5p-minus Syndrom: „Meine kleine große Schwester“ erklärt Genetik Kindern ab 4

Wenn von einem Chromosom ein Stückchen verloren gegangen ist, wird das Leben turbulent. Und bunt!

„Meine kleine große Schwester macht die Welt sooo bunt! My little big sister makes the world sooo colorful!“ beschreibt authentisch, herzlich und bereits für Kinder ab dem späten Kindergartenalter, wie sich ein genetischer Defekt auswirkt. Zweisprachig, auf Deutsch und Englisch, erfahren Kinder, warum Leilani anders aussieht, nicht sprechen kann und für uns lustige Angewohnheiten hat. Sie badet mit Kleidung, lässt ihre Hosentaschen nach außen hängen und liebt es, Füllwatte aus Polstern zu kletzeln. Spätestens, wenn sie dann die Fensterscheiben mit der Zunge putzt und ihr Schleckeis lieber auf den Boden tropfen lässt, anstatt es zu essen, ist klar: Leilani ist irgendwie besonders. So ganz anders als die anderen Kinder.

Obwohl Leilani doppelt so alt ist wie ihr Bruder Liron, ist sie Lirons kleine Schwester. Und sie wird immer auf fremde Hilfe angewiesen sein. Dennoch – oder gerade deswegen – verzaubert sie alle mit ihrem „Leilani Charm“. Wollt ihr wissen, wie das geht? Dann lest Leilanis Geschichte!

Im Anschluss an die Geschichte werden die Themen Erbanlagen / genetischer Defekt / Chromosomenanomalie anschaulich für Kinder erklärt und man kann sogar die eigenen Erbanlagen bunt ausmalen. Etliche Rituale für Geschwisterkinder und Familien besonderer Kinder vervollständigen das Buch.

Ein einmaliges Kinderbuch über ein einmaliges Mädchen mit 5p-minus Syndrom. Von ihrer Mutter Anika Slawinski geschrieben und gezeichnet.

Band 3 der Reihe „Rituale für Familien“ bei edition riedenburg.

https://www.editionriedenburg.at/buecher/themen-fuer-kinder-und-jugendliche/kinderbuecher/meine-kleine-grosse-schwester-macht-die-welt-sooo-bunt-my-little-big-sister-makes-the-world-sooo-colorful-rituale-fuer-familien/

Autorin und Illustratorin: Anika Slawinski

Erscheinungstermin: November 2021

Umfang: 68 Seiten, 16 farbig illustrierte Seiten, zahlreiche s/w-Illustrationen, einige illustrierte Rituale für Familien zum selber Ausfüllen

Format: 21 x 15 cm

Ausstattung: Paperback

ISBN: 978-3-99082-092-6

EUR 14,90 inkl. USt.

Im Buchhandel und im Online-Buchhandel.

