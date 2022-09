Dein Zug ist abgefahren – was meint Corinna Anders damit?

Die Antwort darauf in Ihrem neuen Song

Mit ihrer zweiten Single „Dein Zug ist abgefahrn“ setzt die Sängerin und Songschreiberin ihre eigene Karriere als Texterin und Komponistin fort. In Zusammenarbeit mit André Stade ist auch dieser Song entstanden. Zielstrebig arbeitet Corinna Anders gemeinsam mit ihm in ihrer Heimatstadt Dresden an weiteren Songs auf dem Weg zu ihrem ersten Solo-Album.

Hier nun die zweite Single

Corinna Anders lädt mit diesem Song in ihre ganz persönliche Gefühlswelt ein.

„Dein Zug ist abgefahrn“ kündigt einen Neuanfang an. Es gibt Verbindungen, die halten ein Leben lang. Andere nur für einen Lebensabschnitt. Vorsicht und Angst lähmen uns oft, das Glück zu finden. Dabei ist das Ende einer Beziehung ein Neustart. So auch bei Corinna Anders. Denn mit dem Loslassen und Annehmen der Situation war der Weg frei für eine neue Begegnung und spannende Erfahrungen. Das Leben anzunehmen wie es ist und aus der Situation gestärkt herausgehen, das ist die Botschaft dieses Songs.

Cest la vie – so ist das Leben … mit einem Augenzwinkern vermittelt dieser Song, wie wichtig der Sängerin Ehrlichkeit und Offenheit sind, die die grundlegende Basis einer Freundschaft und Partnerschaft bilden. Dabei ist es Corinna Anders besonders wichtig, sich selbst treu zu bleiben und ihre Werte zu leben. Sag ja zu dir und mit jedem Schritt zu dir selbst öffnen sich Türen in ein neues Leben. Unerwartet und zauberhaft können diese Momente dich beschenken, wenn du den Mut und die Kraft findest, dich für dein Herz zu entscheiden. Denn es schlägt in erster Linie für dich selbst und bei Corinna Anders schlägt es wie erwartet im Schlagertakt.

DE-F28-22-313-01 / 3:30

Music & Lyrics: Corinna Walter, André Stade

Publishing: JAYKAY Music, Edition Plus

Produced, Arranged & Mastering by André Stade

Cover photo by Studioline Photography Vivien Freiberg

Cover artwork and manufacturing by Corinna Walter

© + (P) 2022 XENIA Records Best.-Nr.: 14 313

Distribution & Label

JAY KAY Event & Music c/o XENIA Records

Die Mühlbreite 10

D- 06258 Schkopau/OT Burgliebenau

Tel. 0345-6823010

E-Mail marketing@jaykay.de

XENIA Records LC-00902

Quelle: Xenia Records

