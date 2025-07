UniDoc Health Corp. kündigt Teilnahme an der Ukraine Recovery Conference (URC2025) an

– UniDoc wird auf der internationalen Veranstaltung in Rom (Italien) seine laufenden humanitären und innovativen Bemühungen im Gesundheitswesen präsentieren

VANCOUVER, British Columbia, 9. Juli 2025 / IRW-Press / UniDoc Health Corp. (CSE: UDOC) (FWB: L7T) (OTC: UDOCF) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen zur Teilnahme an der Ukraine Recovery Conference (URC2025) eingeladen wurde und dieser Einladung folgen wird. Die URC2025 wird gemeinsam von Italien und der Ukraine ausgerichtet und am 10. und 11. Juli 2025 in Rom (Italien) stattfinden. Die Konferenz schließt sich an eine Reihe von hochrangigen internationalen Veranstaltungen an, deren Ziel es ist, weltweite Unterstützung für den Wiederaufbau, die Modernisierung und eine Reform in der Ukraine zu mobilisieren.

Wichtigste Eckdaten:

– UniDoc nimmt an der Ukraine Recovery Conference (URC2025) in Rom vom 10. bis 11. Juli 2025 teil.

– Dies ist eine Gelegenheit, den erfolgreichen Einsatz und die Auswirkungen der KI-gestützten* H3 Health Cubes in der Ukraine zu präsentieren.

– Die Konferenz bietet eine Plattform für potenzielle Kollaborations- und Investitionsmöglichkeiten zur Unterstützung des Wiederaufbaus der Ukraine.

Es ist uns eine Ehre, an der Ukraine Recovery Conference teilzunehmen und die globalen Bemühungen um den Wiederaufbau und die Modernisierung der Ukraine weiter zu unterstützen, so Tony Baldassarre, CEO von UniDoc Health Corp. Unser jüngster Einsatz in der Ukraine veranschaulicht unser Engagement, die Zugänglichkeit und Widerstandsfähigkeit der Gesundheitsversorgung durch innovative eHealth-Lösungen zu verbessern. Wir laden Konferenzteilnehmer, die mehr erfahren oder Möglichkeiten der Zusammenarbeit ausloten möchten, ein, sich direkt mit uns in Verbindung zu setzen.

Die Teilnahme von UniDoc an der URC2025 hebt das anhaltende Engagement des Unternehmens dafür hervor, innovative Gesundheitslösungen in kritischen Zeiten anzubieten. Beispielhaft dafür ist die kürzliche Bereitstellung der KI-gestützten H3 Health Cubes in der Ukraine, wo sie die Leistungsfähigkeit der Gesundheitsversorgung an vorderster Front weiter stärken.

Auf der URC2025 werden politische Entscheidungsträger, internationale Finanzinstitute, Vertreter des Privatsektors und Mitglieder der Zivilgesellschaft zusammenkommen, um auf den dringenden Wiederaufbau- und Investitionsbedarf der Ukraine einzugehen. Zu den wichtigsten Themen gehören die Beteiligung des Privatsektors, die Entwicklung von Humankapital, regionale Initiativen und Reformen, die auf das Ziel eines Beitritts der Ukraine zur Europäischen Union abgestimmt sind. Die Konferenz findet im Roma Convention Center La Nuvola statt. Weitere Informationen über die Konferenz erhalten Sie unter www.urc-international.com.

Mit der Teilnahme bietet sich UniDoc die wichtige Gelegenheit, seine Beiträge zu Innovationen im Gesundheitswesen und internationalen humanitären Bemühungen zu präsentieren, darunter auch die Lieferung des ersten mit KI ausgestatteten* H3 Health Cube an das Regionalkrankenhaus in Yasinia in der Ukraine.

Teilnehmer, die während der URC2025 ein Treffen mit Vertretern von UniDoc vereinbaren möchten, werden gebeten, das Unternehmen per E-Mail an info@unidoctor.com zu kontaktieren.

Für das Board of Directors,

~Antonio (Tony) Baldassarre~

Antonio Baldassarre

CEO, President & Direktor

UniDoc Health Corp.

