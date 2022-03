UniDoc verkündet Lizenzvereinbarung mit Dedalus Group

UniDoc verkündet Lizenzvereinbarung mit Dedalus Group

Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.

Vancouver, BC – 1. März 2022 – UniDoc Health Corp. (UniDoch Health oder das Unternehmen) (WKN: A3C87U – CSE: UDOC – ISIN: CA90468F1027), ein innovatives Unternehmen im Telemedizin-Bereich, freut sich, einige Hintergrundinformationen zu einer kommerziellen Lizenzvereinbarung mit Dedalus S.p.A. („Dedalus Group“ oder „Dedalus“), einem in Italien gegründeten globalen Unternehmen für Gesundheitssoftware mit Hauptsitz in Florenz, Toskana, bekannt zu geben.

Die Beziehung zwischen UniCheck SRL (einer Tochtergesellschaft von UniDoc) als Lizenznehmer und Dedalus als Lizenzgeber umfasst die Entwicklung und Bereitstellung des technologischen Grundgerüsts, das für den Einsatz in UniDocs Virtual Care Model-Softwareplattformen, Benutzeranwendungen und damit verbundenen Cloud-Diensten vorgesehen ist. Die Lösungen von Dedalus werden Kerntechnologien für einen wesentlichen Teil der geplanten UniDoc-Produktentwicklungspipeline bilden.

Die 1982 in Florenz gegründete Dedalus-Gruppe ist der führende Anbieter von Software für das Gesundheitswesen und die Diagnostik in Europa und einer der größten der Welt. Mit ihren prozessorientierten Lösungen ermöglicht die Dedalus Group die digitale Transformation von landesweiten Gesundheitssystemen und unterstützt die digitale Reise des Patienten. Dedalus hat seine Expansionsstrategie 2016 beschleunigt, um der wachsenden Nachfrage nach IKT- und klinischen Transformationslösungen gerecht zu werden. Im Laufe der Zeit hat Dedalus seine Rolle als paneuropäischer Akteur in der Gesundheitssoftwarebranche mit einer führenden Position in den Bereichen Krankenhaus-IT (HCIS) und Diagnostik (DIS) in Deutschland, Italien und Frankreich gefestigt. Dank seines Portfolios an führenden Lösungen der neuen Generation deckt Dedalus heute mit mehr als 3.400 spezialisierten Mitarbeitern, von denen 1.100 in Forschung und Entwicklung tätig sind, ein breites Spektrum an Bedürfnissen von Gesundheitsdienstleistern ab, die mehr als 5.000 private und öffentliche Krankenhäuser in 30 Ländern versorgen.

Antonio Baldassarre, CEO von UniDoc, kommentierte dies mit: „Unsere Beziehung zu Dedalus ist für unsere strategischen Pläne von großer Bedeutung. Dedalus ist ein Unternehmen, das uns mit seinen umfassenden technischen Fähigkeiten bei der Entwicklung und Umsetzung unserer Pläne für kommerzielle Telemedizinlösungen unterstützen kann. Wir freuen uns sehr über diese Gelegenheit und beabsichtigen, unsere Beziehung zu Dedalus zu einem für beide Seiten vorteilhaften Ergebnis zu nutzen, während wir unser spannendes Gesundheitsprojekt vorantreiben.“

Die Softwarelösungen von Dedalus werden für den Einsatz in der gesamten Produktpalette des UniDoc Virtual Care Solutions Model konfiguriert. Diese Produkte zielen darauf ab, proprietäre, anpassbare und umfassende Telemedizinlösungen anzubieten, die auf einer Vielzahl von integrierten physischen Gehäusen, Kiosken und entsprechenden konfigurierbaren Verpackungen basieren, die webbasierte Dienste und Analysetools in Kombination mit dem Zugang zu einem sich entwickelnden Netzwerk von Gesundheitsdienstleistern, Apotheken und Krankenhäusern bereitstellen.

Das Unternehmen freut sich bekannt zu geben, dass bestimmte Inhaber der Unit Warrants des Unternehmens (wie in seinem endgültigen Prospekt vom 2. Dezember 2021 beschrieben und auf SEDAR veröffentlicht) insgesamt 981.250 Unit Warrants zu einem Preis von $ 0,20 pro Warrant ausgeübt haben, was dem Unternehmen einen Bruttoerlös von $ 196.250 einbrachte. Das Unternehmen hat 981.250 Stammaktien und 981.250 Warrants zu 0,50 $ gemäß der Ausübung der Unit Warrants emittiert. Das Unternehmen beabsichtigt, den Erlös aus der Ausübung der Optionsscheine zu verwenden, um seine aktuellen Marketing- und Sensibilisierungskampagnen voranzutreiben.

Im Anschluss an die Pressemitteilung des Unternehmens vom 21. Dezember 2021 hat das Unternehmen zusätzliche Zahlungen in Höhe von insgesamt 150.000 gemäß seiner Vereinbarung über digitales Marketing mit Clarkham Capital geleistet.

