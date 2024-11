Umweltfreundliches Heizen mit Kachelöfen und Kaminen: Warum die Modernisierung alter Anlagen unverzichtbar ist

Kamine und Kachelöfen bieten eine gemütliche Wärme, doch ältere Modelle müssen optimiert werden, um den Schadstoffausstoß zu reduzieren. Diese Modernisierung schafft langfristige Vorteile.

Kamine und Kachelöfen erfreuen sich seit Jahrhunderten großer Beliebtheit und bieten eine behagliche Wärme sowie eine ästhetische Bereicherung für viele Haushalte. In den letzten Jahren hat jedoch der Umweltaspekt dieser traditionellen Heizformen verstärkt an Bedeutung gewonnen. Besonders ältere Anlagen stehen aufgrund ihres höheren Schadstoffausstoßes zunehmend in der Kritik, was zu verschärften gesetzlichen Regelungen geführt hat. Doch mit der richtigen Modernisierung bieten Kamine und Kachelöfen nicht nur einen nachhaltigen Weg zur Beheizung, sondern tragen auch zu einer umweltfreundlicheren Energiepolitik bei.

In Deutschland regelt vor allem die Bundes-Immissionsschutzverordnung (BImSchV) den Betrieb von Kaminen und Kachelöfen. „Die Novelle dieser Verordnung verpflichtet Betreiber von älteren Feuerstätten dazu, ihre Anlagen entweder nachzurüsten oder stillzulegen, falls diese nicht den aktuellen Emissionsgrenzwerten entsprechen. Diese Grenzwerte betreffen insbesondere Feinstaub und Kohlenmonoxid, die bei der Verbrennung von Holz oder Kohle entstehen. Alte Anlagen, die vor 1995 in Betrieb genommen wurden, überschreiten häufig diese Grenzwerte und müssen entweder mit modernen Filtern ausgestattet oder durch neue, emissionsärmere Modelle ersetzt werden“, betont Kachelofen- und Luftheizungsbaumeister Marcus Breuer, Inhaber von Kachelofen Breuer (www.kacheloefen-breuer.de). Das Traditionsunternehmen ist seit 1970 in Viersen am Niederrhein ansässig und betreut seitdem Kunden vorrangig in Mönchengladbach, Krefeld, Neuss, Viersen und im Kreis Heinsberg. Ebenso ist das Unternehmen in der Nordeifel mit einem Fokus auf Städte und Gemeinden wie Nideggen, Simmerath, Monschau, Euskirchen und Düren tätig.

Diese gesetzlichen Vorgaben dienen dem übergeordneten Ziel, die Luftqualität zu verbessern und die Auswirkungen auf das Klima zu reduzieren. Feinstaubbelastung ist nachweislich ein gesundheitliches Risiko, das nicht nur die Atemwege betrifft, sondern auch langfristige Schäden für das Herz-Kreislauf-System verursachen kann. Gerade in dicht besiedelten Gebieten kann der Betrieb veralteter Heizungsanlagen dazu beitragen, die Feinstaubbelastung erheblich zu erhöhen. Mit der Modernisierung von Kaminen und Kachelöfen wird somit ein direkter Beitrag zur Verbesserung der Luftqualität geleistet.

Die langfristigen Vorteile einer Modernisierung sind vielfältig. Moderne Kamine und Kachelöfen nutzen Brennstoffe effizienter und setzen deutlich weniger Schadstoffe frei. Dank fortschrittlicher Verbrennungstechniken wie der sogenannten „sauberen Verbrennung“ wird die Wärmeenergie optimal genutzt, wodurch nicht nur weniger Brennstoff benötigt wird, sondern auch die Emissionen drastisch sinken. Dadurch wird das Heizen mit Holz oder anderen nachwachsenden Rohstoffen zu einer nachhaltigen Alternative, die im Einklang mit den Zielen der Energiewende steht.

„Darüber hinaus bringt das Heizen mit erneuerbaren Energieträgern wie Holz einen klaren ökologischen Vorteil. Holz ist ein CO2-neutraler Brennstoff, da bei seiner Verbrennung nur die Menge an Kohlendioxid freigesetzt wird, die der Baum während seines Wachstums aufgenommen hat. Somit wird das Heizen mit modernen Holzöfen zu einer umweltfreundlichen Alternative gegenüber fossilen Brennstoffen wie Öl oder Gas. Zudem lässt sich der Betrieb von Kaminen und Kachelöfen hervorragend mit anderen regenerativen Energien kombinieren, etwa durch die Installation von Solarthermieanlagen zur Unterstützung der Heizleistung“, sagt Marcus Breuer.

Trotz der Umstellungspflicht bietet die Modernisierung von Feuerstätten für Hausbesitzer eine lohnende Investition. Neben der ökologischen und gesundheitlichen Dimension führen moderne Heizsysteme auch zu einer wirtschaftlichen Entlastung. Da die neuen Geräte effizienter arbeiten und somit weniger Brennstoff benötigen, können die Heizkosten erheblich gesenkt werden. Zudem bestehen staatliche Förderprogramme, die Investitionen in moderne, emissionsarme Heizsysteme finanziell unterstützen. Hausbesitzer können beispielsweise über das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) Fördermittel beantragen, um einen Teil der Umrüstungskosten zu decken.

