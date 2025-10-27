UniDoc als Aussteller bei der ANCI 2025 in Bologna von 12.-14. November

VANCOUVER, BC / 7. November 2025 / IRW-Press / UniDoc Health Corp. (CSE: UDOC) (FWB: L7T) (OTCQB: UDOCF) (UniDoc oder das Unternehmen) ist bei der 42. Jahresversammlung der ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani), die von 12. bis 14. November 2025 in Bologna (Italien) abgehalten wird, als Teilnehmer und Aussteller vertreten.

ANCI ist der nationale Verband der italienischen Gemeinden. Bei der Jahresversammlung kommen Bürgermeister bzw. Gemeindevorsteher aus ganz Italien zusammen. UniDoc wird auf dem Messegelände der BolognaFiere am Stand Nr. 164-166 als Aussteller vertreten sein.

Wichtigste Fakten

– UniDoc ist bei der ANCI 2025 in Bologna, 12.-14. November, am Stand Nr. 164-166 als Aussteller vertreten.

– Der Auftritt steht im Einklang mit der Entscheidung Italiens, den H3 Health Cube als bevorzugte eHealth-Einrichtung zu deklarieren.

– Treffen sind vor Ort möglich. Vereinbaren Sie gerne einen Termin unter info@unidoctor.com.

Die 42. Jahresversammlung der ANCI geht von 12. bis 14. November 2025 im Rahmen der BolognaFiere in Bologna (Italien) über die Bühne. Zur Versammlung werden Entscheidungsträger aus Kommunen und nationalen Institutionen erwartet. Bei den früheren Veranstaltungen gab es Ansprachen des Präsidenten der Republik sowie des Premierministers und auch Vertreter aus den Ministerien der Zentralregierung nahmen daran teil. Nähere Informationen unter: www.anci.it/.

Die Teilnahme an der ANCI-Versammlung kommt im Anschluss an Italiens Entscheidung, den H3 Health Cube von UniDoc als bevorzugte Einrichtung für eHealth-Initiativen zu deklarieren. Die Deklaration führte in Italien bereits zu ersten Auftragsvergaben und Installationen, so auch bei der Gemeinde Aliano.

ANCI ist der Treffpunkt von Entscheidungsträgern, die kommunale Dienstleistungen planen und finanzieren, weiß Tony Baldassarre, Chief Executive Officer von UniDoc. Unsere Zielsetzung für Bologna ist relativ einfach: Treffen mit den Gemeindevertretern, Vorführung des H3 Health Cube und Abstimmung der Installation mit den jeweiligen Versorgungsprioritäten auf kommunaler Ebene in ganz Italien.

Interessenten, die ein Treffen im Rahmen der Messe vereinbaren möchten, ersuchen wir um Kontaktaufnahme mit UniDoc unter info@unidoctor.com.

Eckdaten zur Messe

Datum: 12.-14. November 2025 | Veranstaltungsort: BolognaFiere, Bologna, Italien | Stand: Nr. 164-166

Update zur Beauftragung von Marketingdiensten

Im Anschluss an die Pressemitteilung des Unternehmens vom 3. April 2025 gibt das Unternehmen außerdem bekannt, dass mit der Firma Rumble Strip Media Inc. (Rumble) vereinbart wurde, die Laufzeit ihres bisherigen Marketingvertrags (der ursprüngliche Vertrag) über die Erbringung bestimmter Social-Media-, Marketing- und Beratungsdienstleistungen für UniDoc (die Dienstleistungen) um einen weiteren Zeitraum von drei Monaten ab dem 10. November 2025 zu verlängern (die verlängerte Laufzeit). Die Dienstleistungen können auch Investor-Relations-Aktivitäten im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze und der Richtlinien der CSE beinhalten. In Zusammenhang mit der Laufzeitverlängerung ist über den mit Rumble vereinbarten Betrag von 500.000 US$ hinaus (siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 3. April 2025 mit Bekanntgabe des ursprünglichen Vertrags) keine zusätzliche Gegenleistung an Rumble zu zahlen. Aufgrund diverser Marktfaktoren haben das Unternehmen und Rumble den ursprünglichen Vertrag ausgesetzt, obwohl noch Mittel aus dem Marketingbudget an Rumble zur Zahlung fällig gewesen wären. Es werden nun dieselben Dienstleistungen in die neue Vereinbarung mit verlängerter Laufzeit aufgenommen, bis das verbliebene Marketingbudget aufgebraucht ist und die verlängerte Laufzeit endet. Rumble und sein Geschäftsführer sind mit dem Unternehmen nach dem Fremdvergleichsgrundsatz (Arms Length) verbunden. Soweit dem Unternehmen bekannt ist, besitzt, kontrolliert oder verwaltet Rumble keinerlei Wertpapiere des Unternehmens. Rumble Strip Media Inc. (Adresse: Nr. 893 250-997 Seymour St, Vancouver, British Columbia, V6B 3M1; E-Mail: info@rumblestrip.ca; Tel: 604-800-8824) ist eine in Vancouver ansässige Medien- und Consultingfirma.

Für das Board of Directors,

Antonio (Tony) Baldassarre

Chief Executive Officer, President & Direktor

Über UniDoc Health Corp. (CSE: UDOC) (FWB: L7T) (OTCQB: UDOCF)

UniDoc entwickelt eine eHealth-Lösung, die als eigenständige virtuelle Fernklinik in einem privaten Kiosk konzipiert ist, in dem Patienten eine umfassende Konsultation erhalten können, als wären sie vor Ort in einer Arztpraxis. eHealth kommt einem großen Teil der Bevölkerung zugute, der im Bereich des Zugangs, der Erfahrung oder des Verständnisses der Online-Computertechnologie mit Herausforderungen konfrontiert ist. Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass die physische Zugänglichkeit einen entscheidenden Aspekt seines Geschäftsangebots darstellt. UniDoc ist bestrebt, innerhalb eines beschleunigten Zeitrahmens durch die Bereitstellung eines ausgezeichneten Produkts und eines ausgefeilten Geschäftsnetzwerks Aktionärswert zu schaffen. Das UniDoc-Team freut sich über Kontaktaufnahmen, Fragen und Interesse. Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf und regen Sie andere an unserem Unternehmen Interessierte an, unsere Website unter www.unidoctor.com zu besuchen und sich in unseren Verteiler einzutragen, um die neuesten Informationen mit aktuellen Nachrichten zu unseren Aktivitäten, Veranstaltungen und Fortschritten zu erhalten.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

UniDoc Investor Relations

Tel: +1 778.383.6731

E-Mail: info@unidoctor.com

Matt Chatterton, Direktor

Tel: +1 778.613.2082

E-Mail: matt@unidoctor.com

Medienanfragen bitte an media@unidoctor.com

