Umweltminister Meyer besucht Reederei Norden-Frisia

Niedersachsens Umweltminister Christian Meyer hat der AG Reederei Norden-Frisia eine Förderung zum Bau des ersten rein elektrisch angetriebenen deutschen Seeschiffs übergeben.

Im Rahmen seiner Sommerreise hat Christian Meyer, Niedersächsischer Minister für

Umwelt, Energie und Klimaschutz, heute (12.07.2023) die AG Reederei Norden-Frisia besucht. Anlass war die Übergabe eines Förderbescheids für die Anschaffung

und den Betrieb eines Elektro-Katamarans (E-Kat) zur Erreichung eines CO2-freien

Fährbetriebs in Küstengewässern.

Der E-Kat wird ab voraussichtlich Juni 2024 von der AG Reederei Norden-Frisia

zwischen Norddeich und Norderney eingesetzt und kann bis zu 150 Fährgäste

befördern. Er ist nach Vorgaben der Reederei Norden-Frisia speziell für den Einsatz

im ostfriesischen Wattenmeer konzipiert und kann die Insel auch bei niedrigen

Wasserständen schnell erreichen.

„Um unsere ambitionierten Klimaziele zu erreichen, müssen wir bei der Senkung von

klimaschädigenden Emissionen alle Sektoren in den Blick nehmen. Ein

klimaneutraler Schiffs- und Fährverkehr stärkt auch die Nachhaltigkeit des Tourismus

an der Nordsee. Der klimaschonende E-Katamaran ist ein gutes Beispiel dafür, wie

das aussehen kann. Gut ist auch, dass der Katamaran zu 100 Prozent mit von der

Reederei Norden-Frisia selbst erzeugter regenerativer Energie betrieben werden

soll“, sagte Minister Meyer. Dazu müssten noch Genehmigungen für die

Stromeigenproduktion über Photovoltaik und Windkraft und die Verbindung der

Ladeinfrastruktur für den E-Kat mit den Photovoltaikanlagen der Reederei erfolgen.

„Auch hierbei wird das Land Niedersachsen helfen, um eine nachhaltige

Verkehrstechnik im Weltnaturerbe Wattenmeer voranzubringen“, so der Minister.

Der E-Kat ist Teil eines umfassenden Nachhaltigkeitskonzepts der AG Reederei

Norden-Frisia. „Mit dem E-Kat werden wir die Fahrzeit zwischen Norddeich und

Norderney fast halbieren und dabei keinen CO2-Ausstoß verursachen. Unser

langfristiges Ziel ist es, einen geschlossenen Kreislauf aus Stromproduktion und

Stromverbrauch zu schaffen“, sagt Reedereivorstand Carl-Ulfert Stegmann.

„Eine Reihe von Maßnahmen für eine autarke Energiegewinnung befinden sich in der

Umsetzung“, sagte Olaf Weddermann, Prokurist der AG Reederei Norden-Frisia.

Erste mit Photovoltaikanlagen überdachte Parkflächen in Norddeich seien bereits

fertiggestellt. Alle weiteren Gebäude des Unternehmens würden ebenfalls auf ihre

Eignung geprüft und mit PV-Anlagen ausgestattet. „Auch ein Projekt zur

Zweitverwertung von Altbatterien aus Elektroautos als Pufferspeicher für den

Solarstrom befindet sich in der Realisierungsphase“, so Weddermann.

Die Fahrzeit mit dem E-Kat nach Norderney wird nur 30 Minuten betragen. In

Norddeich wieder angekommen, wird die Batterie des Schiffes in rund 28 Minuten

vollgeladen. Anschließend kann der E-Kat dann seine nächste Fahrt zur Insel

starten. Geplant ist, das Schiff in der Hauptsaison einzusetzen und bis zu achtmal

am Tag die Insel Norderney anzusteuern.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

AG Reederei Norden-Frisia

Frau Anke Wolff

Mole Norddeich 1

26506 Norden

Deutschland

fon ..: 04931 987-1134

web ..: http://www.reederei-frisia.de

email : a.wolff@reederei-frisia.de

Aus dem reinen Schifffahrtsunternehmen hat sich die „Frisia“ mittlerweile längst zu einem breit aufgestellten Dienstleistungsunternehmen entwickelt. Über 150 Jahre ist sie zu einer kleinen Unternehmensgruppe bzw. zu einem kleinen Konzern gewachsen.

Insgesamt beschäftigt dieser Konzern heute insgesamt rund 280 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, etwa 180 davon entfallen auf die eigentliche AG Reederei Norden-Frisia als Kernunternehmen. Die Aufgabe der ,Frisia‘ ist nach wie vor die eines klassischen Inselversorgers: Mit zwölf Fähr-, Fahrgast und Frachtschiffen bedient sie im Schwerpunkt ab Norddeich im ganzjährigen Liniendienst die Inseln Norderney und Juist.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

