Uranium Royalty schließt wegweisende Sweetwater-Transaktion ab und schafft damit ein führendes Unternehmen für Uran- und Grundstückslizenzgebühren

Vancouver, British Columbia – 27. Juli 2026 / IRW-Press / Uranium Royalty Corp. (NASDAQ: UROY, TSX: URC) (URC oder das Unternehmen) – www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/uranium-royalty-corp/ – freut sich bekannt zu geben, dass es seine zuvor angekündigte Transaktion im Rahmen eines Arrangement-Plans (das Arrangement) abgeschlossen hat.

Highlights der Transaktion

– Sofortiger und erheblicher Cashflow. Durch die Arrangement-Transaktion wird ein gut etabliertes, Cashflow generierendes Lizenzgebührenportfolio mit branchenführenden Lebensdauern der Minen hinzugewonnen, das von etablierten und erfahrenen Betreibern unterstützt wird.

– Strategische Landposition und zusätzliche Optionen. Die neue URC (wie unten definiert) ist der zweitgrößte börsennotierte Landbesitzer in den Vereinigten Staaten (ohne Immobilieninvestmentgesellschaften) und der größte in Wyoming, mit rund 850.000 Acres Eigentumsrechten an der Erdoberfläche und rund 4,5 Millionen Acres Eigentumsrechten an Bodenschätzen. Das umfangreiche Landpaket der Sweetwater-Unternehmen (wie nachstehend definiert) umfasst das Green-River-Becken in Wyoming, das weltweit größte bekannte Trona-Vorkommen (Soda), und bietet ein Maß an Kontrolle, das im Lizenzgebühren-Sektor ungewöhnlich ist.

– Verbesserte Größe und Marktpräsenz. Es wird erwartet, dass die Vermögenswerte von New URC die Bilanz des Unternehmens stärken und dessen Strategie unterstützen, weitere wertsteigernde Akquisitionen von Uran-Lizenzgebühren zu verfolgen. Es wird zudem erwartet, dass sich die Transaktion positiv auf den Nettovermögenswert, den Cashflow und den Gewinn pro Aktie auswirkt.

– Zukünftiges Wachstumsprofil. Die Soda-Ash-Betriebe treiben Erweiterungen voran, die die zurechenbare Produktionskapazität voraussichtlich um mehr als 60 % steigern werden, ohne dass zusätzliche Kapitalinvestitionen seitens der neuen URC erforderlich sind. Greenfield-Projekte, Öl- und Gas-Pachtverträge, kritische Mineralien sowie Entwicklungsmöglichkeiten im Bereich erneuerbarer Energien bieten weiteres Potenzial für langfristiges Wachstum.

– Erweiterte Optionen im Uranbereich. Die Landbestände von New URC bieten Potenzial für die Uranexploration in Wyoming, dem führenden US-Bundesstaat hinsichtlich Uranproduktion und -ressourcen.

Scott Melbye, Chief Executive Officer, Präsident und Vorstandsmitglied von New URC, erklärte: Wir freuen uns sehr, diesen historischen nächsten Schritt für die Uranium Royalty Corp. einzuleiten. Unser umfangreicher Landbesitz, der eine der weltweit größten bekannten Trona-Ressourcen (Soda) umfasst und fünf derzeit in Betrieb befindliche Minen einschließt, die zu den kostengünstigsten der globalen Kostenkurve zählen, wird voraussichtlich für stetige Cashflows sorgen, um unsere Uran-Ziele in einer Zeit des deutlichen Wachstums der Kernenergie voranzutreiben. Die Landbestände des Unternehmens von mehr als 5 Millionen Acre bieten erhebliche Handlungsspielräume, unterstützt durch wachsende politische Initiativen in den USA zum Ausbau der heimischen Produktion von kritischen Mineralien sowie Öl und Gas. URC heißt zudem seine beiden neuesten und größten Aktionäre, Orion und den Ontario Teachers Pension Plan, herzlich willkommen. Wir wissen deren kooperative und konstruktive Bemühungen zum Abschluss dieser für beide Seiten vorteilhaften Transaktion sehr zu schätzen.

