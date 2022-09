Uraninvestments könnten sich rechnen

Investoren mit Weitblick verlassen sich auf langfristige Entwicklungen, die wirtschaftlich interessant sind, wie der Uranverbrauch.

Abgesehen von Deutschland bauen viele EU-Mitgliedsstaaten neue Atomkraftwerke. Auch hierzulande könnte ein Umdenken einsetzen, denn die Unabhängigkeit von Energielieferungen anderer Länder will erreicht werden. Die Kernenergie kann daneben als Brückentechnologie für Klimaziele dienen, denn Wind- und Sonnenenergie reichen nicht aus, den immensen und stetig wachsenden Energiebedarf zu decken. Die Corona-Zeit hatte nur temporär für einen leichten Rückgang gesorgt. Denn normalerweise steigt der Energieverbrauch um ungefähr 2,1 Prozent jährlich, damit auch schneller als klimafreundliche Energieerzeuger dazukommen.

Weltweit steigt also die Zahl der Atomkraftwerke, denn Atomstrom wird in den kommenden Jahren ein bedeutender Bestandteil der globalen Energieversorgung sein. Und die Kernenergie ist die Alternative zu fossilen Brennstoffen. So kann mit einem Pfund Uran so viel Energie erzeugt werden wie mit rund 750 Tonnen Kohle. Damit steigt auch die Urannachfrage, was Uranunternehmen erfreuen dürfte. In den letzten fünf Jahren hat Uran bereits deutlich im Preis zugelegt und wenn die steigende Zahl von Kernkraftwerken und das steigende Bedürfnis nach nichtfossilen Brennstoffen weiter voranschreitet, sollten den Urangesellschaften positive Zeiten ins Haus stehen.

Dies gilt beispielsweise für Labrador Uranium oder Consolidated Uranium – https://www.youtube.com/watch?v=PU6zU4SLcDs&t=5s -. Letztere besitzen in Australien sieben nahe beieinander liegende Uranprojekte. Weitere Projekte des Unternehmens liegen in Kanada, Argentinien und in den USA.

Labrador Uranium – https://www.youtube.com/watch?v=a2Gl-h6xhyU – kümmert sich um Exploration und Erschließung von Uranprojekten in Kanada.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Labrador Uranium (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/labrador-uranium-inc/ -) und Consolidated Uranium (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/consolidated-uranium-inc/ -).

