Ein einziger Faden – Dystopischer Roman erzählt von einer trügerischen Verschwörung

Die Menschheit lebt in Adina Kochs „Ein einziger Faden“ in zwei vollkommen unterschiedlichen Lagern – bis eine grausame Verschwörung ans Licht kommt.

Die Handlung des neuen Romans „Ein einziger Faden“ von Adina Koch spielt in einer nahen Zukunft, in der nichts mehr so ist, wie die Hauptcharaktere Pina und Iggy es kannten. Ein Teil der Menschen lebt vollkommen von der Außenwelt abgeschottet in einer komplett digitalisierten Welt, in der sie mehr oder weniger tun und lassen können, was ihnen in den Sinn kommt. Ein anderer Teil der Menschheit versucht hingegen sich in einer traumatisierten post-pandemischen Gesellschaft zurecht zu finden. Als beide Welten aufeinander treffen, kommt eine grausame Verschwörung ans Licht. Doch welche der beiden Welten wird am Ende überleben? Oder wird einfach alles so weiter gehen wie bisher?

Der dystopische Roman „Ein einziger Faden“ von Adina Koch entführt die Leser in eine Welt, in der alles ein wenig anders ist. Dennoch ist das Szenario durchaus denkbar, wenn man sich die rasenden Fortschritte in der Technologie ansieht. Vor allem menschliche Emotionen sind auch in der Endzeit-Welt dieser Geschichte universell, wie etwa Einsamkeit, Hoffnung und Liebe.

Die im Jahr 1978 geborene Autorin Adina Koch arbeitet als Redakteurin für verschiedene Frauenzeitschriften, lebt in Karlsruhe, liebt gutes Essen und Reisen. 2020 ist via tredition ihr erstes Buch „Keine Liebe der Welt“ erschienen, ein charmanter Mix aus Liebesroman und Kochbuch, der auf einer griechischen Insel spielt.

„Ein einziger Faden" von Adina Koch ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-29647-3 zu bestellen.

