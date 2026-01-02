MUCA Sammlung München: Highlights der Permanent Collection ab 2. Januar 2026 wieder erleben

Ab 2. Januar 2026 zeigt das MUCA München wieder Highlights seiner ständigen Sammlung als Dauerausstellung in neuen Räumen. Entdecken Sie über 1.200 Werke der Urban & Contemporary Art

Ab dem 02. Januar 2026 freuen wir uns darauf Euch wieder Highlights unserer ständigen Sammlung im Museum of Urban and Contemporary Art (MUCA) München zu präsentieren.

Das Untergeschoss des Hauptgebäudes wurde umgebaut, um neue Räume für besondere Werke unserer Sammlung zu schaffen – darunter herausragende Vertreter*innen der Urban und Contemporary Art, wie Banksy, Shepard Fairey, Keith Haring, Invader, Antony Micallef, Kusama, Swoon, u.v.m.

Die MUCA Sammlung hatte ihren Startpunkt im Jahre 1998 mit ersten Werken, die der Pop- und Street-Art-Kultur zuzuschreiben sind. Im Laufe der Entwicklung des MUCA wurde sie um bedeutende internationale Künstler*innen erweitert.

Mittlerweile umfasst die MUCA Sammlung über 1.200 Objekte und Werke, von denen ausgewählte Exponate derzeit in Kooperationsmuseen weltweit wie nun auch wieder am Standort München zu sehen sein werden.

Bitte beachtet, dass zu diesem besonderen Anlass Sonderöffnungszeiten vom 5. Januar bis 11. Januar 2026 gelten. So habt ihr in dieser Woche täglich die Gelegenheit, den neuen Ausstellungsbereich von 10 – 18 Uhr besuchen zu können.

TIPP: Im Übrigen gilt der Eintritt als „All-Areas-Ticket“, sodass ihr die aktuell verlängerte VHILS Ausstellung und auch den Bunker entdecken könnt.

Mehr zur MUCA Sammlung: https://www.muca.eu/collection/

Das 2016 von Christian und Stephanie Utz gegründete Museum of Urban and Contemporary Art (MUCA) ist Deutschlands erstes Museum, das sich der urbanen und zeitgenössischen Kunst widmet. Ausstellungen des MUCA sind in einem ehemaligen Umspannwerk sowie einem angrenzenden Luftschutzbunker zu sehen.

Das MUCA hat es sich zur Aufgabe gemacht, urbane Kunst in den zeitgenössischen Kunstdiskurs zu integrieren und die berühmtesten Künstler:innen des 20. und 21. Jahrhunderts auszustellen. Seit seiner Gründung hat sich das MUCA zu einer führenden Autorität im Aufbau von Sammlungen entwickelt, wobei der Schwerpunkt auf bedeutenden Werken von Künstler:innen liegt, die dafür bekannt sind, dass sie die urbane Landschaft als Teil ihrer Praxis nutzen.

Die MUCA Sammlung umfasst über 1.200 Kunstwerke und gilt als eine der wichtigsten Sammlungen urbaner und zeitgenössischer Kunst in Europa. Im Laufe von 25 Jahren schrittweise erweitert, umfasst sie Werke von der Pop Art bis zum Neuen Realismus und deckt Themen wie Kunst im städtischen Umfeld, figurative Malerei und soziopolitische Fragen ab.

