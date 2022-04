Uranium Energy Corp startet Wyoming Hub and Spoke Plattform mit Einreichung des S-K 1300 Technical Report Summary

– Diese Anmeldung stellt die größte gemeldete S-K 1300 Uranressource in den Vereinigten Staaten dar, die die erworbenen Vermögenswerte von Uranium One Americas, Inc. („U1A“) mit dem Reno Creek Projekt von UEC kombiniert.

– Die Aufbereitungsanlage Irigaray ist die zentrale Drehscheibe für sieben Satellitenprojekte im Powder River Basin und Great Divide Basin, von denen vier, darunter Reno Creek, vollständig genehmigt sind.

– Die gesamten gemessenen und angezeigten Ressourcen der Anlagen belaufen sich auf 61.956.200 lbs. mit 56.858 Tonnen mit einem Gehalt von 0,069% U3 O8.

– Die gesamten abgeleiteten Ressourcen, die für die Anlagen gemeldet wurden, belaufen sich auf 7.105.700 lbs. mit 5.613 Tonnen mit einem Gehalt von 0,064% U3 O8.

– Erhebliches Potenzial für eine Ressourcenerweiterung mit über 100.000 Acres und historischen Ressourcen in Wyoming, dem produktivsten In-Situ-Rückgewinnungsgebiet (ISR“) für Uran in der westlichen Hemisphäre.

Corpus Christi, TX, 5. April 2022 – Uranium Energy Corp (NYSE American: UEC; „UEC“ oder das „Unternehmen“ – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/uranium-energy-corp/ ) freut sich bekannt zu geben, dass es eine Zusammenfassung des technischen Berichts („TRS“) auf EDGAR eingereicht hat, in dem die Mineralressourcen für das ISR-Hub- und Spoke-Projekt des Unternehmens in Wyoming (das „Projekt“) offengelegt werden.

Hintergrund:

– Als ein in den USA ansässiges Unternehmen meldet UEC nun alle Mineralressourcen gemäß Punkt 1302 der Regulation S-K (S-K 1300″);

– S-K 1300 wurde von der SEC verabschiedet, um die Offenlegungsanforderungen für Bergbauunternehmen zu modernisieren und die US-Offenlegungsanforderungen für Mineralgrundstücke stärker an die aktuellen Branchen- und globalen Regulierungsstandards anzugleichen; und

– Die in diesem TRS dargelegten Mineralressourcenschätzungen wurden bisher noch nicht gemäß dem S-K 1300-Format gemeldet, mit Ausnahme des Projekts Reno Creek (siehe Unternehmensmitteilung vom 9. Februar 2022).

Der TRS wurde gemäß S-K 1300 erstellt und wurde am 4. April 2022 über EDGAR auf Formular 8-K bei der SEC eingereicht und ist auch auf SEDAR als „Material Document“ vom 4. April 2022 verfügbar. Der TRS wurde im Auftrag des Unternehmens von WWC Engineering aus Sheridan, Wyoming, erstellt.

Amir Adnani, President und CEO, erklärte: „Wir sind sehr erfreut über die Umwandlung der historischen Ressourcen von U1A in vollständig konforme S-K 1300-Ressourcen. Die konformen Werte bestätigen den Erwerb von U1A durch das Unternehmen und liefern wichtige technische Daten, die wir bei der Umsetzung unserer Uranabbaupläne für Wyoming Hub and Spoke einsetzen werden. Die gemessenen und angezeigten Ressourcen in Höhe von ca. 62 Mio. Pfund und die abgeleiteten Ressourcen in Höhe von ca. 7 Mio. Pfund, die in der TRS-Einreichung beschrieben werden, stellen die größte S-K 1300-Ressourcenzusammenfassung dar, die bisher abgeschlossen und eingereicht wurde. Diese beträchtlichen genehmigten Wyoming-Ressourcen in Verbindung mit unseren in Texas genehmigten Projekten versetzen UEC in die Lage, die Wiederbelebung der Uranproduktion in den USA anzuführen. In einer Zeit beispielloser geopolitischer Ereignisse und Risiken werden vollständig genehmigte und kostengünstige ISR-Projekte in den Vereinigten Staaten von entscheidender Bedeutung sein und sollten in Zukunft mit einem Aufschlag verbunden sein.“