Die Vereinbarung

Im Rahmen der Vereinbarung haben bestimmte verbundene Unternehmen von Orion Resource Partners LP und HRG Metals LP, einer Tochtergesellschaft des Ontario Teachers Pension Plan, ihre Beteiligung von rund 92 % an bestimmten Unternehmen, die die Trona-Lizenzgebühren-Vermögenswerte und Landbesitze in Wyoming, Utah und Colorado, USA (die Sweetwater-Unternehmen), halten, in eine neu gegründete Muttergesellschaft mit Sitz in den USA namens Uranium Royalty Corp. (New URC), was zur Zusammenführung des Unternehmens und der Sweetwater-Einheiten unter dem Dach von New URC führte.

Die Vereinbarung wurde am 20. Juli 2026 von den Aktionären der Gesellschaft (die Aktionäre) und am 23. Juli 2026 durch einen rechtskräftigen Beschluss des Obersten Gerichtshofs von British Columbia genehmigt.

Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung erhielt jeder Aktionär eine Stammaktie der New URC (jeweils eine New-URC-Aktie) für jede Stammaktie der URC (jeweils eine URC-Aktie) erhielt, die er unmittelbar vor dem Wirksamwerden der Vereinbarung hielt, mit der Maßgabe, dass bestimmte berechtigte kanadische Aktionäre das Recht hatten, in Bezug auf alle oder einen Teil ihrer URC-Aktien zu wählen, anstelle von New-URC-Aktien im Verhältnis 1:1 umtauschbare Aktien einer kanadischen Tochtergesellschaft von New URC (die umtauschbaren Aktien) zu erhalten. Jede umtauschbare Aktie ist gemäß den Bestimmungen über umtauschbare Aktien gegen eine New-URC-Aktie (vorbehaltlich üblicher Anpassungen) umtauschbar. Weitere Informationen zur Vereinbarung finden Sie im Informationsrundschreiben der Unternehmensleitung vom 19. Juni 2026 (das Rundschreiben), das im Zusammenhang mit der Vereinbarung erstellt wurde und online über das SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca abgerufen werden kann.

Die Stammaktien der neuen URC werden ab Handelsbeginn am 28. Juli 2026 an der NASDAQ notiert und zum Handel zugelassen. Die URC-Aktien werden mit Wirkung zum Börsenschluss am 28. Juli 2026 von der TSX delistet. URC hat beantragt, nicht mehr als meldepflichtiger Emittent gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen zu gelten.

Eingetragene Inhaber von URC-Aktien sollten ihre ausgefüllten und unterzeichneten Übermittlungsschreiben sowie gegebenenfalls die dazugehörigen Aktienzertifikate so bald wie möglich an die Verwahrstelle für den Arrangement, Computershare Investor Services Inc., senden, um die ihnen im Rahmen des Arrangement zustehende Gegenleistung zu erhalten.

Finanzierung der Transaktion

Das Unternehmen hat mit der Bank of Montreal einen Kreditvertrag vom 27. Juli 2026 (der Kreditvertrag) abgeschlossen, gemäß dem die Bank of Montreal zugunsten von New URC eine vorrangig besicherte revolvierende Kreditfazilität mit einem Gesamtnennbetrag von bis zu 50 Millionen US-Dollar (die Fazilität) eingerichtet hat. Die Fazilität steht für allgemeine Unternehmenszwecke zur Verfügung, einschließlich bestimmter zulässiger Akquisitionen und Investitionen. New URC hat im Rahmen der Kreditfazilität 40 Millionen US-Dollar als Überbrückungsfinanzierung (die Überbrückungsfinanzierung) in Anspruch genommen, um einen Teil der im Rahmen der Vereinbarung zu zahlenden Barvergütung sowie die damit verbundenen Transaktionskosten zu finanzieren.

