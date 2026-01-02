Verlängerung der VHILS Ausstellung „Strata“ im Museum of Urban and Contemporary Art (MUCA) in München

Die Ausstellung des weltbekannten Urban-Art-Künstlers VHILS wird bis 1. März 2026 verlängert: Erleben Sie „STRATA“ neu im historischen MUCA Bunker – einzigartig und digital barrierefrei zugänglich.

Aufgrund des anhaltenden Erfolgs und der positiven Resonanz, freut sich das Museum of Urban und Contemporary Art (MUCA), bekanntzugeben, dass die aktuelle Ausstellung Strata des renommierten portugiesischen Künstlers Alexandre Farto aka Vhils bis zum 1. März 2026 verlängert wird.

Die Ausstellung, die seit März letzten Jahres zu sehen ist, zeigt eine umfassende Auswahl von Vhils‘ Werken aus den letzten zwei Jahrzehnten. Besucherinnen und Besucher haben die Möglichkeit, die Entwicklung seines unverwechselbaren künstlerischen Stils anhand einer breiten Palette von Materialien, Techniken und konzeptionellen Ansätzen zu erfahren.

Mit der Verlängerung geht auch eine strukturelle Neuerung der Ausstellung einher. Besucherinnen und Besucher können die Werke nun in zwei unterschiedlichen Gebäuden erleben: Während der eine Teil der Ausstellun weiterhin im Ober- und Erdgeschoss des Hauptgebäude zu sehen ist, wird der zweite Teil der Ausstellung ab sofort im MUCA Bunker gezeigt.

Der MUCA Bunker ist ein historischer Hochbunker aus dem Zweiten Weltkrieg, der direkt an das

Hauptgebäude anschließt und durch seine besondere Atmosphäre besticht. Im Bunker können Vhils Werke auf zwei Etagen erkundet werden und erhalten durch das einzigartige Setting eine neue Wirkung. Das Gebäude selbst besitzt ebenfalls eine spannende Geschichte, zu der Eingangsbereich informiert. Bevor es zum Kunstbunker wurde, war es nach seinem Einsatz im Krieg eine Obdachlosenunterkunft, ein Hotel und sogar kurzzeitig ein angesagter Nachtclub. Das MUCA nutzt das historische Gebäude seit 2021 für außergewöhnliche Kunsterlebnisse und Inszenierungen. So spiegelt auch das Gebäude selbst Vhils Auseinandersetzung mit Themen von Identität, Erinnerung und urbaner Transformation wider und stellt außerdem einen spannenden Aspekt der Stadtentwicklung dar. Denn Mauern und Gebäude spiegeln, so Vhils, „im Laufe der Zeit […] den Wandel der Zeit und den Kontext ihres Standorts wider: die Städte, die Konflikte, die die Stadt durchziehen, und die Art und Weise, wie Menschen den öffentlichen Raum wahrnehmen.“

Für alle, die sich für zeitgenössische und urbane Kunst begeistern, ist diese Ausstellung weiterhin ein unverzichtbares Ereignis, das mehr als 20 Jahre Arbeit eines Künstlers zusammenbringt, der Städte und Gemeinden weltweit nachhaltig beeinflusst hat. Sie gewährt einen einzigartigen Einblick in Vhils‘ Gedankenwelt, der immer wieder die Grenzen der Kreativität erweitert und konventionelle Sichtweisen auf Kunst, Gesellschaft und die Herausforderungen unserer Zeit hinterfragt.

Mit dem Launch der MUCA App ist Strata nun digital komplett barrierefrei zugänglich. Mit einer visuellen Tour durch alle Stationen inklusive Videos und Texte kann man die Ausstellung nun mit der Museumsapp digital erleben. Alle Stationstexte sind auch als Audioguides auf Deutsch und Englisch verfügbar. Außerdem bietet die App zusätzliche Informationen zum Museum und der MUCA Sammlung, wichtige Hinweise zum Besuch sowie aktuelle Führungsangebote und Neuigkeiten rund ums MUCA.

Mehr zur VHILS Ausstellung „Strata“: https://www.muca.eu/exhibition/vhils-strata/

