  • Uranium Energy Corp gibt Ergebnisse der Jahreshauptversammlung bekannt

    23. Juli 2026, Corpus Christi, Texas / IRW-Press / Uranium Energy Corp (NYSE American: UEC, das Unternehmen oder UEC) – www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/uranium-energy-corp/ – freut sich, die folgenden Ergebnisse der jüngsten Jahreshauptversammlung des Unternehmens vom 23. Juli 2026 (die Jahreshauptversammlung) bekannt zu geben:

    – Amir Adnani, Spencer Abraham, David Kong, Vincent Della Volpe, Gloria Ballesta und Trecia Canty wurden in den Verwaltungsrat des Unternehmens gewählt;

    – Die Bestellung von PricewaterhouseCoopers LLP, Chartered Professional Accountants, als unabhängige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft des Unternehmens für das am 31. Juli 2026 endende Geschäftsjahr wurde bestätigt; und

    – Die unverbindliche Abstimmung des Unternehmens über die Vergütung seiner namentlich genannten Führungskräfte wurde genehmigt.

    Die vollständigen Ergebnisse zu allen auf der Hauptversammlung zur Abstimmung gestellten Angelegenheiten finden Sie im aktuellen Bericht des Unternehmens auf Formular 8-K, der auf EDGAR unter www.sec.gov eingereicht wurde.

    Im Anschluss an die Hauptversammlung wurden die folgenden Führungskräfte des Unternehmens vom Vorstand des Unternehmens wiederbestellt:

    Amir Adnani:-Präsident und Vorstandsvorsitzender;

    Josephine Man:-Finanzvorstand, Schatzmeisterin und Sekretärin;

    Scott Melbye-Stellvertretender Vorstandsvorsitzender; und

    Brent Berg-Senior Vice President, US-Geschäft.

    Über Uranium Energy Corp

    Uranium Energy Corp ist Amerikas größtes und am schnellsten wachsendes Uranunternehmen. Das Unternehmen verfügt über die größte Uranressourcenbasis und die größte lizenzierte Produktionskapazität in den Vereinigten Staaten mit einer Gesamtkapazität von etwa 12 Millionen Pfund pro Jahr an seinen Standorten in Wyoming und Südtexas. In Kanada verfügt das Unternehmen über eines der umfangreichsten Land- und Ressourcenportfolios im Athabasca-Becken, dessen Kern das Roughrider-Projekt in Saskatchewan bildet. Über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft United States Uranium Refining & Conversion Corp strebt UEC den Aufbau eigener Raffinerie- und Konversionskapazitäten in den USA an, um die dortige Lieferkette für Kernbrennstoffe weiter zu stärken. UEC verfolgt eine zu 100 % ungesicherte Uranstrategie und ist damit vollständig den Fundamentaldaten des Uranmarktes ausgesetzt. Das Unternehmen wird von Fachleuten geführt, die über jahrzehntelange Erfahrung in den Bereichen Uranexploration, -erschließung, -produktion und Brennstoffkreislauf-Infrastruktur verfügen.

    Kontaktieren Sie die Investor-Relations-Abteilung von Uranium Energy Corp unter:
    Gebührenfrei: (866) 748-1030
    Fax: (361) 888-5041
    E-Mail: info@uraniumenergy.com

    In Europa
    Swiss Resource Capital AG
    Marc Ollinger
    info@resource-capital.ch
    www.resource-capital.ch

    Börseninformationen:
    NYSE American: UEC
    WKN: AØJDRR
    ISN: US9168961038

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    Uranium Energy Corp.
    Investor Relations
    Ste. 800N, North Shoreline 500
    78401 Corpus Christi, TX
    USA

    email : info@uraniumenergy.com

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    Uranium Energy Corp.
    Investor Relations
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