Die Überbrückungsfinanzierung läuft am 31. Januar 2027 aus. Nach Rückzahlung der Überbrückungsfinanzierung steht die Kreditfazilität auf revolvierender Basis zur Verfügung und beinhaltet eine Akkordeon-Klausel, die es New URC unter bestimmten Bedingungen ermöglicht, die Kreditfazilität um bis zu weitere 25 Millionen US-Dollar zu erhöhen (die Akkordeon-Klausel). Kreditaufnahmen im Rahmen der Kreditfazilität werden, je nach Fall, zum Basiszinssatz oder zum bereinigten SOFR zuzüglich einer jeweils geltenden Marge zwischen 1,25 % und 3,75 % p. a. verzinst (vorbehaltlich bestimmter Benchmark-Step-Downs). Die Kreditfazilität ist durch bestimmte Vermögenswerte von New URC und einigen ihrer Tochtergesellschaften besichert.

Inanspruchnahmen im Rahmen der Kreditfazilität unterliegen üblichen Bedingungen, einschließlich der Rückzahlung des Überbrückungskredits, und die Kreditfazilität läuft am 31. Juli 2029 aus. Die Ausübung der Accordion-Option unterliegt bestimmten zusätzlichen Bedingungen, einschließlich der Einhaltung der geltenden Finanzkennzahlen.

Frühwarnmeldungen

Gemäß den Anforderungen des National Instrument 62-104 – Übernahmeangebote und Rückkaufangebote sowie des National Instrument 62-103 – Das Frühwarnsystem und damit zusammenhängende Fragen zu Übernahmeangeboten und Insidermeldungen werden New URC und Uranium Energy Corp. (UEC) jeweils einen Frühwarnbericht (die Frühwarnberichte) gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen einreichen. Kopien der Frühwarnberichte werden im Unternehmensprofil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sein. Weitere Informationen und Kopien der Frühwarnberichte können bei New URC und UEC unter den unten angegebenen Kontaktdaten angefordert werden.

Unmittelbar vor dem Abschluss des Arrangements hielt New URC keine URC-Aktien. Im Rahmen des Arrangements erwarb New URC indirekt insgesamt 157.814.569 URC-Aktien, was 100 % der ausgegebenen und im Umlauf befindlichen URC-Aktien entspricht. Der Hauptsitz von New URC befindet sich in 141 Union Blvd., Suite 310, Lakewood, Colorado 80228.

Unmittelbar vor dem Abschluss der Vereinbarung hatte UEC das wirtschaftliche Eigentum an sowie die Kontrolle oder Weisungsbefugnis über 28.967.375 URC-Aktien, was zu diesem Zeitpunkt auf unverwässerter Basis etwa 18,36 % der ausgegebenen und im Umlauf befindlichen URC-Aktien entsprach. Im Rahmen der Vereinbarung tauschte die UEC ihre URC-Aktien gegen 28.967.375 Aktien der neuen URC ein. Nach Abschluss der Transaktion hielt UEC keine URC-Aktien mehr. Der US-Hauptsitz von UEC befindet sich in 500 North Shoreline Boulevard, Suite 800N, Corpus Christi, Texas 78401, und der kanadische Hauptsitz in 1188 West Georgia Street, Suite 1830, Vancouver, British Columbia, V6E 4A2. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in der 1188 West Georgia Street, Suite 1830, Vancouver, British Columbia, V6E 4A2.

Technische Informationen

Weitere Informationen zu den Lizenzgebührenbeteiligungen von New URC, einschließlich der diesen Beteiligungen zugrunde liegenden Projekte, finden Sie im Rundschreiben.

Darcy Hirsekorn, B.Sc. Geol., Chief Technical Officer des Unternehmens, hat die Erstellung dieser Pressemitteilung beaufsichtigt und die darin enthaltenen zusätzlichen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft. Herr Hirsekorn ist eine qualifizierte Person im Sinne von National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects.

