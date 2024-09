US-Staaten schaffen Steuern auf Gold und Silber ab

Von den 50 US-Staaten verzichtet nun auch New Jersey auf Edelmetallsteuern.

Umsatzsteuer auf den Kauf von Gold, Silber und anderen Edelmetallen über 1.000 US-Dollar gibt es nun auch in New Jersey ab 1.1.2025 nicht mehr – neben 44 anderen Staaten. Dies bekräftigt Gold und Silber als verfassungsmäßiges Zahlungsmittel. Und das ist gut so, denn Umsatzsteuer ist für Endverbrauchsgüter, die verbraucht werden. Edelmetalle werden aber nicht für den Verbrauch gekauft. Auch schadet die Besteuerung von Edelmetallen dem Staat nur, weil Umsatzsteuereinnahmen durch Unternehmen oder Wirtschaftstätigkeiten übertroffen werden, die aus dem Staat gedrängt werden. Käufer von Edelmetallen machen ihre Geschäfte sonst in benachbarten Staaten. Auch würden Sparer unangemessen behandelt, denn sie kaufen die Edelmetalle als Spar- und Anlageformen um ihr Vermögen zu schützen.

Und es gibt in New Jersey auch keine Steuern auf den Kauf von Aktien, Anleihen, Währungen oder ETFs. Nicht so schön ist die 1.000 US-Dollar-Grenze, die gerade die Kleinsparer benachteiligt. Laut einer Umfrage, wie hierzulande, also in Deutschland, das Geld angelegt wird, liegt das Girokonto 2024 auf Platz eins. Auf Platz zwei liegen Sparbuch und Spareinlagen. Bei den Top Ten der beliebtesten Geldanlagen liegen Aktien auf dem sechsten Platz. Zirka 61 Prozent der Deutschen besitzen Gold als Barren, Münzen, Schmuck oder über ein spezielles Wertpapier. Ähnlich wie hierzulande wird auch in Frankreich gespart. Weniger als vier Prozent der Finanzersparnisse der Franzosen werden in Gold gehalten. Ein bisschen Gold in physischer Form kann nicht schaden. Bei einem Investment in Goldminenaktien gibt es zwar ein Aktienrisiko, jedoch kann die Lukrativität gegenüber physischem Gold deutlich höher sein. Daher ein Blick auf Royalty-Unternehmen, mit denen Anleger eine Diversifizierung erhalten.

Gold Royalty – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/gold-royalty-corp/ – ist in Nord- und Südamerika aktiv und rechnet für 2024 mit 13 Millionen bis 14 Millionen US-Dollar an Gesamteinnahmen.

Bei Osisko Gold Royalties – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/osisko-gold-royalties-ltd/ – liegt der Schwerpunkt auf Gold und Kupfer. Das reichhaltige Portfolio ist auf Nordamerika ausgerichtet.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Osisko Gold Royalties (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/osisko-gold-royalties-ltd/ -) und Gold Royalty (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/gold-royalty-corp/ -).

