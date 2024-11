Unsicherheiten gut für den Goldpreis

Etablierte Währungen wie der Euro oder der US-Dollar sind mit Unsicherheiten behaftet. Gold glänzt als sicherer Hafen.

Die Unsicherheiten um die US-Präsidentschaftswahl sind jedenfalls zu Ende. Langfristige Goldpreisprognosen sind mehr als schwierig. Entscheidend sind Faktoren wie die Zinsentwicklung, die Geldpolitik der amerikanischen Zentralbank und die Inflationserwartung. Unvorhersehbare Dinge wie die Pandemie können immer geschehen. Sicher ist jedoch, dass immer mehr Staaten ihre Abhängigkeit vom US-Dollar verringern wollen. Schätzungen gehen davon aus, dass der Yuan zulegen wird und der US-Dollar rückläufig ist. Sicher ist auch, dass die globale Verschuldung immens ist. Wie der Internationale Währungsfonds berechnet hat, dürfte die weltweite Verschuldung erstmals 100 Billionen US-Dollar überschreiten.

Die größten Schuldenmacher sind die USA und China. Auch Italien, Frankreich, Brasilien oder Großbritannien gehören dazu. Und es bewegt sich Einiges weltweit, man denke nur an den Klimawandel oder die in vielen Ländern alternde Bevölkerung – und all dies kostet und treibt die Schulden weiter nach oben. Und diese Schuldensituation auf der Erde spricht für Gold. So ist das Interesse in Europa an Goldinvestments sehr hoch. Im Oktober hat sich die Zahl der Anleger, die das erste Mal in Gold investiert haben, im Vorjahresvergleich weltweit verdoppelt. Gleiches gilt für das dritte Quartal insgesamt. Im dritten Quartal 2024 waren es auch besonders die ETF-Zuflüsse, die die Goldnachfrage angeheizt haben. Daran konnte auch die geringere Nachfrage nach Barren, Münzen und Schmuck nichts ändern.

Mit den Zinssenkungen und den hohen Staatsschulden sollten weitere Zuflüsse in ETFs kommen. Gold ist und bleibt das Mittel der Wahl, um Werte zu erhalten, das Vermögen zu schützen und nicht durch den Wertverlust von Währungen dem Schwinden des Vermögens zusehen zu müssen. Auch die Werte von Bergbauunternehmen aus dem Goldsektor sind eine Möglichkeit.

Miata Metals – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/miata-metals-corp/ – verfügt über Earn-in-Optionen für den Erwerb einer Beteiligung (100 Prozent) am Goldprojekt Sela Creek in Surinam und ebenso an der Cabin Lake-Liegenschaft in British Columbia.

Fury Gold Mines – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/fury-gold-mines-ltd/ – ist in Nunavut und Quebec tätig. Beim Eau-Claire-Projekt konnten schon mehr als 12 Gramm Gold je Tonne Gestein ausgemacht werden. In Dolly Varden Silver besitzt Fury Gold Mines eine bedeutende Stammaktienposition.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Fury Gold Mines und Miata Metals.

