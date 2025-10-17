  • Unternehmensnachfolge ohne Familienstreit: Mediation als Schlüssel zum Erfolg

    Wenn Generationen aufeinandertreffen – wie Wirtschaftsmediation Familienunternehmen bei der Nachfolgeplanung hilft

    BildWuppertal, 17. Oktober 2025 – Die Übergabe eines Familienunternehmens an die nächste Generation ist eine der größten Herausforderungen für inhabergeführte Betriebe. Wenn unternehmerische Vernunft auf familiäre Loyalität trifft, entstehen häufig Konflikte, die nicht nur das Unternehmen gefährden, sondern auch Familienbande belasten. Hartmut Frenzel zeigt in einem aktuellen Fachartikel, wie Mediation diese kritische Phase erfolgreich begleiten kann.

    Nachfolge als Konfliktfeld: Zahlen belegen die Brisanz

    In Deutschland stehen in den kommenden Jahren Tausende Familienunternehmen vor der Nachfolgefrage. Studien belegen: Mehr als 60 Prozent der Übergaben scheitern an familiären Konflikten oder mangelnder Kommunikation. Die Folgen sind gravierend – von Unternehmenskrisen bis zum Verkauf an externe Investoren, oft gegen den Willen der Familie.

    Mediation: Brücke zwischen Generationen

    „Mediation schafft einen neutralen Raum, in dem alle Beteiligten ihre Interessen offen formulieren können“, erklärt Hartmut Frenzel. „Anders als bei klassischen Beratungsprozessen geht es nicht nur um betriebswirtschaftliche Zahlen, sondern auch um emotionale Aspekte, Wertvorstellungen und Familientraditionen.“

    Der mediative Ansatz bringt dabei mehrere Vorteile:

    * Interessenbasierte Lösungen: Statt starrer Positionen werden die tatsächlichen Bedürfnisse aller Familienmitglieder und Stakeholder berücksichtigt.
    * Vertraulicher Rahmen: Sensible Familien- und Unternehmensthemen bleiben geschützt.
    * Nachhaltige Vereinbarungen: Gemeinsam entwickelte Lösungen haben höhere Akzeptanz und Beständigkeit.
    * Kosteneffizienz: Mediation vermeidet teure und zeitraubende Gerichtsverfahren.

    Praxisorientierter Ansatz für komplexe Situationen

    Die Wirtschaftsmediation bei Nachfolgefragen berücksichtigt verschiedene Ebenen: die rechtliche Gestaltung der Übergabe, steuerliche Aspekte, die strategische Ausrichtung des Unternehmens sowie die emotionalen Bindungen der Beteiligten. Gerade in Konstellationen mit mehreren potenziellen Nachfolgern, Patchwork-Familien oder unterschiedlichen Generationenvorstellungen zeigt sich die Stärke der Mediation.

    Zum Beitrag: https://businessmediation.pro/nachfolge-mediativ-loesen/

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Dr. Hartmut Frenzel | Wirtschaftsmediation
    Herr Hartmut Frenzel
    Fuhlrottstr. 15
    42119 Wuppertal
    Deutschland

    fon ..: +49-1602912140
    web ..: https://businessmediation.pro/
    email : hartmut.frenzel@businessmediation.pro

    Dr. Hartmut Frenzel ist spezialisiert auf Wirtschaftsmediation und Konfliktlösung in Unternehmenskontexten. Mit einem interdisziplinären Ansatz aus rechtlicher, ökonomischer und kommunikativer Expertise begleitet das Team Familienunternehmen, Gesellschafter und Führungskräfte in Veränderungs- und Konfliktprozessen.

    Pressekontakt:

    Dr. Hartmut Frenzel | Wirtschaftsmediation
    Herr Hartmut Frenzel
    Fuhlrottstr. 15
    42119 Wuppertal

    fon ..: +49-1602912140
    email : hartmut.frenzel@businessmediation.pro


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Tag der Mediation 2025: Konflikte am Arbeitsplatz nachhaltig lösen – mit Mediation
      Am Tag der Mediation 2025 zeigt Dr. Hartmut Frenzel, wie Unternehmen Konflikte nachhaltig lösen können - vertraulich, strukturiert und mit einem kostenfreien Erstgespräch....

    2. Mediation – Eine Brücke zur Einigung
      Wirtschaftsmediation in Hamburg...

    3. Schweigen im Vorstand: Unsichtbare Eskalation und wie Mediation neue Wege der Konfliktlösung eröffnet
      Warum Mediation funktioniert, wenn klassische Führungsinstrumente an ihre Grenzen stoßen....

    4. „Strukturierte Lagerung ist der Schlüssel zum Erfolg“
      LagerTechnik-West verwandelt unerkannte Potenziale in neue Kapazitäten...

    5. Zusammenarbeit: der Schlüssel zum Erfolg?
      In der heutigen Zeit, in der die Welt immer komplexer und dynamischer wird, ist Zusammenarbeit wichtiger denn je....

    6. Für die Experten der Vonberg AG ist Nachhaltigkeit ein Schlüssel zum Private Equity-Erfolg
      Aus der Sicht der Mitarbeiter der Vonberg AG haben nachhaltige Renditen Einfluss auf die Branche...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.