Usha Resources ergattert Lithiumsalar nahe einziger, produzierender US-Lithiummine

Dass der kanadische Explorer Usha Resources sich dieses Lithiumprojekt in Nevada sichern konnte, kann man getrost als Coup bezeichnen!

Lithium bleibt der Treibstoff der grünen Revolution. An dieser These hält Goldman Sachs in seinem jüngsten Researchbericht zum Thema „Battery Metals“ (24. Mai 2022) fest. Allerdings sagen die Analysten der Investmentbank voraus, dass die Preisblase bei Lithium angesichts des wachsenden Angebots in kurzer Frist platzen könnte. Gegenüber dem Spotpreis von heute prognostizieren die Experten immerhin eine Drittelung des Preises auf $16,372/t bis zum Jahr 2023, was aber immer noch über dem Niveau von 2020 läge. Als größte Herausforderung der Branche identifiziert Goldman die inflationären Tendenzen bei den Investitionskosten. Für Lithiumexplorer könnte die Luft künftig eher dünner werden und wer erst jetzt neu ins Lithiumbusiness einsteigt, muss schon besonders gute Gründe und ein herausragendes Projekt vorweisen, um den Markt für sich zu begeistern. Just diesen besonderen Fall sehen wir bei Usha Resources (TSX: USHA, FRA: JO0)!

Das Unternehmen, das 2019 als Nickel- und Goldexplorer mit Projekten in Ontario (Nickel) und Arizona (Gold) gestartet ist, hat erst vor wenigen Wochen, Ende April, das bohrbereite Lithium-Sole-Projekt Jackpot Lake in Nevada erworben – eineinhalb Autostunden nordöstlich von Las Vegas und nur vier Autostunden süd-östlich von Albermarles Flaggschiffprojekt Silver Peak, das seit 1966 Lithium-Sole fördert und noch immer die einzige produzierende Lithiummine in den USA ist. Wenn das kein transformativer Deal für Usha ist.

Lesen Sie jetzt den ganzen Artikel:

