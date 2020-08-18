  • Unsichtbare Kraft, globale Wirkung – wie die GEA Westfalia Separator Group Industrieprozesse weltweit prägt

    Welt der Wunder Dokumentation – Ausstrahlung am 22.01. um 20:00 Uhr

    BildWas haben Bier, Milch, Zahnpasta und Blutplasma gemeinsam? Die Antwort liegt in Oelde in Nordrhein-Westfalen – bei der GEA Westfalia Separator Group GmbH, einem der weltweit führenden Anbieter von Trenntechnik und Zentrifugallösungen. Eine neue Dokumentation auf Welt der Wunder zeigt, wie das Unternehmen mit innovativer Ingenieurskunst, Digitalisierung und nachhaltigen Technologien zentrale Industrieprozesse ermöglicht.

    Seit mehr als 130 Jahren entwickelt und fertigt die GEA Westfalia Separator Group in Oelde Zentrifugen, die Flüssiges von Festem, Fett von Wasser und wertvolle Bestandteile von unerwünschten Stoffen trennen – mithilfe der Zentrifugalkraft. Diese Technologie ist heute unverzichtbar für Branchen wie Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Pharma, Biotechnologie sowie Wasser- und Abwassertechnik. Weltweit sind rund 150.000 Anlagen im Einsatz, unterstützt von einem globalen Servicenetzwerk mit über 1.100 Technikerinnen und Technikern in 153 Ländern.

    Die Dokumentation beleuchtet den Weg vom historischen Ursprung der Trenntechnik im Jahr 1893 bis hin zum modernen Technologieführer. Sie gibt Einblicke in hochpräzise Fertigungsprozesse, strenge Qualitätsprüfungen und maßgeschneiderte Lösungen für unterschiedlichste Anwendungen – von Molkereien und Brauereien bis zur Biopharma-Produktion und industriellen Wasseraufbereitung.

    Ein weiterer Fokus liegt auf Digitalisierung und künstlicher Intelligenz: Vernetzte Separatoren, intelligente Steuerungen und datenbasierte Services sorgen für höhere Effizienz, geringeren Energieverbrauch und maximale Betriebssicherheit. Gleichzeitig zeigt der Film, wie Nachhaltigkeit fest in der Unternehmensstrategie verankert ist – durch ressourcenschonende Prozesse, Energieeffizienz und Beiträge zur Kreislaufwirtschaft.

    Abgerundet wird die Dokumentation durch einen Blick auf die Menschen hinter der Technologie: Im Ausbildungszentrum in Oelde bildet die GEA Westfalia Separator Group seit Generationen Fachkräfte aus und sichert so Innovationskraft und Know-how für die Zukunft.

    Ausstrahlung:

    – Welt der Wunder TV – 22. Januar – 20:00 Uhr

    – YouTube Kanal von Welt der Wunder – 22. Januar – 20:15 Uhr

    Weitere Informationen zum Unternehmen unter: https://www.gea.com/