Über das Wyoming Asset Hub and Spoke In-Situ Recovery Projekt

Das Projekt besteht aus den Projektgebieten Irigaray, Christensen Ranch, Moore Ranch, Reno Creek, Ludeman, Allemand-Ross, Barge und Jab/West Jab in den Bezirken Johnson, Campbell, Converse und Sweetwater, Wyoming. Irigaray und Christensen Ranch werden zusammen als Willow-Creek-Projekt bezeichnet, wobei die zentrale Aufbereitungsanlage Irigaray (CPP“) die Aufbereitungsanlage für dieses Projekt ist und Christensen Ranch eine lizenzierte und genehmigte Satelliten-Ionenaustauschanlage darstellt. Für die Zwecke dieses TRS werden die Projektgebiete Irigaray und Christensen Ranch und die damit verbundenen Ressourcen getrennt betrachtet. Die CPP Irigaray wird als „Knotenpunkt“ des Projekts dienen, während die anderen Projektgebiete als Satellitenanlagen oder „Speichen“ fungieren. Die Projektgebiete Irigaray, Christensen Ranch, Reno Creek, Moore Ranch, Allemand-Ross, Barge und Ludeman befinden sich im Powder River Basin („PRB“). Das Projektgebiet Jab/West Jab befindet sich im Great Divide Basin („GDB“). Die folgende Karte zeigt das Naben- und Speichen-Konzept von Wyoming.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/65087/05042022_DE_UEC.001.jpeg

Christensen Ranch und Irigaray (Willow Creek): Das Gebiet Willow Creek besteht aus den Projekten Irigaray und Christensen Ranch. Die Christensen Ranch wird derzeit vom Unternehmen betreut und gewartet, während Irigaray in einer gebührenpflichtigen Verarbeitungsfunktion betrieben wird. Das Projekt befindet sich im PRB in den Bezirken Campbell und Johnson. Die CPP Irigaray ist das Herzstück des Projekts und ist ebenso wie die Satellitenanlage Christensen Ranch vollständig lizenziert.

Moore Ranch: Das Projekt Moore Ranch ist vollständig genehmigt und wurde früher von Conoco in den frühen 1980er Jahren erschlossen. Das Projekt befindet sich im PRB in Campbell County.

Reno Creek: Das Reno Creek Projekt ist vollständig genehmigt und wurde hauptsächlich von Rocky Mountain Energy in den 1980er Jahren erschlossen. Das Projekt befindet sich im PRB in Campbell County. Siehe Unternehmensmitteilung vom 9. Februar 2022.

Ludeman: Das Ludeman-Projekt ist vollständig genehmigt, befindet sich im South Powder River Basin („SPRB“) in Converse County, WY, und besteht aus den ehemaligen Projekten Leuenberger, North Platte und Peterson, die in den späten 1970er Jahren von verschiedenen anderen Betreibern erschlossen wurden. Auf den Grundstücken Leuenberger und North Platte wurden zuvor zwei ISR-Pilotanlagen betrieben. Der größte Teil des Projektgebiets befand sich bis 2003 im Besitz von Power Resources (Cameco). Danach erwarb Energy Metals (Vorläufer von U1A) die Grundstücke.

Allemand-Ross: Das Allemand-Ross-Projekt befindet sich im Converse County innerhalb des SPRB. Das Projekt wurde ursprünglich von Conoco in den späten 1960er Jahren erbohrt und erschlossen. Die mineralisierten Trends sind nördliche Erweiterungen derjenigen des Smith Ranch/Highland Uranprojekts von Cameco.

Barge: Das Projekt Barge befindet sich in Converse County, WY, im SPRB. Es befindet sich in der Nähe der ehemaligen Bear Creek Uranmine, die in den 1970er und 80er Jahren von Rocky Mountain Energy betrieben wurde. Der Großteil der Mineralisierung befindet sich in tieferen Trends, die zuvor nicht erschlossen wurden.

Jab/West Jab: Das Jab-Projekt befindet sich in der GDB im Sweetwater County, WY. Das Projektgebiet wurde in den 1970er bis Mitte der 1980er Jahre ausgiebig erkundet, wobei die wichtigsten Erkundungsarbeiten und Bohrungen von Union Carbide Corporation und Western Nuclear Corporation durchgeführt wurden. In den Jahren 2006 und 2007 führte die U1A in Teilen des Projekts Erkundungs- und Verifizierungsbohrungen durch.

Offenlegung von Ressourcen

Die Mineralressourcen wurden für jedes der Projektgebiete separat geschätzt. Die Ergebnisse der Schätzung der gemessenen und angezeigten Mineralressourcen für das Projekt sind in Tabelle 1 und die abgeleiteten Mineralressourcen in Tabelle 2 aufgeführt.

