzelgespräche mit Investoren

    Weitere Informationen zu UMT finden Sie unter
    umt.ag

    Über die UMT AG:

    Die UMT United Mobility Technology AG (UMT AG) mit Sitz in München ist ein führendes Unternehmen für KI-gestützte Prozessautomatisierung. Das börsennotierte Unternehmen befindet sich mit seiner innovativen Lösung „UMS Vision AI“ auf Wachstumskurs bei Unternehmen in ganz Europa. Durch die Kombination von Technologie und Beratung bietet die UMT AG ganzheitliche KI-Lösungen, die auf die individuellen Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten sind.

    Die Aktien der UMT United Mobility Technology AG (WKN: A40ZVU, ISIN: DE000A40ZVU2) werden an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt und sind im Basic Board der Deutschen Börse AG notiert. Das Ticker Symbol ist UMD.DE.

    Haftungsausschluss: Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den aktuellen Erwartungen, Annahmen und Prognosen des Vorstands der UMT AG beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie „erwarten“, „annehmen“, „prognostizieren“, „beabsichtigen“, „anstreben“, „glauben“, „schätzen“, „planen“ oder ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Diese Aussagen unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der UMT AG wesentlich von den hier dargestellten Informationen abweichen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem Entwicklungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage, des Wettbewerbsumfelds, Änderungen nationaler und internationaler Vorschriften insbesondere in den Bereichen Technologie und Datensicherheit sowie die Verfügbarkeit von Finanzierungen. Die UMT AG übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

    (Ende)

    Aussender: UMT United Mobility Technology AG
    Adresse: Brienner Straße 7, 80333 München
    Land: Deutschland
    Ansprechpartner: Investor Relations
    Tel.: +49 89 20 500 680
    E-Mail: investor.relations@umt.ag
    Website: www.umt.ag

    ISIN(s): DE000A40ZVU2 (Aktie)
    Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Basic Board in Frankfurt, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    UMT United Mobility Technology AG
    Investor Relations
    Brienner Straße 7
    80333 München
    Deutschland

    email : investor.relations@umt.ag

    Pressekontakt:

    UMT United Mobility Technology AG
    Investor Relations
    Brienner Straße 7
    80333 München

    email : investor.relations@umt.ag


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. XORTX kündigt Teilnahme an bevorstehenden Investorenkonferenzen an
      CALGARY, ALBERTA, den 11. September 2023 / IRW-Press / – XORTX Therapeutics Inc. (XORTX oder das Unternehmen) (NASDAQ: XRTX | TSXV: XRTX | Frankfurt: ANU), ein Pharmaunternehmen für spätklinische Studien,...

    2. XORTX gibt Teilnahme an Investorenkonferenzen im Frühling 2024 bekannt
      Calgary (Alberta) – 8. April 2024 / IRW-Press / – XORTX Therapeutics Inc. (XORTX oder das Unternehmen) (NASDAQ: XRTX | TSXV: XRTX | Frankfurt: ANUA WKN: A3UNZ), ein klinisches Pharmaunternehmen...

    3. Karora durchschneidet 3,64 g/t Gold auf 16 Meter als Teil der starken Ergebnisse der ersten Erkundungsbohrungen auf dem Lake Cowan Prospekt bei Higginsville Greater, präsentiert Management-Update und kündigt Teilnahme an kommenden Investorenkonferenzen an
      Highlights: – Erste Erkundungsbohrungen am Lake Cowan im Gebiet Higginsville Greater lieferten aufregende neue Bohrziele in einem bisher wenig erkundeten Gebiet östlich des Bergbaubetriebs Higginsville. – Die Ergebnisse der Erkundungsbohrungen...

    4. Rritual Superfoods kündigt Teilnahme an der virtuellen europäischen ECRM-Konferenz an
      Vertriebsleiter des Unternehmens nehmen am europäischen Programm für Vitamine, Mineralstoffe und Nahrungsergänzungsmittel teil und knüpfen Kontakte zu internationalen Einzelhändlern VANCOUVER (KANADA), 9. Juni 2021 – Rritual Superfoods Inc. (Rritual oder...

    5. WPD Pharmaceuticals bestätigt seine Teilnahme am 7. LSX-Jahresweltkongress, einem führenden Forum für internationale Gesundheitsvorsorge und Biowissenschaften
      Vancouver, British Columbia – 28. Januar 2021 – Das auf klinische Prüfungen spezialisierte Pharmaunternehmen WPD Pharmaceuticals Inc. (CSE: WBIO)(FWB: 8SV1) (das Unternehmen oder WPD) freut sich, seine Teilnahme am LSX-Weltkongress...

    6. Richmond Terrace Capital sichert sich 900 Mio. EUR von führenden europäischen Pensionsfonds
      LONDON, GB / ACCESS Newswire / 11. September 2025 / Richmond Terrace Capital, ein führendes Investmentmanagementunternehmen mit Sitz in London, freut sich bekannt zu geben, dass ein Konsortium an führenden...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.