Uran – das kritische Metall

Uran besitzt eine strategische Bedeutung, denn viele Länder sind abhängig von Uranimporten.

Abhängigkeiten von Uranlieferungen und die Tatsache, dass Lagerstätten teilweise in geopolitisch unsicheren Regionen gelegen sind, machen Uran zu einem Metall mit großer Bedeutung. Die USA haben Uran zum kritischen Metall erklärt. Vor allem Länder, in denen die Atomkraft einen großen Anteil an der Gesamt-Stromerzeugungsmenge besitzt, haben die Versorgung mit Uran im Fokus. Dies gilt beispielsweise für Frankreich, die USA, Russland und viele Staaten in Osteuropa. Aktuell belegt Uran als Energieträger nach Kohle, Gas und Wasser den vierten Platz. Nicht zu vergessen ist, dass die Rechenzentren, die wie Pilze aus dem Boden schießen, für steigenden Strombedarf sorgen.

Die Rolle der Kernkraft beim Thema Energiewende ist äußerst bedeutsam. So hat auch der Senegal bei der COP 30 darauf aufmerksam gemacht, dass das Land zwar einen sehr kleinen Teil der globalen Emissionen verursacht – aber unter Dürren und Küstenerosionen leidet, verursacht durch den Klimawandel. Der Senegal und Ruanda haben sich bei der COP 30 der Erklärung die weltweite Verdreifachung der Atomkraft bis 2050 zu unterstützen, angeschlossen.

Uran für Kernkraftwerke wird übrigens in einer anderen Form gebraucht, als es für Kernwaffen der Fall ist. Der größte Teil des weltweiten Urans ist Uran-238. Diese Form des Urans kann jedoch keine Kernspaltungs-Reaktion auslösen. Das Uran-235 aber ist dazu in der Lage, macht aber nur knapp ein Prozent des globalen Urans aus. Da hilft die Urananreicherung, ein Bereich, in dem Russland dominiert. Anleger, die am Aufwind der Atomenergie teilhaben möchten, können sich mit Uranunternehmen anfreunden.

Premier American Uranium – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/premier-american-uranium-inc/ – verfügt über Uranprojekte in fünf hervorragenden Regionen in den USA. Mit dem umfangreichen Landbesitz ist das Unternehmen bestens positioniert.

IsoEnergy – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/isoenergy-ltd/ – gilt als Uranproduzent, der zeitnah in Produktion gehen könnte, und verfügt in Saskatchewan über hochgradige Uranliegenschaften. Weitere Uranprojekte befinden sich in Australien, Argentinien und in den USA. Besonders hochwertig ist das Larocque East-Projekt im Athabasca Becken in Saskatchewan.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Premier American Uranium (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/premier-american-uranium-corp/ -) und IsoEnergy (-https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/iso-energy-ltd/ -).

Quelle:

https://www.iaea.org/newscenter/news/what-is-nuclear-energy-the-science-of-nuclear-power

