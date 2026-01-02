  • MUCA Sammlung München: Highlights der Permanent Collection ab 2. Januar 2026 wieder erleben

    Ab 2. Januar 2026 zeigt das MUCA München wieder Highlights seiner ständigen Sammlung als Dauerausstellung in neuen Räumen. Entdecken Sie über 1.200 Werke der Urban & Contemporary Art

    BildAb dem 02. Januar 2026 freuen wir uns darauf Euch wieder Highlights unserer ständigen Sammlung im Museum of Urban and Contemporary Art (MUCA) München zu präsentieren.

    Das Untergeschoss des Hauptgebäudes wurde umgebaut, um neue Räume für besondere Werke unserer Sammlung zu schaffen – darunter herausragende Vertreter*innen der Urban und Contemporary Art, wie Banksy, Shepard Fairey, Keith Haring, Invader, Antony Micallef, Kusama, Swoon, u.v.m.

    Die MUCA Sammlung hatte ihren Startpunkt im Jahre 1998 mit ersten Werken, die der Pop- und Street-Art-Kultur zuzuschreiben sind. Im Laufe der Entwicklung des MUCA wurde sie um bedeutende internationale Künstler*innen erweitert.

    Mittlerweile umfasst die MUCA Sammlung über 1.200 Objekte und Werke, von denen ausgewählte Exponate derzeit in Kooperationsmuseen weltweit wie nun auch wieder am Standort München zu sehen sein werden.

    Bitte beachtet, dass zu diesem besonderen Anlass Sonderöffnungszeiten vom 5. Januar bis 11. Januar 2026 gelten. So habt ihr in dieser Woche täglich die Gelegenheit, den neuen Ausstellungsbereich von 10 – 18 Uhr besuchen zu können.

    TIPP: Im Übrigen gilt der Eintritt als „All-Areas-Ticket“, sodass ihr die aktuell verlängerte VHILS Ausstellung und auch den Bunker entdecken könnt.

    Mehr zur MUCA Sammlung: https://www.muca.eu/collection/

