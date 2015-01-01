Unsichtbar, aber entscheidend: Dichtungen als Erfolgsfaktor in der Hydraulik

Effizienzverluste in der Hydraulik entstehen oft nicht an Zylinder oder Ventil, sondern an der Dichtung. ttv zeigt, warum sie als Systembaustein Leistung, Lebensdauer und Verfügbarkeit bestimmt.

Verlieren hydraulische Systeme an Effizienz und Lebensdauer, liegt die Ursache oft im Verborgenen. Die ttv GmbH beschäftigt sich seit über 40 Jahren mit Dichtungstechnik und zeigt, warum präzise ausgelegte Dichtungen in der Hydraulik über Verfügbarkeit und Leistung entscheiden und bietet mit den Fluid Power Sealing Solutions entsprechende Lösungen.

Wenn hydraulische Systeme an Leistungsgrenzen stoßen, beginnt die Ursachenanalyse häufig an den falschen Stellen. Ein leichter Leistungsverlust im Hydraulikzylinder, verzögertes Ansprechen von Ventilen oder kürzere Wartungsintervalle wirken zunächst wie klassische Probleme von Druck, Steuerung oder Mechanik. In der Praxis liegt der Ursprung jedoch oft dort, wo man ihn nicht sofort vermutet: in der Dichtung.

Dichtungen arbeiten im Verborgenen, ihr Einfluss auf Effizienz und Zuverlässigkeit hydraulischer Systeme ist jedoch erheblich. Gerade unter realen Einsatzbedingungen wie hohen Drücken, wechselnden Temperaturen, dynamischen Bewegungen und unterschiedlichen Medien, sind sie permanent gefordert. Während Zylinder, Pumpen und Ventile konstruktiv viel Aufmerksamkeit erhalten, gelten Dichtungen noch immer häufig als Standardkomponente. Erst bei Leckagen oder ungeplanten Stillständen rücken sie in den Fokus. Genau hier setzt ttv an.

Seit über vier Jahrzehnten beschäftigt sich ttv mit der Frage, wie Hydrauliksysteme unter Praxisbedingungen dauerhaft stabil und wirtschaftlich betrieben werden können. Dabei zeigt sich immer wieder: Entscheidend ist nicht das einzelne Produkt, sondern das Verständnis für die jeweilige Anwendung. Jede Bewegung, jeder Druckwechsel und jede Temperaturschwankung wirken direkt auf die Dichtung ein. Ist sie nicht exakt auf diese Belastungen abgestimmt, verliert das Gesamtsystem langfristig an Leistungsfähigkeit.

„In der Hydraulik entstehen Probleme häufig nicht dort, wo sie zuerst vermutet werden“, erläutert Claus Späth, Board of Experts bei ttv. „Die Dichtung ist selten ein klassisches Fehlteil. Vielmehr zeigt sie, dass das Zusammenspiel der Komponenten nicht optimal aufeinander abgestimmt ist.“

Dichtungstechnik als integraler Bestandteil der Hydraulik

Vor diesem Hintergrund versteht ttv die Dichtungstechnik nicht als reine Katalogware, sondern als funktionalen Systembaustein. Stangen- und Kolbendichtungen, Abstreifer, Führungsringe sowie statische und dynamische Dichtelemente übernehmen zentrale Aufgaben in der Bewegungsführung, im Druckaufbau und in der Energieeffizienz. Ergänzt wird das Portfolio durch O-Ringe, X-Ringe, Membranen, komplette Dichtsysteme sowie kundenspezifische Sonderformteile.

Dabei kommen sowohl bewährte Standardlösungen als auch speziell entwickelte Geometrien für anspruchsvolle Einsatzfälle zum Einsatz. Welche Lösung geeignet ist, entscheidet stets die konkrete Anwendung.

Werkstoffe gezielt einsetzen

Eine Schlüsselrolle spielt die Auswahl des richtigen Werkstoffs. Sie bestimmt maßgeblich, ob eine Dichtung wenige Monate oder viele Jahre zuverlässig funktioniert. Unterschiedliche Medien, hohe Temperaturen, Druckspitzen oder abrasive Umgebungen stellen jeweils spezifische Anforderungen. ttv greift hierfür auf ein breites Spektrum an Elastomeren, Thermoplasten und Hochleistungswerkstoffen zurück und wählt diese konsequent anwendungsbezogen aus.

„Viele Herausforderungen lassen sich nicht durch eine vermeintlich robustere Dichtung lösen“, so Späth weiter. „Oft ist es die Kombination aus angepasster Geometrie und geeignetem Werkstoff, die den Unterschied macht. Genau darin liegt der Mehrwert einer ganzheitlichen Betrachtung.“

Diese systemische Denkweise prägt auch die Zusammenarbeit mit Kunden. ttv begleitet Projekte von der Analyse bestehender Anwendungen über die Entwicklungsberatung bis hin zur Serienversorgung und zum Aftermarket. Unabhängige Beschaffung, flexible Logistikkonzepte und vormontierte Dichtkits unterstützen eine wirtschaftliche Umsetzung und reduzieren Montageaufwand sowie Fehlerquellen im Service.

Die Fluid Power Sealing Solutions von ttv finden Anwendung in zahlreichen Branchen, darunter Agrar- und Forsttechnik, Erdbewegungs- und Straßenbaumaschinen, Maschinen- und Sondermaschinenbau, Automotive-Anwendungen, Materialtransportlösungen sowie Hochdruckreiniger. Abgedeckt werden Mobilhydraulik, Schwerhydraulik und Miniaturhydraulik ebenso wie Zylinder, Ventile, Kupplungen, Drehverteiler und pneumatische Systeme.

Am Ende zeigt sich immer wieder dasselbe Bild: Wenn Hydrauliksysteme an ihre Grenzen stoßen, liegt die Ursache selten im großen Ganzen. Häufig entscheidet ein scheinbar kleines Detail darüber, ob eine Maschine zuverlässig arbeitet oder zum Wartungsfall wird. Genau dieses Detail stellt ttv mit seinen Fluid Power Sealing Solutions konsequent in den Mittelpunkt.

