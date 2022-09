Unterfahrschutz aus Stahl – zuverlässiger Schutz für Motor, Ölwanne und Getriebe

Bei jeder Fahrt ist der Unterboden eines Fahrzeugs unterschiedlichsten Umwelteinflüssen ausgesetzt.

Feuchtigkeit, Schmutz, Steinschlag und Streusalz beschleunigen die Korrosion und verursachen Schäden an wichtigen Bauteilen. Mit einem zum Autotyp passenden Unterfahrschutz aus Stahl lassen sich Motor, Getriebe und Ölwanne mit relativ geringem Aufwand zuverlässig schützen.

Schutz sensibler Bauteile

Hatten Sie schon einmal die Gelegenheit, den Unterboden Ihres Fahrzeugs in Augenschein zu nehmen? Möglicherweise mussten Sie bei der Inspektion feststellen, dass Schmutz und Korrosion auf der Unterseite des Fahrzeugs im Laufe der Zeit deutliche Spuren hinterlassen haben. Bei viele Fahrzeugen lassen sich sogar Dellen und Beulen an Blechteilen entdecken. Ursache für solche Schadensbilder können Aufsetzer bei Fahrten in unebenem Gelände oder andere mechanische Einwirkungen sein, die sich dauerhaft selbst bei vorsichtiger Fahrweise kaum vermeiden lassen. Solche Anzeichen muss jeder Fahrzeugbesitzer ernst nehmen, denn auch sensible und wichtige Bauteile des Autos wie Motor, Getriebe und Ölwanne werden durch Einwirkung von unten geschädigt oder sogar unbrauchbar.

Unterfahrschutz nachrüsten

Die wenigsten Fahrzeughersteller rüsten Ihre Fahrzeugmodelle serienmäßig mit einem Unterfahrschutz aus. In diesem Falle ist eine Nachrüstung empfehlenswert, denn der dafür erforderliche Aufwand ist im Verhältnis zum Nutzen gering. Selbst bei Fahrten in schwierigem Gelände sind Sie auf der sicheren Seite, wenn Sie Ihr Fahrzeug mit mit einem Unterfahrschutz aus Stahl ausstatten. Ein solide geschütztes Fahrzeug wissen insbesondere Land- und Forstwirte, Jäger, Imker und alle anderen zu schätzen, die gerne mit einem Auto in der freien Natur unterwegs sind. Setzt ein Fahrzeug ohne Unterfahrschutz bei einer Tour abseits befestigter Straßen auf einen Baumstumpf oder Stein auf oder kommt mit dem Boden in Kontakt, ist ein kostspieliger Schaden vorprogrammiert. Im schlimmsten Fall bleibt das Fahrzeug deswegen liegen. Sie wollen solche Pannen vermeiden? Dann sind wir von Hexprotect Ihr erfahrener Partner!

Hexprotect – Maßgenaue Anfertigung für (fast) jedes Fahrzeugmodell renommierter Fahrzeugmarken

Das Unternehmen Hexprotect hat sich auf Unterbodenschutz und die Herstellung von Stahlschutzplatten spezialisiert. Die 2010 gegründete Firma mit Sitz im rumänischen Mugeni hat einen deutschen Eigentümer. Die Angebotspalette von Hexprotect ist sehr vielfältig. Für alle bekannten Automarken und deren verschiedenen Fahrzeugmodelle werden im Auftrag des Kunden passende Schutzplatten zugeschnitten. Die Spanne der Autohersteller, für die wir Schutzplatten fertigen, reicht von Alfa Romeo bis Volvo, sodass wir fast jeden Kundenwunsch innerhalb kurzer Frist erfüllen können.

Unterbodenschutz für Fahrzeuge: Motor- & Ölwannenschutz und Getriebeschutz aus Stahl für fast alle Autotypen.

Vorteile, die auch Sie überzeugen werden

Hohe Qualität hat bei der Fertigung der Schutzplatten oberste Priorität. In der Regel wird der Unterfahrschutz aus 2 mm starkem Stahl gefertigt und mit einer hochwertigen Pulverbeschichtung versehen. Die Montage ist unkompliziert, weil die Schutzplatte an den Originalbefestigungspunkten verschraubt wird. Eine detaillierte Montageanleitung und das erforderliche Befestigungszubehör gehören zum Lieferumfang. Eine Abnahme durch den TÜV nach der Montage eines Unterfahrschutzes ist nicht erforderlich.

Unterfahrschutz bequem online bestellen

Zu unseren zufriedenen Kunden zählen viele Fahrzeugbesitzer aus Deutschland. Sie möchten Ihr Auto ebenfalls mit einem Unterfahrschutz aus Stahl nachrüsten? Es freut uns, dass wir Ihr Interesse wecken konnten und werden alles tun, um den Auftrag zu Ihrer vollsten Zufriedenheit zu erfüllen.

Unser Online Shop ist in deutscher Sprache verfügbar, sodass Sie die gewünschte Schutzplatte bequem online bestellen können. Auf unserer Homepage finden Sie eine Liste renommierter Autohersteller, für deren Autotypen wir maßgeschneiderte Schutzplatten fertigen. Klicken Sie auf das Markenlogo, öffnet sich eine Liste mit verschiedenen Modellen des jeweiligen Herstellers. Wählen Sie das zutreffende Modell, finden Sie ausführliche eine Beschreibung des gewünschten Produkts und können den gewünschten Unterfahrschutz in den Warenkorb legen. Ihre sensiblen Daten werden verschlüsselt übertragen und sind sicher geschützt. Falls Sie bei der Auswahl unsicher sind oder Fragen haben, wenden Sie sich bitte an den Support unseres Online Shops, der Sie kompetent in deutscher Sprache berät.

Fahrzeug mit Unterfahrschutz nachrüsten – eine gute Investition in den Werterhalt

Auf der Basis Ihrer Bestellung wird die passende Schutzplatte für Ihr Fahrzeug gefertigt und umgehend ausgeliefert. Sie haben die Wahl, ob Sie den Unterfahrschutz selbst montieren wollen oder diese Arbeit von einer Werkstatt Ihres Vertrauens ausführen lassen. Das erforderliche Montagematerial wird mitgeliefert.

Die Schutzplatte sitzt am richtigen Platz und deckt die empfindlichen Bauteile zuverlässig von unten ab? Dann können Sie in Zukunft wesentlich entspannter als bisher mit Ihrem Fahrzeug auf Entdeckertour gehen! Ihr wertvolles Auto ist jetzt vor Nässe, Schmutz und Beschädigungen geschützt und wird Ihnen noch lange treue Dienste leisten.