Über Uranium Royalty Corp.

Uranium Royalty Corp. (URC) ist das weltweit einzige auf Uran spezialisierte Royalty- und Streaming-Unternehmen und das einzige reine Uran-Unternehmen, das an der NASDAQ notiert ist. URC bietet Anlegern ein Engagement in Uran-Rohstoffpreisen durch strategische Akquisitionen von Uranbeteiligungen, einschließlich Royalties, Streams, Fremd- und Eigenkapital in Uranunternehmen, sowie durch den Handel mit physischem Uran.

Diese Pressemitteilung dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren des Unternehmens oder der New URC dar oder ist Teil eines solchen Angebots. Die im Rahmen des Arrangements auszugebenden Wertpapiere von New URC werden nicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten ohne Registrierung oder eine entsprechende Befreiung von den Registrierungsanforderungen weder angeboten noch verkauft werden.

Zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995 darstellen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen). Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen Aussagen, die sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen oder diese erörtern, deren Eintreten das Unternehmen in der Zukunft erwartet oder vorhersieht. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen unter anderem Aussagen bezüglich der erwarteten Notierung von New URC an der Nasdaq; der Dekotierung der URC-Aktien von der TSX; der Tatsache, dass das Unternehmen in Kanada nicht mehr als berichtspflichtiges Unternehmen gilt; der erwarteten Vorteile des Arrangements; sowie der erwarteten Produktionserweiterungen und zukünftigen Wachstumschancen im Zusammenhang mit dem Landpaket der Sweetwater-Unternehmen. Wenn in dieser Pressemitteilung Begriffe wie schätzt, erwartet, plant, geht davon aus, wird, glaubt, beabsichtigt, sollte, könnte, dürfte und andere ähnliche Formulierungen verwendet werden, sollen diese solche zukunftsgerichteten Informationen kennzeichnen. Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen darstellen, spiegeln die aktuellen Erwartungen und Überzeugungen der Unternehmensleitung wider. Diese Aussagen beinhalten erhebliche Unsicherheiten, bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren; daher können die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens und seiner Branche wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen implizierten abweichen. Sie sollten nicht als Garantie für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse verstanden werden und sind nicht unbedingt ein genauer Hinweis darauf, ob solche Ergebnisse erzielt werden oder nicht. Eine Reihe von Faktoren könnte dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von diesen zukunftsgerichteten Informationen abweichen, darunter unter anderem Risiken, die mit Lizenzgebührenunternehmen verbunden sind, Marktbedingungen, der Aktienkurs, Schwankungen des Uranpreises sowie Risiken im Zusammenhang mit den Betreibern der Projekte, die den bestehenden und geplanten Beteiligungen des Unternehmens zugrunde liegen, und jene weiteren Risiken, die in den bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden und der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) eingereichten Unterlagen des Unternehmens beschrieben sind. Diese und andere Risiken könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Ereignisse erheblich abweichen. Dementsprechend sollten Leser bei der Verwendung zukunftsgerichteter Informationen Vorsicht walten lassen, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese öffentlich zu aktualisieren, um spätere Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

QUELLE Uranium Royalty Corp.

Weitere Informationen:

Investor Relations:

Gebührenfrei: 1.855.396.8222

E-Mail: info@uraniumroyalty.com

Website: www.UraniumRoyalty.com

Unternehmenszentrale: 1188 West Georgia Street, Suite 1830, Vancouver, BC, V6E 4A2

Telefon: 604.396.8222

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Uranium Royalty Corp.

Josephine Man

1030 West Georgia Street, Suite 1830

V6E 2Y3 Vancouver, BC

Kanada

email : jman@uraniumroyalty.com

Pressekontakt:

Uranium Royalty Corp.

Josephine Man

1030 West Georgia Street, Suite 1830

V6E 2Y3 Vancouver, BC

email : jman@uraniumroyalty.com

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