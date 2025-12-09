Uran im Comeback: Der unterschätzte Treiber der neuen Energieära!

Uran rückt zurück ins Zentrum der Energiepolitik: steigender Strombedarf, knappe US-Produktion und neue Projekte machen Uranium Energy und Premier American Uranium zu spannenden Namen im Sektor.

– Anzeige/Werbung – Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Uranium Energy Corp. und Premier American Uranium Inc.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Uranium Energy und Premier American Uranium · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung: 08.05.2026, 5:46 Uhr Berlin/Zürich ·

+++ Stromhunger, KI-Rechenzentren und US-Versorgungssicherheit als neuer Rückenwind! +++

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Amerika baut seine digitale und industrielle Zukunft – doch diese Zukunft braucht Strom. Künstliche Intelligenz, Rechenzentren, Elektrifizierung und Netzstabilität treiben den Bedarf an verlässlicher, rund um die Uhr verfügbarer Energie. Genau deshalb rückt Kernenergie wieder stärker in den strategischen Mittelpunkt: nicht als Modethema, sondern als CO2-arme Grundlast, die Wind und Solar ergänzen kann.

US-Strombedarf: Die EIA erwartet bis 2027 die stärkste vierjährige Wachstumsphase beim US-Stromverbrauch seit 2000, große Rechenzentren gelten als wichtiger Treiber. Kernenergie gewinnt als CO2-arme Grundlast wieder an Gewicht.

Brennstoffkette: Das US-Energieministerium stellte Anfang 2026 Aufträge über 2,7 Mrd. USD zur Stärkung der heimischen Urananreicherung in Aussicht. Versorgungssicherheit wird zu einem strategischen Thema.

US-Angebot: Die USA produzierten 2024 laut USGS nur 677.000 Pfund U3O8 – etwa 1,4 % des Bedarfs kommerzieller US-Reaktoren. US-Produktions- und Entwicklungsplattformen rücken stärker in den Fokus.

Der entscheidende Engpass liegt nicht nur bei…

Lesen Sie hier gerne mehr.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Hinweis: Die folgenden Markteinschätzungen sind Meinungsäußerungen. Aussagen zu Dritten beruhen – soweit angegeben – auf öffentlich zugänglichen Quellen; ohne Quellenangabe handelt es sich um subjektive Einschätzungen, nicht um überprüfte Tatsachenbehauptungen.

Die Swiss Resource Capital AG auf einen Blick:

Unsere Homepage: https://www.resource-capital.ch/de/

Interessante und exklusive Videos und Interviews: https://www.rohstoff-tv.com/, https://www.commodity-tv.com/ und https://www.youtube.com/@SwissResourceCapitalAG

Alle kostenlosen Rohstoff-Reports: https://www.rohstoff-reports.com/

Anmeldung zu unseren Roadshows: https://www.european-roadshows.com/de/

SRC Mining Special Situations Zertifikat: http://www.wikifolio.com/de/ch/w/wf0srcplus

Quellen:

o Uranium Energy Corp. Unternehmenspräsentation Mai 2026; UEC-Meldungen vom 23.03.2026 und 08.04.2026.

o Premier American Uranium Inc. Unternehmenspräsentation vom 27.04.2026; Premier-Meldungen vom 09.12.2025 und 27.03.2026; technischer Bericht/PEA zum Cebolleta-Projekt.

o U.S. Energy Information Administration, Short-Term Energy Outlook/Presseinformationen zur US-Stromnachfrage; U.S. Department of Energy, Meldung zur Stärkung der US-Urananreicherung; USGS-Daten zur US-Uranproduktion und zum Reaktorbedarf.

o Die Markteinschätzung ist eine qualitative Einordnung auf Basis öffentlich zugänglicher Informationen. Historische Ressourcen, PEA-Kennzahlen und zukunftsgerichtete Aussagen sind entsprechend vorsichtig zu behandeln.

Dieser Werbeartikel wurde am 05.05.2026 durch einen freien Journalist für die Swiss Resource Capital AG erstellt.

Hinweise, Risiken und Haftungsausschluss

Kurzfassung: Marketingmitteilung/werblicher Promotiontext. Keine Finanzanalyse, keine unabhängige Anlageempfehlung, keine individuelle Anlageberatung. SRC swiss resource capital AG unterhält entgeltliche IR-/Kommunikationsmandate mit Uranium Energy Corp. und Premier American Uranium Inc.

Art des Inhalts: Diese Veröffentlichung ist eine Marketingmitteilung bzw. ein werblicher Promotiontext zu Uranium Energy Corp. und Premier American Uranium Inc. Sie stellt keine Finanzanalyse, keine unabhängige Anlageempfehlung, keine individuelle Anlageberatung und kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Der Inhalt dient der allgemeinen Information und Marktkommunikation zu den genannten Emittenten.