Tabelle 1. Zusammenfassung der gemessenen und angezeigten Ressourcen von Wyoming Properties

Mineralische RessouGT-Cut DurchschErz eU3 O8

rce off nitts Tonnen (Pfund)

grad %

eU (000s)

3 O8

Irigaray

Gemessen K.A. K.A. 0 0

Angegeben 0.25 0.076 3,881 5,899,000

Gemessene und 0.25 0.076 3,881 5,899,000

angezeigte Werte

insgesamt

Christensen-Ranch

Gemessen K.A. K.A. 0 0

Angegeben 0.25 0.073 6,555 9,596,000

Gemessene und 0.25 0.073 6,555 9,596,000

angezeigte Werte

insgesamt

Moore-Ranch

Gemessen 0.30 0.060 2,675 3,210,000

Angegeben K.A. K.A. 0 0

Gemessene und 0.30 0.060 2,675 3,210,000

angezeigte Werte

insgesamt

Reno Creek

Gemessen 0.20 0.043 14,990 12,920,000

Angegeben 0.20 0.039 16,980 13,070,000

Gemessene und 0.20 0.041 31,970 25,990,000

angezeigte Werte

insgesamt

Ludeman

Gemessen 0.25 0.094 2,674 5,016,900

Angegeben 0.25 0.088 2,660 4,696,900

Gemessene und 0.25 0.091 5,334 9,713,800

angezeigte Werte

insgesamt

Allemand-Ross

Gemessen 0.25 0.085 246 417,000

Angegeben 0.25 0.066 32 42,400

Gemessene und 0.25 0.083 278 459,400

angezeigte Werte

insgesamt

Lastkahn

Gemessen K.A. K.A. 0 0

Angegeben 0.25 0.051 4,301 4,361,000

Gemessene und 0.25 0.051 4,301 4,361,000

angezeigte Werte

insgesamt

Jab/West Jab

Gemessen 0.25 0.072 1,621 2,335,000

Angegeben 0.25 0.077 253 392,000

Gemessene und 0.25 0.073 1,874 2,727,000

angezeigte Werte

insgesamt

Projekt-Summen

Gemessen 22,206 23,898,900

Angegeben 34,662 38,057,300

Gemessene und angezeigte Werte 56,868 61,956,200

insgesamt

Anmerkungen:

1 Die Summe der gemessenen und angezeigten Tonnen und Pfund kann sich aufgrund von Rundungen nicht zum angegebenen Gesamtbetrag addieren.

2 Gemessene und angezeigte Mineralressourcen gemäß der Definition in 17 CFR § 229.1300.

3 Die Ressourcen werden zum 31. Dezember 2021 ausgewiesen.

4 Alle gemeldeten Ressourcen liegen unterhalb des Grundwasserspiegels.

5 Der Bezugspunkt für Mineralressourcen ist das Projekt in-situ.

6 Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, haben keine nachgewiesene wirtschaftliche Lebensfähigkeit.

Tabelle 2. Zusammenfassung der abgeleiteten Ressourcen der Grundstücke in Wyoming

Mineralische Ressource GT-AbsDurchschnitErz TonnenU3O8

chnittts (000s) (Pfund)

grad % U3O8

Irigaray

Abgeleitet 0.25 0.068 104 141,000

Christensen-Ranch

Abgeleitet K.A. K.A. 0 0

Moore-Ranch

Abgeleitet 0.30 0.047 46 43,700

Reno Creek

Abgeleitet 0.20 0.039 1,920 1,490,000

Ludeman

Abgeleitet 0.25 0.073 866 1,258,000

Allemand-Ross

Abgeleitet 0.25 0.098 1,275 2,496,000

Lastkahn

Abgeleitet K.A. K.A. 0 0

Jab/West Jab

Abgeleitet 0.25 0.060 1,402 1,677,000

Projekt Abgeleitete Gesamtbeträge

Abgeleitet 5,613 7,105,700

Anmerkungen:

1 Die Summe der geschlussfolgerten Tonnen und Pfund kann sich aufgrund von Rundungen nicht zum angegebenen Gesamtbetrag addieren.

2 Abgeleitete Mineralressourcen gemäß der Definition in 17 CFR § 229.1300.

3 Die Ressourcen werden zum 31. Dezember 2021 ausgewiesen.

4 Alle gemeldeten abgeleiteten Ressourcen mit Ausnahme von Jab/West Jab liegen unterhalb des Grundwasserspiegels. Die abgeleiteten Ressourcen bei Jab/West Jab befinden sich oberhalb des Grundwasserspiegels und sind möglicherweise nicht für eine ISR geeignet.

5 Der Bezugspunkt für Mineralressourcen ist das Projekt in-situ.

6 Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, haben keine nachgewiesene wirtschaftliche Lebensfähigkeit.

Zusammenfassende Schätzungen der Kapital- und Betriebskosten sind im TRS nicht enthalten, da das Unternehmen nur die Ergebnisse einer ersten Bewertung vorlegt.

