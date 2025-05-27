Dichtungstechnologie und Gleitlagertechnik neu gedacht – Beyond Supply

Mit dem Ansatz Beyond Supply verfolgt die ttv technische teile vertrieb GmbH einen ganzheitlichen und strukturierten Weg in der Dichtungstechnologie und Gleitlagertechnik.

Im Fokus steht die Verbindung aus tiefgehender Werkstoff- und Herstellerkompetenz, internationaler Marktkenntnis sowie konsequent markenunabhängiger Beratung. Ziel ist es, Kunden dabei zu unterstützen, auch in komplexen Anwendungen fundierte und nachhaltige Entscheidungen zu treffen.

Industrieanwendungen unterliegen einem stetigen Wandel. Technische Anforderungen steigen, Lieferketten werden fragiler und Märkte dynamischer. Gleichzeitig wächst der Anspruch an Versorgungssicherheit, Wirtschaftlichkeit und technische Zuverlässigkeit. Gerade in der Dichtungstechnologie und Gleitlagertechnik zeigt sich zunehmend, dass reine Produktverfügbarkeit diesen Anforderungen nicht mehr gerecht wird.

Beyond Supply als Antwort auf steigende Komplexität

Beyond Supply setzt genau an diesem Punkt an. Der Ansatz kombiniert umfassende Anwendungsexpertise mit einem klaren Verständnis globaler Beschaffungsmärkte. Ergänzt wird dies durch eine neutrale, markenunabhängige Perspektive, die es ermöglicht, Lösungen objektiv zu bewerten und optimal auf die jeweilige Anwendung abzustimmen.

Diese Kompetenz bringt ttv branchenübergreifend ein. Unter anderem in der Aerospace-Industrie, Antriebstechnik, Automotive, Baumaschinen, Verteidigungsindustrie, Forst- und Landtechnik, Medizintechnik sowie im Bereich Rail Technology.

Ein durchgängiger Ansatz statt punktueller Lösungen

Beyond Supply steht nicht für eine einzelne Dienstleistung, sondern für eine konsequente Arbeitsweise entlang des gesamten Prozesses. Kunden werden von der ersten Bedarfsanalyse über die Produktauswahl bis hin zu Beschaffung und Lieferung begleitet. Ein zentrales Prinzip bleibt dabei unverändert: Die finale Entscheidung liegt stets beim Kunden. So entsteht Planungssicherheit, ohne Abhängigkeit von bestimmten Herstellern oder Produktlinien.

Bedarfsanalyse: Anwendungen ganzheitlich bewerten

Den Ausgangspunkt bildet eine detaillierte Analyse der Anwendung. In der Dichtungstechnologie und Gleitlagertechnik umfasst dies unter anderem Medien, Druck- und Temperaturbereiche, Bewegungsprofile, Reibverhältnisse, Standzeiten sowie die konkrete Einbausituation. Ergänzend werden prozessuale Faktoren wie Wartungskonzepte, Produktionsumgebung oder verfügbare Bezugsquellen berücksichtigt.

Auf dieser Grundlage entwickelt ttv individuell zugeschnittene Lösungskonzepte, die sowohl technisch belastbar als auch wirtschaftlich sinnvoll sind.

Produktempfehlung: leistungsorientiert und markenunabhängig

Auf Basis der Analyse erfolgt die gezielte Produktempfehlung. ttv greift dabei auf ein breites, strukturiertes Portfolio zurück, das in definierte Leistungsklassen wie Performance Line, Advanced Line und Prime Application gegliedert ist. Entscheidend ist nicht der Herstellername, sondern die tatsächliche Leistungsfähigkeit in der Anwendung.

Bewertet werden Kriterien wie Lebensdauer, Energieeffizienz, Zuverlässigkeit und Einsatzsicherheit. Dadurch erhalten Kunden Zugang zum gesamten Marktpotenzial und können Komponenten auswählen, die Produktivität erhöhen, Ausfallzeiten reduzieren und komplexe Anforderungen zuverlässig erfüllen.

Beschaffung und Lieferung: global, flexibel, transparent

Beyond Supply endet nicht bei der technischen Empfehlung. Je nach Bedarf begleitet ttv die Beschaffung beratend oder übernimmt den Prozess vollständig – von der Auswahl geeigneter Produktionsstandorte über internationale Beschaffungsstrategien bis hin zur termintreuen Lieferung.

Gerade bei Dichtungs- und Gleitlagerlösungen für sicherheits- oder verfügbarkeitskritische Anwendungen sorgen transparente Kostenstrukturen, planbare Lieferzeiten und flexible Reaktionsmöglichkeiten für zusätzliche Sicherheit. Gleichzeitig lassen sich Lagerbestände und Kapitalbindung gezielt optimieren.

„Beyond Supply bedeutet für uns, technologische Kompetenz, Marktkenntnis und Anwendungserfahrung so zusammenzuführen, dass echte Entscheidungsfreiheit entsteht. Wir schaffen die Grundlage – die Entscheidung trifft der Kunde.“ Harald Nitzschke, CEO ttv

Strategischer Mehrwert für nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit

Mit Beyond Supply positioniert sich ttv als Partner für Dichtungstechnologie und Gleitlagertechnik, der bewusst über klassische Liefermodelle hinausgeht. Der strukturierte Ansatz entlastet interne Ressourcen, eröffnet Innovationspotenziale und stärkt die Marktposition der Kunden langfristig – unabhängig, nachhaltig und zukunftsorientiert.

Die ttv technische teile vertrieb GmbH steht für Herstellerkompetenz Made in Germany und über 40 Jahre Erfahrung in der Gleitlager- und Dichtungstechnik sowie in Engineering & Consulting. Mit spezialisierten Teams, einem interdisziplinären Board of Experts und weltweit vernetzten Produktionsstätten bietet ttv technisch fundierte, verlässliche Lösungen.

Große Lagerkapazitäten sichern schnelle und flexible Lieferzeiten. Unter dem Leitgedanken „Beyond Supply“ begleitet ttv Kunden ganzheitlich – von der Bedarfsanalyse über die Produktempfehlung bis zur Beschaffung und Lieferung.

Die Lösungen kommen in Branchen wie z.B. Land- und Baumaschinen, Forsttechnik, Medizintechnik, Maschinenbau, Defense, Antriebstechnik und Automotive zum Einsatz.



