Unser Unternehmen bieten Ihnen die umweltschützende Rechner Entsorgung in Cuxhaven und dies gratis

Zig Unternehmen müssen sich um die IT und EDV Entsorgung kümmern, durch uns wird dies zu einem Leichtigkeit. Denn Sie müssen nichts weiter tun, als Kontakt zu uns aufzunehmen.

Wenn Sie sich augenblicklich von Rechner Schrott in Ihrer Firma trennen möchten, können Sie sich an uns wenden. Mit unserem kostenlosen Dienst können Sie Zeit und Ärger sparen und selbst ein kleines bisschen für das Ökosystem machen. Unsere IT und EDV Entsorgung in Cuxhaven wird Ihnen gefallen. Bei uns entrichten Sie keinen Cent, wir holen die alten Computer bei Ihnen ab und werden uns obendrein um die Datenträgervernichtung kümmern. Sie müssen sich um nichts kümmern und können sicher sein, dass wir datenschutzkonform tätig sind. Wir liquidieren Daten von alten Festplatten und werden selbige auch noch Mal überschreiben, damit kein Mensch mehr Ihre Datensammlung verwenden kann.

Unsere kostenfreie Computer Entsorgung in Cuxhaven wird Sie begeistern können. Das kann sicher jeder beteuern, aber wir können dies auch untermauern. Alleine was die Datenzerstörung betrifft, können Sie sicher sein, dass wir die Daten nach DIN Norm 66399 Stufe H3 zerstören werden. Wir arbeiten für die Datenlöschung mit der Software Secure Eraser, welche besonders vertrauenswürdig arbeitet. Und durch das Recycling und die Wiederverwertung, können Sie noch ein kleines bisschen für die Umwelt machen. Des Weiteren pflanzen wir für jedes 100. Gerät, das wir von den Kunden abtransportieren, einen Baum im Jahr. Das läppert sich, wie Sie auf unserer Netzseite feststellen können. Sie werden sehen, dass wir besonders nachhaltig agieren und uns die Umwelt am Herzen liegt. Machen Sie es sich einfach und nutzen Sie unseren Dienst für Ihr Unternehmen! Wir können Ihnen schon jetzt garantieren, dass Sie mit unserem Service glücklich sein werden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

PRS Jakubowski ®

Herr Aleksander Jakubowski

Brackeler Hellweg 86

44309 Dortmund

Deutschland

fon ..: 023139759721

web ..: https://www.kostenlose-computer-entsorgung.de/computer-it-edv-entsorgung-cuxhaven.html

email : info@kostenlose-computer-entsorgung.de

Die Firma „PRS Jakubowski ®“ bietet seit 2006 Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in vielen Großstädten verfügbar z.B in Dortmund, Bochum, Essen, Düsseldorf, Frankfurt, Köln, Hannover, Bremen, Hamburg, München, Stuttgart, Berlin, Brandenburg, Dresden und Umgebung.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

PRS Jakubowski ®

Herr Aleksander Jakubowski

Brackeler Hellweg 86

44309 Dortmund

fon ..: 023139759721

web ..: https://www.kostenlose-computer-entsorgung.de/computer-it-edv-entsorgung-cuxhaven.html

email : info@kostenlose-computer-entsorgung.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Brady „Authentic“-Materialien für mobile Etikettendrucker