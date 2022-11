Uranpreis tendiert nach oben

Uranlagerbestände werden abgebaut und andauernde russische Sanktionen treiben den Uranpreis nach oben.

Zwar wird einerseits die Uranproduktion im neuen Jahr steigen, da die Langer-Heinrich Mine in Namibia in Betrieb gehen wird (geschätzt plus 18 Prozent Uranproduktion) – andererseits gehen Experten, wie beispielsweise Morgan Stanley trotzdem aufgrund der herrschenden Faktoren von weiter steigenden Uranpreisen aus. Die Richtung des Uranpreises hatte auch die Sprott Assett Management schon 2019 erkannt und einen Trust für physisches Uran ins Leben gerufen. Dieser weist eine sehr positive Entwicklung auf. Der Markt der Urangesellschaften ist nicht besonders groß. Zu den größten Uranminen der Welt, die produzieren, gehört die Olympic Dam-Mine in Australien. Sie war im Grunde mehr für die Kupferproduktion vorgesehen, bringt aber heute jährlich Millionen Pfund Uran hervor. Bei der Urananreicherung gehört Südafrika zu den ganz Großen. Rund 40 Prozent der weltweiten Anreicherungskapazität kommt aus dem Land, während es bei der Uranproduktion an sechster Stelle steht.

Börsenprofis haben Uran im Blickfeld. So baut etwa Bill Gates ein modernes Atomkraftwerk, das in einigen Jahren preislich günstige Energie liefern soll und damit auch dem Klimaschutz dienen. Mit dabei ist auch Warren Buffett. Dass der Uranpreis in den letzten Monaten stark nach oben gegangen ist, sollten Anleger beachten. Vielleicht gibt es ähnlich wie bei Uranpreisrally 2006 in naher Zukunft auch wieder Preise über 100 Euro je Pfund Uran. Die 50-US-Dollar-Marke hat der Uranpreis bereits übersprungen. Ein deutliches Defizit beim Uran plus der Russland-Ukraine-Krieg sollten für weitere Preissteigerungen sorgen. Um als Anleger dabei zu sein, können Engagements in Uranunternehmen wie IsoEnergy oder Labrador Uranium erwogen werden.

Bei IsoEnergy befinden sich die Projekte im berühmten Athabascabecken in Saskatchewan. Highlight ist die Hurricane-Zone dort im Laroque East-Projekt von IsoEnergy.

In Labrador mit Uranprojekten beheimatet ist Labrador Uranium – https://www.youtube.com/watch?v=62xqoRLeOzs -. Die Projekte umfassen fast 140.000 Hektar Land.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Labrador Uranium (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/labrador-uranium-inc/ -) und IsoEnergy (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/iso-energy-ltd/ -).

