US Highschools setzen bei Austauschschülern Ehrgeiz voraus

Es ist ein Missverständnis anzunehmen, dass die Highschool in den USA einfach sei. Tatsächlich kann das amerikanische Highschool-System anspruchsvoll sein und hohe akademische Standards bieten.

Lohmar, 01.Juni 2023.

Austauschschüler aus Deutschland sollten aus mehreren Gründen bereits in ihrer Heimat gute Noten anstreben:

* Akademische Anforderungen: Die Highschool in den USA erfordert von den Schülern ein gewisses Maß an Engagement und Leistung, um die Anforderungen des Lehrplans zu erfüllen. Gute Noten zeigen, daß der Schüler die Fachinhalte beherrscht und die erforderlichen Fähigkeiten erworben hat.

* Persönliche Entwicklung: Harte Arbeit, Engagement und Selbstdisziplin führen meistens zu guten Noten. Austauschschüler, die ihre Zeit einteilen, sich organisieren und konzentrieren können, entwickeln sich persönlich weiter und bereiten sich auf weitere akademische Herausforderungen vor.

* Anerkennung und Stolz: Das Erreichen guter Noten in den USA wird die Austauschschüler mit Stolz erfüllen. Die Schüler beweisen sich, dass sie ihre Fähigkeiten und ihr Potenzial auch in einer Fremdsprache ausschöpfen können. Dies kann ihr Selbstvertrauen stärken, was sie wiederum zu weiterem Erfolg motiviert.

* Leistungsnachweise: Austauschschüler können ein Transkript erhalten, das ihre akademische Leistung in den USA dokumentiert. Ein beeindruckendes Transkript mit guten Noten ist bei zukünftigen Bewerbungen um Ausbildungs- und Arbeitsstellen von großem Vorteil. Es weist die Fähigkeiten und den Erfolg des Schülers während seines Highschool-Aufenthaltes nach.

Der Schwierigkeitsgrad der Highschool-Kurse variiert von Schule zu Schule. Einige Kurse werden herausfordernder sein als andere, so gibt es Advance Placement Kurse, die teilweise College Niveau erwarten. Austauschschüler sind nur knapp 2 % eines Altersjahrganges. Sie sollen ihr Bestes geben und ihre akademischen Leistungen ernst nehmen, um von den oben genannten Vorteilen zu profitieren.

Interessierte Schüler und Eltern können sich bei iE – international Experience e.V. zum USA Programm individuell beraten lassen.

International Experience e.V. Kurzprofil

International Experience e.V. berät und begleitet Schüler und Familien für ein Auslandsjahr in 14 Ländern. Die Mitarbeiter von iE e.V. besitzen spezifische Erfahrungen. Mit Kollegen vor Ort bzw. langjährigen Partnerorganisationen, intensiver Vorbereitung, durchgehender Erreichbarkeit und einem maßgeschneiderten Onlinetool gewährleisten sie alle Voraussetzungen für ein unvergessliches Auslandsjahr. Überschüsse von iE e.V. werden an ausgewählte bedürftige Teilnehmer weitergegeben.

Ca. 700 Austauschschüler gehen jedes Jahr mit iE e.V. ins Ausland, und zwar nach USA, Kanada, Neuseeland, Australien, Südafrika, Frankreich, Spanien, Italien, UK, Irland, Chile, Argentinien, Finnland.

Im zweitägigen Vorbereitungsseminar in Deutschland bereiten sich die Schüler intensiv vor, eine Elternsession schließt sich an.

Ein eigenes Team in den USA und die dortige Akkreditierung als Advisor beim CSIET Council on Standards for Educational Travel gewährleisten im beliebtesten Zielland eine exzellente Betreuung.

iE e.V. ist seit 2017 vom Dt. Institut für Servicequalität geprüft sowie Specialist für Kanada, Australien, Neuseeland.

Gegründet 2000, 260 Mitarbeiter in sechs iE Repräsentanzen weltweit.

Weitere Informationen zu international Experience e.V. auf

Schüleraustausch weltweit – seit 20 Jahren! – international EXPERIENCE (international-experience.net)

Pressekontakt international Experience e.V.:

Verena Wolters

Amselweg 20

D- 52797 Lohmar

+49 172 6208 618

v.wolters@international-experience.net