Im Rahmen der Offenlegungspflichten des Unternehmens als öffentlicher Emittent können die laufenden Finanz- und Materialberichte unter dem Profil des Unternehmens im System for Electronic Document Analysis and Retrieval (SEDAR) unter www.sedar.com eingesehen werden.

Über UniDoc Health Corp. (CSE: UDOC)

UniDoc entwickelt eine Telehealth-Lösung, die als eigenständige virtuelle Fernklinik in einem privaten Kiosk konzipiert ist, in der sich Patienten wie in einer Arztpraxis beraten lassen können. Telehealth öffnet die Türen zu einem großen Teil der Bevölkerung, die keinen Zugang, keine Erfahrung oder kein Verständnis für die Online-Computertechnologie hat. Das Unternehmen ist der Überzeugung, dass die physische Zugänglichkeit der Schlüssel zu seinem Geschäftsangebot ist. UniDoc hat es sich zum Ziel gesetzt, den Shareholder Value zu steigern, indem es ein hervorragendes Produkt und ein hochentwickeltes kommerzielles Netzwerk innerhalb eines schnellen Zeitrahmens bereitstellt. Das UniDoc-Team freut sich über Ihr Engagement, Ihre Fragen und Ihr Interesse. Bleiben Sie also bitte in Kontakt und laden Sie alle, die sich für unsere Geschichte interessieren, ein, unsere Website www.unidoctor.com zu besuchen und sich anzumelden, um die neuesten Informationen über unsere Aktivitäten, Veranstaltungen und Fortschritte zu erhalten. Sie sind auch eingeladen, uns in den sozialen Medien auf Facebook, Twitter oder Instagram zu folgen.

Rechtliche Hinweise

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen und Informationen, die, soweit sie keine historischen Tatsachen sind, „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen können. Zukunftsgerichtete Informationen können finanzielle und andere Prognosen sowie Aussagen über zukünftige Pläne, Ziele oder wirtschaftliche Leistungen oder die diesen zugrunde liegenden Annahmen beinhalten. In einigen Fällen sind zukunftsgerichtete Aussagen an Begriffen wie „kann“, „würde“, „könnte“, „wird“, „wahrscheinlich“, „außer“, „antizipieren“, „glauben“, „beabsichtigen“, „planen“, „prognostizieren“, „projizieren“, „schätzen“, „Ausblick“ oder deren Verneinung oder anderen ähnlichen Ausdrücken zu erkennen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Tatsachen sind. Beispiele für solche Aussagen sind u.a. Aussagen in Bezug auf das Hauptproduktangebot des Unternehmens und dessen Merkmale, die erwarteten Vorteile der Lizenzvereinbarung mit Dedalus und die Vermarktung der Telemedizin-Plattform durch das Unternehmen.

Zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf den Annahmen, Schätzungen, Analysen und Meinungen der Geschäftsleitung, die im Lichte ihrer Erfahrung und ihrer Wahrnehmung von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen sowie anderer Faktoren getroffen wurden, die die Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen für relevant und angemessen hält, die sich jedoch als falsch erweisen können. Zu den wesentlichen Faktoren und Annahmen, die für die Entwicklung der in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen herangezogen wurden, gehören unter anderem, aber nicht ausschließlich, die Fortsetzung des Engagements von Schlüsselpersonal und qualifizierten Mitarbeitern im Unternehmen, die Fähigkeit des Unternehmens, zusätzliche Finanzierungen zu angemessenen Bedingungen zu sichern, die Wettbewerbsbedingungen in den Branchen, in denen das Unternehmen tätig ist, sowie die für das Unternehmen geltenden Gesetze und deren Änderungen.

Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Risiken in Bezug auf die zukünftigen Geschäftspläne des Unternehmens; Risiken, dass das Unternehmen nicht in der Lage sein wird, sein Schlüsselpersonal zu halten; Risiken, dass das Unternehmen nicht in der Lage sein wird, eine Finanzierung zu angemessenen Bedingungen oder überhaupt zu sichern, sowie alle anderen Risiken, die im endgültigen Prospekt des Unternehmens vom 2. Dezember 2021 unter der Überschrift „Risikofaktoren“ beschrieben sind. “ Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf derartige zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Darüber hinaus beziehen sich alle zukunftsgerichteten Informationen nur auf das Datum, an dem sie gemacht werden. Von Zeit zu Zeit treten neue Faktoren auf, und es ist der Unternehmensleitung nicht möglich, alle diese Faktoren vorherzusehen und die Auswirkungen jedes einzelnen dieser Faktoren auf das Geschäft des Unternehmens im Voraus zu beurteilen oder das Ausmaß, in dem ein Faktor oder eine Kombination von Faktoren dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, um sie an Informationen oder Ereignisse nach dem Datum, an dem sie veröffentlicht wurden, anzupassen oder um das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse zu berücksichtigen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben, einschließlich der Wertpapiergesetze.

Die CSE übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

