  • Wenn jede Bewegung zählt – LUMET Gleitlager in Mittelpufferkupplungen

    Unsichtbar, aber systemrelevant: In Mittelpufferkupplungen übernehmen LUMET Gleitlager eine entscheidende Aufgabe. Sie erhöhen die Betriebssicherheit und reduzieren den Verschleiß.

    BildEin kurzer Ruck, hohe Kräfte, dauerhafte Belastungen über viele Jahre hinweg. Was im Betrieb eines Zuges kaum wahrgenommen wird, entscheidet im Hintergrund über Sicherheit und Verfügbarkeit: die Funktion der Mittelpufferkupplung.

    Genau an dieser Stelle setzt ein Projekt der ttv technische teile vertrieb GmbH gemeinsam mit einem führenden Hersteller von Antriebs- und Bremssystemen an. An Standorten in Deutschland, Indien und China kommen speziell ausgelegte LUMET Gleitlager zum Einsatz. Entwickelt für Einsatzbedingungen, bei denen Standardlösungen an ihre Grenzen gelangen.

    Unsichtbare Bauteile mit entscheidender Funktion

    Mittelpufferkupplungen zählen zu den sicherheitsrelevanten Kernkomponenten im Schienenverkehr. In ihrem Inneren übernehmen Gleitlager eine wesentliche Aufgabe. Sie ermöglichen kontrollierte Bewegungsabläufe, nehmen radiale und axiale Kräfte auf und reduzieren gleichzeitig Reibung sowie Verschleiß.

    Diese Funktion muss unter dynamischen Lastwechseln, Stoßbeanspruchungen sowie unter dem Einfluss von Schmutz, Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen dauerhaft sichergestellt werden.

    Wenn Standardlösungen bei Gleitlagern an ihre Grenzen stoßen

    Herkömmliche Lagerlösungen erreichen unter diesen Bedingungen häufig nur begrenzte Standzeiten, während der Verschleiß kontinuierlich zunimmt. Die Folgen sind steigende Wartungsaufwände und ungeplante Stillstände. Dies wirkt sich unmittelbar auf Verfügbarkeit und Lebenszykluskosten aus.

    Auslegung statt Standard

    „Eine funktionierende Lösung entsteht nicht durch Standardkomponenten, sondern durch eine präzise Anpassung an die jeweilige Anwendung“, bringt es Harald Nitzschke, CEO ttv, auf den Punkt.

    Die LUMET Gleitlager wurden gezielt auf die tatsächlichen Einsatzbedingungen abgestimmt. Werkstoffseitig kommen Messing und Sonderlegierungen zum Einsatz, die eine hohe Belastbarkeit sowie ein stabiles Reibverhalten gewährleisten. Die Geometrie wurde so ausgelegt, dass Lasten gleichmäßig verteilt und lokale Spannungsspitzen reduziert werden.

    Je nach Anwendung erfolgt die Auslegung für trockenlaufende oder grenzgeschmierte Betriebszustände. Optional werden integrierte Festschmierstoffe eingesetzt. Entscheidend sind darüber hinaus die präzise Abstimmung von Toleranzen und Passungen sowie die konsequente Einhaltung bahnspezifischer Normen und Sicherheitsanforderungen.

    Umsetzung und Versorgungssicherheit

    Die Umsetzung erfolgte in enger Zusammenarbeit mit den internationalen Standorten – von der Analyse über die Validierungsphasen bis hin zur Serienfreigabe.

    ttv übernahm dabei nicht nur die technische Auslegung der Gleitlager, sondern auch die koordinierende Schnittstellenfunktion zwischen Anwendung, Engineering und Produktion. Parallel dazu wurde die Lieferfähigkeit über mehrere Standorte hinweg abgesichert.

    Hier zeigt sich der Ansatz Beyond Supply. Im Mittelpunkt steht nicht die reine Bereitstellung eines Bauteils, sondern die Verbindung aus anwendungstechnischer Auslegung, globaler Produktionsstrategie und abgesicherter Versorgung.

    Wirkung im Betrieb

    Die Ergebnisse zeigen klar messbare Verbesserungen. Die Standzeiten konnten deutlich erhöht und der Verschleiß spürbar reduziert werden. Gleichzeitig verlängerten sich die Wartungsintervalle, was zu einer höheren Betriebssicherheit beiträgt.

    Für den Betreiber bedeutet dies eine gesteigerte Systemverfügbarkeit bei gleichzeitig nachhaltig reduzierten Betriebskosten.

    Bedeutung über den Rail-Bereich hinaus

    Das Projekt verdeutlicht, dass die Leistungsfähigkeit von Gleitlagerlösungen maßgeblich von der präzisen Abstimmung sämtlicher Einflussgrößen abhängt.

    Die gewonnenen Erkenntnisse lassen sich auf weitere Anwendungen im Schienenverkehr sowie auf andere Bereiche mit hohen Stoß- und Wechselbelastungen übertragen.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    ttv technische teile vertrieb gmbh
    Frau Elisabeth Gira
    Von-Helmholtz-Straße 1
    89257 Illertissen
    Deutschland

    fon ..: 073039287413
    web ..: https://www.ttv-gmbh.de
    email : marketing@ttv-gmbh.de

    Die ttv technische teile vertrieb GmbH steht für Herstellerkompetenz Made in Germany und über 40 Jahre Erfahrung in der Gleitlager- und Dichtungstechnik sowie in Engineering & Consulting. Mit spezialisierten Teams, einem interdisziplinären Board of Experts und weltweit vernetzten Produktionsstätten bietet ttv technisch fundierte, verlässliche Lösungen.
    Große Lagerkapazitäten sichern schnelle und flexible Lieferzeiten. Unter dem Leitgedanken „Beyond Supply“ begleitet ttv Kunden ganzheitlich – von der Bedarfsanalyse über die Produktempfehlung bis zur Beschaffung und Lieferung.
    Die Lösungen kommen in Branchen wie z.B. Land- und Baumaschinen, Forsttechnik, Medizintechnik, Maschinenbau, Defense, Antriebstechnik und Automotive zum Einsatz.

    Pressekontakt:

    ttv technische teile vertrieb gmbh
    Frau Elisabeth Gira
    Von-Helmholtz-Straße 1
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