Was brauchst du? Der Kinderbuch GFK-Bestseller jetzt auch bilingual Deutsch-Ukrainisch

* Das Bestseller-Kinderbuch zur gewaltfreien Kommunikation / The best-selling children’s book on nonviolent communication / Zweisprachig Deutsch – Ukrainisch / Bilingual German – Ukrainian *

Was brauchst du? Mit der Giraffensprache und Gewaltfreier Kommunikation Konflikte kindgerecht lösen

ShO TOBI POTRIBNO? Virishennya konfliktiv v druzhnij dlya ditej sposib za dopomogoyu movi zhirafa ta nenasilnickogo spilkuvannya

_Zweisprachig Deutsch – Ukrainisch / Dvomovna nimecka – ukrayinska_

Autorinnen: Hanna Grubhofer, Sigrun Eder * Illustratorin: Barbara Weingartshofer

Erscheinungstermin: März 2022

Umfang: 80 Seiten, 14 Farbseiten; zahlreiche s/w-Illustrationen; etliche Mit-Mach-Seiten für Kinder

Format: 21 x 15 cm

Ausstattung: Paperback

ISBN: 978-3-99082-101-5

EUR 19,90 inkl. USt.

ISBN eBook: 978-3-99082-102-2

EUR 0,99 inkl. USt.

Emil Erdmännchen möchte mit seiner Familie und seiner Freundin Carla Chamäleon einen Ausflug zum himmlisch duftenden Beerenstrauch machen. Doch Carla Chamäleon hat keine Lust, und Emil Erdmännchen versteht nicht, wieso. Bevor es zum Streit kommt, taucht Gino Giraffe auf. Was für ein Glück! Gino Giraffe erklärt Emil Erdmännchen und Carla Chamäleon ihre Bedürfnisse. Auch Mia Maus, Balduin Bär, Pedro Pfau, Martha Maulwurf und einige andere Tierkinder kommen sich mit dem, was sie brauchen, in die Quere. Gino Giraffe ist immer zur Stelle und zeigt ihnen, was genau für sie im Moment wichtig ist.

Das fröhlich illustrierte Bilder-Erzählbuch „Was brauchst du?“ unterstützt Kinder dabei, Gefühle und Bedürfnisse zu erkennen, um für jeden eine passende Lösung zu finden. Die Gewaltfreie Kommunikation (GFK) hilft dabei, Konflikte zu lösen.

Zahlreiche Mit-Mach-Seiten zum Malen, Aufschreiben und Reden im Anschluss an die Geschichte befähigen junge LeserInnen dazu, sich selbst und andere besser zu verstehen. Als Bonus-Material gibt es die Tiere und ihre Bedürfnisse zum Ausmalen und Ausschneiden. Auf Karton geklebt können Kinder so ihre eigenen Bedürfniskärtchen basteln und Lösungen für Konflikte finden.

Surikat Emil hoche razom zi svoyeyu rodinoyu ta podruzhkoyu hameleonom Karloyu piti na progulyanku do kusha z divovizhno pahuchimi yagodami. Odnak hameleon Karla ne hoche, a surikat Emil ne rozumiye chomu. Shob sprava ne dijshla do svarki, z’yavlyayetsya zhiraf Dzhino. Yake shastya! Zhiraf Dzhino poyasnyuye surikatu Emilyu ta hameleonu Karli yihni potrebi. Takozh mishka Mia, vedmedik Balduyin, pavich Pedro, krit Marta ta inshi zviryata ne rozumiyut odin odnogo, tomu sho voni mayut rizni potrebi. Zhiraf Dzhino zavzhdi poruch i poyasnyuye yim, sho same dlya nih vazhlivo v danij moment.

Vesela ta ilyustrovana knizhka istorij «Sho tobi potribno?» dopomagaye dityam rozpiznavati pochuttya ta potrebi, shob znajti vidpovidne rishennya dlya kozhnogo. Nenasilnicke spilkuvannya (NNS) dopomagaye virishuvati konflikti.

Praktichni storinki «Robimo razom» dlya malyuvannya, zapisiv ta rozmovi v kinci knigi dayut zmogu malenkim chitacham krashe zrozumiti sebe ta inshih. Tvarini ta yihni potrebi predstavleni yak bonusnij material dlya rozmalovuvannya ta virizannya. Diti mozhut samostijno kleyiti kartinki na karton, vigotovlyati kartki potreb i znahoditi rishennya konfliktiv.

Direkt zum Buch: https://www.editionriedenburg.at/buecher/buchreihen/sowas/was-brauchst-du-shcho-tobi-potribno-zweisprachig-deutsch-ukrainisch-dvomovna-nimets%ca%b9ka-ukrayins%ca%b9ka/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

edition riedenburg

Frau Caroline Oblasser

Adolf-Bekk-Straße 13

5020 Salzburg

Österreich

fon ..: +43 664 1243193

fax ..: +43 662 234 663 234

web ..: http://www.editionriedenburg.at

email : co@editionriedenburg.at

Die edition riedenburg hat sich als kleiner Spezialverlag aus Salzburg Stadt auf Kindersachbücher und Gesundheitswissen für Kinder, Jugendliche, Frauen und Familien spezialisiert. Beliebte Buchreihen sind unter anderem die SOWAS!-Sachbuchreihe von Psychologin Sigrun Eder, die Reihe „Ich weiß jetzt wie!“, die Reihe „Starke Frauen“ sowie die Reihe „Rituale für Familien“. Auch die Reihe „MIKROMAKRO“ von Verena Herleth ist geschätzt aufgrund der seltenen Themen. www.editionriedenburg.at

Pressekontakt:

edition riedenburg

Frau Caroline Oblasser

Adolf-Bekk-Straße 13

5020 Salzburg

fon ..: +436641243193

email : co@editionriedenburg.at

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Komfortable günstige Ferienwohnung Fuldatalblick in Fulda Menstruationstassen – völlig unterschätzt?