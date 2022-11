Lässt die Inflation nach, denkt die Fed um und Gold wird profitieren

Die Entwicklung des Goldpreises in den letzten zwei Wochen hat viele positiv überrascht. Wie geht es wohl weiter?

Nun befürchten manche, dass nach dem steilen Aufstieg ein Fall nach unten kommen könnte. Dies wäre dann eine Gefahr, wenn der Goldpreis unter die 1.725 US-Dollar je Unze sinken würde. Der aktuell hohe Goldpreis dürfte zu gewissen Gewinnmitnahmen führen, das wird nicht bestritten. So scheint das Edelmetall preislich gerade eine Art Verschnaufpause zu machen, was wiederum für Einstiegschancen sorgt. Wichtig ist die Rolle der Inflation, denn sinken die Zinssätze, so wird sich der Goldpreis zusehends erholen und Ziele über 1.800 US-Dollar je Unze ins Visier nehmen. Und auch wenn jetzt noch von Zinserhöhungen der Fed bis auf vielleicht 5,25 Prozent ausgegangen wird, so ist doch die Fed bekannt für schnelle Meinungsänderungen. Tatsächlich prognostizieren viele, dass die Inflation weiter sinken wird. Dann könnte auch der Zins bei 4,5 bis 4,75 Prozent stehen und damit seinen Höhepunkt erreicht haben. Dies könnte sich dann auch als Wendepunkt für den Goldpreis darstellen.

Das Jahr war für Anleger und Goldinteressierte geprägt von zwei abgeschlossenen Trends, einer mehrmonatigen Rally und einer mehrmonatigen Korrektur. Lag der Goldpreis Anfang Januar bei 1.827 US-Dollar je Unze, erreichte er am 8. März mit 2.078 US-Dollar je Unze den höchsten Wert in diesem Jahr, bisher. Sein Tief markierte der Goldpreis bei rund 1.620 US-Dollar je Unze. Sollte tatsächlich aktuell eine Korrektur erfolgen, dies bei einem höheren Tief als beim letzten Tief, so ist aus der Sicht von Charttechnikern davon auszugehen, dass die mehrmonatige Korrektur wirklich abgeschlossen ist und höhere Preise zu sehen sein werden. Da richtet sich der Blick auf Goldunternehmen wie etwa Osisko Development oder CanaGold Resources.

Osisko Development entwickelt in British Columbia das Cariboo-Projekt. Dieses ist sehr vielversprechend und punktet mit sehr guten Bohrergebnissen. Weitere Projekte in den USA und Mexiko sind im Portfolio von Osisko Development.

CanaGold Resources – https://www.youtube.com/watch?v=_V6SuWa4zyE – besitzt ebenfalls in British Columbia das New Polaris-Projekt, das bis gut 20 Gramm Gold je Tonne Gestein bei Bohrungen hervorbrachte.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Osisko Development (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/osisko-development-corp/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