Über UniDoc Health Corp. (CSE: UDOC) (FRA: L7T) (OTCQB: UDOCF)

UniDoc entwickelt eine E-Health-Lösung, die als eigenständige virtuelle Fernklinik in einem privaten Kiosk konzipiert ist, in dem Patienten eine umfassende Konsultation erhalten können, als wären sie vor Ort in einer Arztpraxis. E-Health kommt einem großen Teil der Bevölkerung zugute, der im Bereich des Zugangs, der Erfahrung oder des Verständnisses der Online-Computertechnologie mit Herausforderungen konfrontiert ist. Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass die physische Zugänglichkeit einen entscheidenden Aspekt seines Geschäftsangebots darstellt. UniDoc ist bestrebt, innerhalb eines beschleunigten Zeitrahmens durch die Bereitstellung eines ausgezeichneten Produkts und eines ausgefeilten Geschäftsnetzwerks Shareholder-Value zu generieren. Das UniDoc-Team freut sich über Kontaktaufnahmen, Fragen und Interesse. Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf und regen Sie andere an unserem Unternehmen Interessierte an, unsere Website unter www.unidoctor.com zu besuchen und sich in unseren Verteiler einzutragen, um die neuesten Informationen mit aktuellen Nachrichten zu unseren Aktivitäten, Veranstaltungen und Fortschritten zu erhalten.

* KI bezieht sich auf fortschrittliche Künstliche Intelligenz – die Fähigkeit der Software, Empfehlungen zu geben, die auf die Bedürfnisse einer Einzelperson zugeschnitten sind. NEIL Connect von UniDoc ermöglicht die Integration von fortschrittlicher KI durch die Fähigkeiten der Partner-Software, einschließlich KI für die Patientenaufnahme und -triage sowie KI für die Patientenüberwachung.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

UniDoc Investor Relations

Tel: +1 778.383.6731

E-Mail: info@unidoctor.com

Matt Chatterton, Direktor

Tel: +1 778.613.2082

E-Mail: matt@unidoctor.com

Medienanfragen richten Sie bitte an media@unidoctor.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält Aussagen und Informationen, die, soweit sie keine historischen Tatsachen sind, zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen können. Zukunftsgerichtete Informationen können finanzielle und andere Prognosen sowie Aussagen über zukünftige Pläne, Ziele oder wirtschaftliche Leistungen oder die diesen zugrunde liegenden Annahmen beinhalten. In einigen Fällen sind zukunftsgerichtete Aussagen an Begriffen wie kann, würde, könnte, wird, wird sein, wahrscheinlich, erwarten, antizipieren, glauben, beabsichtigen, planen, prognostizieren, projizieren, schätzen, Ausblick oder deren Verneinung bzw. anderen ähnlichen Ausdrücken zu erkennen, die sich auf Sachverhalte beziehen, die keine historischen Fakten darstellen. Beispiele für solche Aussagen sind unter anderem Aussagen über die Teilnahme des Unternehmens an der URC2025 und die erwarteten Teilnehmer an der Konferenz.

Zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf den Annahmen, Schätzungen, Analysen und Meinungen des Managements, die im Lichte ihrer Erfahrung und ihrer Wahrnehmung von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen sowie anderer Faktoren getroffen wurden, die das Management zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen für relevant und angemessen hält, die sich jedoch als falsch erweisen könnten. Die wesentlichen Faktoren und Annahmen, die für die Entwicklung der in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen herangezogen wurden, beinhalten unten anderem die Fortsetzung des Engagements von Schlüsselpersonal und qualifizierten Mitarbeitern im Unternehmen, die Fähigkeit des Unternehmens, zusätzliche Finanzierungen zu angemessenen Bedingungen zu sichern, die Wettbewerbsbedingungen in den Branchen, in denen das Unternehmen tätig ist, sowie die für das Unternehmen geltenden Gesetze und etwaiger Änderungen.

Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Risiken in Bezug auf die zukünftigen Geschäftspläne des Unternehmens; das Risiko, dass das Unternehmen nicht in der Lage sein wird, sein Schlüsselpersonal zu halten; das Risiko, dass das Unternehmen nicht in der Lage sein wird, eine Finanzierung zu angemessenen Bedingungen oder überhaupt zu sichern; sowie alle anderen Risiken, die in dem jährlichen Lagebericht (MD&A) des Unternehmens vom 31. Juli 2024 unter der Überschrift Risk Factors beschrieben sind. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf derartige zukunftsgerichtete Informationen verlassen.

Darüber hinaus beziehen sich alle zukunftsgerichteten Informationen nur auf das Datum, an dem diese Aussagen getroffen werden. Von Zeit zu Zeit treten neue Faktoren auf, und es ist dem Management des Unternehmens nicht möglich, alle diese Faktoren vorherzusehen und die Auswirkungen jedes dieser Faktoren auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens bzw. das Ausmaß im Voraus zu beurteilen, in dem ein Faktor oder eine Kombination von Faktoren dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, um sie an Informationen oder Ereignisse nach dem Datum, an dem sie veröffentlicht wurden, anzupassen oder um das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse zu berücksichtigen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben, unter anderem von den Wertpapiergesetzen.

Die CSE übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

