Uranium Energy Corp erhält Genehmigung für Produktionsausweitung auf der Christensen Ranch und sichert sich NRC-Registrierung für US-Umwandlungsanlage

Die Urangewinnung hat in drei neuen Aufbereitungsanlagen begonnen, wodurch die ISR-Produktionskapazität in Wyoming erweitert wird

Uranium Refining & Conversion Corp erreicht ersten Meilenstein bei der Lizenzierung durch die Nuclear Regulatory Commission

Corpus Christi, Texas, 23. März 2026 – Uranium Energy Corp (NYSE American: UEC, das Unternehmen oder UEC) (- www.commodity-tv.com/play/uranium-energy-increasing-production-in-2026-and-uranium-market-insight/ -) freut sich bekannt zu geben, dass man die behördliche Genehmigung des Bundesstaates erhalten und den Betrieb von drei weiteren Sammelhäusern im Bohrfeld 11 auf der Christensen Ranch aufgenommen hat. Ein weiteres Verteilerhaus wartet auf die behördliche Genehmigung, und drei weitere befinden sich im Bohrfeld 12 und in der Erweiterung 10 im Bau.

Die drei neuen Sammelstationen und die fortgesetzte Erschließung der Bohrfelder auf der Christensen Ranch werden zu einer erhöhten Produktionskapazität in Wyoming führen. In Südtexas ist die Burke-Hollow-Mine betriebsbereit und wartet auf die endgültige Genehmigung durch die Texas Commission on Environmental Quality, die die Inbetriebnahme ermöglichen wird.

Insgesamt wird erwartet, dass die Aktivitäten des Unternehmens in Wyoming und Texas, einschließlich der kürzlich erteilten Genehmigungen und der laufenden Bauarbeiten, zu einer erheblichen Produktionsausweitung führen werden.

Brent Berg, Senior Vice President, U.S. Operations, erklärte:

Wir sind dem Wyoming Department of Environmental Quality für seine Zusammenarbeit, Professionalität und sein konstruktives Engagement während des gesamten Genehmigungsverfahrens sehr dankbar. Mit dieser Genehmigung haben wir die Urangewinnung in den neuen Sammelstationen aufgenommen, was die geplante Steigerung des Produktionsvolumens in unserem Betrieb auf der Christensen Ranch ermöglicht.

United States Uranium Refining & Conversion Corp macht entscheidenden Schritt in Richtung Lizenzierung

Am 18. März 2026 erhielt die United States Uranium Refining & Conversion Corp (UR&C), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von UEC, von der US-amerikanischen Nuclear Regulatory Commission (NRC) eine Aktenzeichen-Nummer für ihre geplante Uranumwandlungsanlage.

Dies folgt auf die zuvor von der Gesellschaft eingereichte Absichtserklärung (LOI) zur Beantragung einer Lizenz gemäß 10 CFR Part 40. Der nächste Schritt im Genehmigungsverfahren ist die erste Vorabkonsultation mit der NRC.

Der formelle Lizenzantrag wird voraussichtlich eingereicht, sobald die derzeit gemeinsam mit Fluor laufenden Planungs- und Konstruktionsarbeiten abgeschlossen sind und ein Standort ausgewählt wurde. Im Rahmen des Standortauswahlverfahrens wurden mehrere geeignete Standorte in verschiedenen Bundesstaaten ermittelt, die derzeit geprüft werden. Bei der Festlegung des bevorzugten Standorts für Amerikas neueste Anlage zur Umwandlung von Uranhexafluorid werden zahlreiche Faktoren bewertet, darunter lokale Fördermaßnahmen, Arbeitskräfte, Versorgungsinfrastruktur sowie die Logistik in Bezug auf Straßen, Schienen und Häfen sowie Synergien mit der Industrie.

Dieser Schritt stellt einen bedeutenden Meilenstein für UEC auf dem Weg zum einzigen vertikal integrierten amerikanischen Kernbrennstofflieferanten dar – vom Abbau bis zur Konversion – und stärkt die Widerstandsfähigkeit der US-amerikanischen Kernbrennstoff-Lieferkette. Die Absichtserklärung umreißt den Plan des Unternehmens, eine hochmoderne amerikanische Uranveredelungs- und -konversionsanlage zu entwickeln, aufbauend auf fast zwei Jahren Vor-Machbarkeitsstudien und Planung.

UR&C strebt an, eine entscheidende Rolle bei der Minderung nationaler Sicherheitsrisiken zu spielen, die sich aus der übermäßigen Abhängigkeit der USA von ausländischen Uranimporten ergeben. Dies steht auch im Einklang mit den Zielen der amerikanischen Energiedominanz und zielt gleichzeitig darauf ab, einen zunehmend angespannten Konversionsmarkt zu versorgen.

Über Uranium Energy Corp

Uranium Energy Corp ist Amerikas größtes und am schnellsten wachsendes Uranunternehmen. Das Unternehmen verfügt über die größte Uranressourcenbasis und die größte lizenzierte Produktionskapazität in den Vereinigten Staaten, die sich über seine Standorte in Wyoming und Südtexas auf insgesamt etwa 12 Millionen Pfund pro Jahr beläuft. In Kanada kontrolliert das Unternehmen eines der umfangreichsten Land- und Ressourcenportfolios im Athabasca-Becken, dessen Kernstück das Roughrider-Projekt in Saskatchewan bildet. Über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft United States Uranium Refining & Conversion Corp strebt UEC den Aufbau eigener Raffinerie- und Konversionskapazitäten im Inland an, um die US-amerikanische Lieferkette für Kernbrennstoffe weiter zu stärken. UEC verfolgt eine zu 100 % ungesicherte Uranstrategie, die ein uneingeschränktes Engagement in den Fundamentaldaten des Uranmarktes ermöglicht. Das Unternehmen wird von Fachleuten mit jahrzehntelanger Erfahrung in den Bereichen Uranexploration, -erschließung, -produktion und Brennstoffkreislauf-Infrastruktur geführt.

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Jochen Staiger

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