USA und Ghana setzen auf Atomkraft

Ghanaische und US-amerikanische Atomunternehmen unterzeichnen Handelsvereinbarung für ein modulares Reaktorprojekt in Ghana.

Der US-Afrikanische Atomenergiegipfel in Nairobi stellt einen Meilenstein in der zivilen Atomzusammenarbeit zwischen der US-amerikanischen und der ghanaischen Atomindustrie dar. Die unterzeichnete Handelsvereinbarung, zwischen der Nuclear Power Ghana (NPG) und einem US-amerikanischen Entwickler, bezüglich eines kleinen modularen Reaktorprojekts zeigt das Engagement der beiden Länder. Saubere und nachhaltige Energielösungen sollen so vorangetrieben werden. Ghana möchte seine Energiestruktur verbessern und dies ist quasi der Startschuss.

Bei der Einführung der kleinen modularen Reaktoren (SMR) strebt Ghana eine Vorreiterrolle an. Die USA unterstützen Ghana dabei sich als regionales SMR-Zentrum zu etablieren. Es wird technische Schulungen sowie Beratungsdienste und einen SMR-Kontrollraumsimulator geben. So kann Ghana qualifizierte Arbeitskräfte im Atomsektor aufbauen, wobei Wert auf die höchsten internationalen Standards im Nuklearbereich gelegt wird. Die USA erfüllen damit ihre Verpflichtung die Nutzung sauberer innovativer Kernenergie zu unterstützen und Ghana bekommt so sein erstes Atomkraftwerk.

Und das Ganze macht Sinn, schließlich sind die Treibhausgasemissionen zwischen 1991 und 2011 um rund 20 Prozent in Ghana angestiegen. Begründet ist dies durch eine Zunahme der Energieintensität der Wirtschaft Ghanas. Laut Schätzungen käme es ohne die Kernkraft innerhalb von zehn Jahren zu einem kumulativen Anstieg der CO2-Emissionen um 35 Prozent. Die Hauptquellen für den CO2-Ausstoss liegen im Verkehr und in den fossilen Energieträgern. Da die Atomkraft immer mehr Länder als Anhänger findet, sollten auch die Gesellschaften mit Uran im Boden aussichtsreiche Zukunftsaussichten besitzen. Dazu gehören beispielsweise Premier American Uranium oder Uranium Energy.