Interessenkonflikte/Vergütung: SRC swiss resource capital AG unterhält entgeltliche IR-/Kommunikationsmandate mit Uranium Energy Corp. und Premier American Uranium Inc.! Diese Veröffentlichung erfolgt im Auftrag und gegen Entgelt der genannten Emittenten. Eigene Positionen SRC/Autor(in): nach Kenntnis der Herausgeberin keine Long-/Short-Positionen und keine Netto-Position >= 0,5 % zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Market-Making, (Co-)Lead-Manager- oder Investment-Banking-Rollen innerhalb der letzten zwölf Monate: nach Kenntnis der Herausgeberin keine.

Methodik/Annahmen: Grundlage dieser Marketingmitteilung sind öffentlich zugängliche Unternehmensmeldungen, Unternehmenspräsentationen, technische Berichte, Regierungs-/Behördenquellen, historische Daten sowie qualitative eigene Einordnung. Es wurden keine proprietären Kursmodelle, keine formalen Kursziele und keine formale Buy/Sell/Hold-Einstufung verwendet. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven; historische Ressourcen sind gesondert zu behandeln. PEA-Angaben sind vorläufig und nicht mit Machbarkeitsstudien gleichzusetzen.

Bedeutung und Zeithorizont: Die Darstellung ist thematisch positiv, aber risikobehaftet. Der Betrachtungshorizont beträgt grundsätzlich 6 bis 24 Monate, kann sich jedoch durch Markt-, Projekt-, Finanzierungs-, Genehmigungs- oder Unternehmensentwicklungen jederzeit ändern.

Risiken und Sensitivität: Investments in Rohstoff-, Explorations-, Entwicklungs- und Nebenwerte sowie ausländische Emittenten sind mit erheblichen Risiken verbunden und können bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen. Wesentliche Risiken sind unter anderem Rohstoffpreis- und Wechselkursvolatilität, technische und metallurgische Risiken, Ressourcen-/Reserven- und Studienrisiken, Genehmigungs-, Finanzierungs-, Standort-, Umwelt- und Betriebsrisiken, Verwässerungsrisiken sowie geringe Liquidität und hohe Kursschwankungen. Abweichungen bei Uranpreis-, Kosten-, Metallurgie-, Genehmigungs-, Finanzierungs- oder Zeitplanannahmen können die Einschätzung wesentlich verändern.

Hinweis zu § 86 WpHG: Sofern Inhalte als Anlage- oder Anlagestrategieempfehlungen im Sinne der einschlägigen Vorschriften öffentlich in Deutschland verbreitet werden und keine gesetzliche Ausnahme greift, sind die jeweils einschlägigen Anzeige-, Offenlegungs- und Organisationspflichten durch den Verantwortlichen zu prüfen und einzuhalten.

Haftung: Trotz sorgfältiger Recherche wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität übernommen. Ansprüche wegen Vorsatz, grober Fahrlässigkeit sowie wegen Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit bleiben unberührt. Im Übrigen ist die Haftung – soweit gesetzlich zulässig – ausgeschlossen bzw. auf vorhersehbare, vertragstypische Schäden bei leicht fahrlässiger Verletzung wesentlicher Pflichten beschränkt.

Kein Vertrieb außerhalb CH/DE/AT: Diese Publikation ist ausschließlich für Empfänger in der Schweiz, der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Österreich bestimmt. Eine Verteilung in Rechtsordnungen, in denen dies gesetzlich untersagt ist, insbesondere USA, Kanada, Australien oder Japan, sowie an US-Persons im Sinne der Regulation S, ist nicht gestattet. Für das Vereinigte Königreich gilt – sofern einschlägig – FSMA 2000 in Verbindung mit der Financial Promotion Order 2005.

Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, erkennbar an Begriffen wie erwarten, annehmen, planen, könnte, sollte oder ähnlichen Formulierungen. Solche Aussagen beruhen auf Annahmen zum Datum der Veröffentlichung und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten. Tatsächliche Ergebnisse können wesentlich abweichen. Eine Aktualisierungspflicht besteht nur, soweit gesetzlich vorgeschrieben.

Externe Links und Urheberrecht: Für Inhalte externer Seiten ist der jeweilige Anbieter verantwortlich, bei konkreten Hinweisen auf Rechtsverstöße werden derartige Links unverzüglich entfernt. © Swiss Resource Capital AG. Gewerbliche Nutzung, Weiterverbreitung sowie Aufnahme in kommerzielle Datenbanken nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung. Weiterführende Hinweise: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/

Verantwortlich: Ersteller/Herausgeber: Swiss Resource Capital AG. Redaktionell verantwortlich im Sinne des § 18 Abs. 2 MStV: Marc Ollinger.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Deutscher Unterwasserfotograf Tobias Friedrich im The Nautilus Maldives zur Ocean Discovery Week