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von WWC Engineering, einem Berater des Unternehmens, und von Clyde L. Yancey, P.G., Vice President-Exploration des Unternehmens, einer qualifizierten Drittfirma und einer qualifizierten Person gemäß Artikel 1302 der Verordnung S-K, geprüft.

Über Uranium Energy Corp

Uranium Energy Corp ist Amerikas führendes, am schnellsten wachsendes und an der NYSE American notiertes Uranbergbauunternehmen. UEC ist ein reines Uranunternehmen und treibt die nächste Generation von kostengünstigen, umweltfreundlichen ISR-Uranprojekten voran. Das Unternehmen verfügt über zwei produktionsbereite ISR-Hub-and-Spoke-Plattformen in Südtexas und Wyoming, die durch vollständig lizenzierte und betriebsbereite Aufbereitungskapazitäten in den Aufbereitungsanlagen Hobson und Irigaray verankert sind. UEC verfügt außerdem über sieben ISR-Uranprojekte in den USA, für die alle wichtigen Genehmigungen vorliegen. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über weitere diversifizierte Urananlagen, darunter: 1) eines der größten physischen Uranportfolios in den USA mit gelagertem U3O8; 2) eine bedeutende Beteiligung an der einzigen Royalty-Gesellschaft des Sektors, Uranium Royalty Corp; und 3) eine Pipeline von Uranprojekten im Ressourcenstadium in Arizona, Colorado, New Mexico und Paraguay. Der Betrieb des Unternehmens wird von Fachleuten geleitet, die in ihrer Branche ein anerkanntes Profil für hervorragende Leistungen haben, ein Profil, das auf jahrzehntelanger praktischer Erfahrung in den wichtigsten Bereichen der Uranexploration, -erschließung und -förderung beruht.

Safe-Harbor-Erklärung

Mit Ausnahme der hierin enthaltenen Aussagen über historische Fakten stellen die in diesem Schreiben enthaltenen Informationen „zukunftsgerichtete Aussagen“ dar, wie dieser Begriff in den geltenden US-amerikanischen und kanadischen Wertpapiergesetzen verwendet wird. Diese Aussagen beziehen sich auf Analysen und andere Informationen, die auf Prognosen zukünftiger Ergebnisse, Schätzungen von noch nicht bestimmbaren Beträgen und Annahmen der Geschäftsführung beruhen. Alle anderen Aussagen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder Diskussionen darüber beinhalten (häufig, aber nicht immer, unter Verwendung von Worten oder Phrasen wie „erwartet“ oder „erwartet nicht“, „wird erwartet“, „erwartet“ oder „nicht erwartet“, „plant“, „schätzt“ oder „beabsichtigt“, oder die Angabe, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse „ergriffen werden können“, „könnten“, „würden“, „könnten“ oder „werden“) sind keine Aussagen über historische Fakten und sollten als „zukunftsgerichtete Aussagen“ betrachtet werden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Risiken und anderen Faktoren zählen unter anderem die tatsächlichen Ergebnisse von Explorationsaktivitäten, Abweichungen bei den zugrundeliegenden Annahmen im Zusammenhang mit der Schätzung oder Realisierung von Mineralressourcen, die Verfügbarkeit von Kapital zur Finanzierung von Programmen und die daraus resultierende Verwässerung, die durch die Beschaffung von Kapital durch den Verkauf von Aktien verursacht wird, Unfälle, Arbeitskonflikte und andere Risiken der Bergbauindustrie, einschließlich, aber nicht beschränkt auf jene, die mit der Umwelt, Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen Genehmigungen, Erlaubnissen oder Finanzierungen oder beim Abschluss von Erschließungs- oder Bauaktivitäten, Rechtsstreitigkeiten oder Anspruchseinschränkungen beim Versicherungsschutz verbunden sind. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben wurden, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Viele dieser Faktoren liegen außerhalb der Möglichkeiten des Unternehmens, sie zu kontrollieren oder vorherzusagen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen in diesem Schreiben und in allen Dokumenten, auf die in diesem Schreiben verwiesen wird, verlassen. Wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich abweichen, und die sich auf das Unternehmen und die in diesem Schreiben enthaltenen Aussagen auswirken können, sind in den Unterlagen des Unternehmens zu finden, die bei der Securities and Exchange Commission eingereicht wurden. Für die zukunftsgerichteten Aussagen in diesem Schreiben beansprucht das Unternehmen den Schutz des Safe Harbor für zukunftsgerichtete Aussagen, der im Private Securities Litigation Reform Act von 1995 enthalten ist. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu ergänzen, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Dieses Schreiben stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar.

