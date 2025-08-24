  • US Magazin Pugnalom.io verteidigt KI-Experiment zum Verschwinden der Menschheit

    Das US Online-Magazin Pugnalom hat ein umstrittenes KI-Experiment verteidigt, das die Erde ohne Menschen als ökologisch vorteilhaft darstellt.

    BildIn einem Editorial begründet die Redaktion, warum sie eine Künstliche Intelligenz mit der Modellierung eines Szenarios ohne menschliche Einflüsse beauftragt hat.

    Der Bericht „Wenn der Mensch verschwindet“ vom 24. August 2025 löste weltweit kontroverse Debatten aus. Die KI kam zu dem Schluss, dass die Erde ohne Menschen ihre Ökosysteme in Jahrzehnten bis Jahrhunderten regenerieren könnte. Wälder würden sich erholen, der CO?-Gehalt sinken und die Artenvielfalt stabilisieren. In etwa 50.000 Jahren sei ein neues ökologisches Gleichgewicht möglich.

    Die Redaktion betont, dass das Experiment kein Aufruf zum Verschwinden der Menschheit sei, sondern ein Weckruf für dringenden Klimaschutz und nachhaltiges Handeln. Menschliche Analysen seien oft von Emotionen und politischen Agenden geprägt. Eine KI operiere hingegen datenbasiert und logisch, frei von moralischen Filtern. Ziel sei es gewesen, eine schonungslose Perspektive auf die Auswirkungen menschlicher Aktivitäten zu schaffen.

    Das Experiment sei ein Testlauf, um zu zeigen, wie KI komplexe globale Probleme analysieren und Debatten anstoßen könne. Die Reaktionen reichten von Lob für die datenbasierte Analyse bis zu scharfer Kritik von Philosophen und Ethikern, die menschliche Werte wie Kultur und soziale Errungenschaften vermissten.

    Pugnalom sieht sich der rücksichtslosen Objektivität verpflichtet und will mit solchen Beiträgen die Dringlichkeit von Klimaschutz und Nachhaltigkeit unterstreichen. Das Magazin kündigt an, KI weiterhin als Werkzeug zu nutzen, um drängende Fragen unserer Zeit zu beleuchten.

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