Der Kaminexperte nennt einen weiteren Aspekt: „In der öffentlichen Debatte wird häufig die Frage aufgeworfen, ob Kamine und Kachelöfen angesichts des Klimawandels noch eine zukunftsfähige Heizquelle darstellen. Es zeigt sich jedoch, dass diese traditionellen Heizmethoden durch technische Innovationen wieder an Bedeutung gewinnen können. Vor allem die Nutzung von Pellets, einer Form von Holzpresslingen, erfreut sich zunehmender Beliebtheit. Pelletöfen bieten eine saubere, effiziente und klimaneutrale Möglichkeit, zu heizen, und zeichnen sich durch eine hohe Automatisierung aus, die den Komfort der Bedienung erhöht. Mit solchen Systemen können Hausbesitzer umweltbewusst handeln und gleichzeitig die Vorteile eines Kaminofens genießen.“

Zusammengefasst stehen Kamine und Kachelöfen im Spannungsfeld zwischen Tradition und Moderne. Die gesetzlichen Verpflichtungen zur Modernisierung älterer Anlagen dienen dabei einem wichtigen Umweltziel und stellen sicher, dass die Emissionen gesenkt werden. Mit der Umrüstung auf moderne Technologien können Hausbesitzer nicht nur die gesetzlichen Vorgaben erfüllen, sondern auch aktiv zur Reduktion von Feinstaub und CO2 beitragen. Gleichzeitig bleiben Kamine und Kachelöfen eine wertvolle Alternative in der Energiewende, die durch ihre Effizienz und Nachhaltigkeit überzeugt. So bieten sie langfristig nicht nur eine angenehme Wärmequelle, sondern auch einen positiven Beitrag zum Umweltschutz.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Kachelöfen Breuer

Marcus Breuer

Schiefbahner Straße 25

41748 Viersen

Deutschland

fon ..: 0 21 62 / 26 0 77

fax ..: 0 21 62 / 35 14 41

web ..: http://www.kacheloefen-breuer.de

email : info@kacheloefen-breuer.de

Über Kachelofen- und Luftheizungsbau Breuer

Die Firma Kachelofen- und Luftheizungsbau Breuer ist ein Meisterbetrieb mit Tradition. Das Unternehmen mit Sitz in Viersen am Niederrein bei Mönchengladbach, Krefeld, Düsseldorf und Neuss und einer Niederlassung in Heimbach in der Eifel besteht seit 1970 und bietet umfassende Services im Ofen- und Kaminbau. Geführt wird Kachelofen- und Luftheizungsbau Breuer heute in zweiter Generation von Kachelofen- und Luftheizungsbauermeister Marcus Breuer. Im Fokus von Kachelofen- und Luftheizungsbau Breuer stehen die individuelle Planung und Errichtung sowie Reparatur, Wartung und Pflege von Kaminen und Kachelöfen aller Art, die sowohl optisch als auch technisch alle Anforderungen erfüllen. Jedes Stück wird den jeweiligen baulichen Gegebenheiten unter Beachtung sämtlicher Umweltschutzrichtlinien angepasst, sodass ein Kachelofen, Pelletofen, ein Heizkamin, ein Gaskamin oder auch ein Kachelherd oder ein schwebender Kamin aus dem Hause Kachelofen- und Luftheizungsbau Breuer immer ein Einzelstück ist. Die Qualität der Produkte wird nach Fertigstellung durch das RAL-Gütezeichen „Handwerklicher Kachelofen“ der Gütegemeinschaft Kachelofen e.V., deren Mitglied das Unternehmen seit vielen Jahren ist, besiegelt. Ein Schwerpunkt von Marcus Breuer und seinem Team: Kamine und Kachelöfen als Alternative zur herkömmlichen Heiztechnik anzubieten und insbesondere durch die moderne Hybridtechnik Einsparungen bei den Energiekosten zu realisieren. Zudem ist Kachelofen- und Luftheizungsbau Breuer Mitglied bei HAGOS (Verbund deutscher Kachelofen- und Luftheizungsbauer), Meisterbetrieb für Arbeiten mit Betonstein und Terrazzo, geprüfter und zertifizierter Energieberater im SHK-Handwerk beim Zentrum für Umwelt und Energie in Oberhausen und Fachbetrieb für Ofen- und Solar-Ganzhausheizung, Wassertechnik, Scheitholz- und Pelletfeuerungen in einem Gerät. Weitere Informationen unter: www.kacheloefen-breuer.de

Pressekontakt:

Dr. Patrick Peters – Klare Botschaften

Herr Dr. Patrick Peters

Heintgesweg 49

41239 Mönchengladbach

fon ..: 01705200599

web ..: http://www.pp-text.de

email : info@pp-text.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Künstliche Intelligenz – Grundlagenwissen und Praxiskompetenz durch Zertifikat der Allensbach Hochschule Der BVFI – Bundesverband für die Immobilienwirtschaft ernennt Dennis Pilz zum Regionaldirektor in Teltow