UND JETZT, WIE WEITER? – Ein Jahr mit Pandemie

Verena Aeschbacher teilt in „UND JETZT, WIE WEITER?“ ihre Erlebnisse und Erschwernisse in der Corona-Krise.

Der autobiografische Erlebnisbericht aus der Zeit mit Corona beginnt zur Weihnachts- und Neujahrszeit, bevor alles im Chaos versank. Die Autorin beschreibt, wie das Weihnachtsfest noch ganz normal vonstatten ging, und wie dann im Verlaufe der folgenden Monate im Jahr 2020 alles anders wurde. Sie beschreibt, wie die Einschränkungen durch Corona ihr Leben verändert haben, und wie sie die Menschen, die ihr wichtig sind, für eine lange Zeit nicht sehen konnte. Sie beschreibt in ihrem Bericht, was sie im Verlauf der Corona-Pandemie gemacht hat, und wie ihr Alltag sich veränderte. Sie erlaubt den Lesern damit einen ausführlichen Einblick in ihr Leben.

Wer ein Interesse an den Erfahrungen anderer Menschen mit Corona hat, der wird in dem autobiografischen Bericht „UND JETZT, WIE WEITER?“ von Verena Aeschbacher viele spannende Anekdoten finden und vieles wiedererkennen können.

Verena Aeschbacher wurde in Adelboden im Berner Oberland in den Schweizer Bergen geboren. Sie wanderte vor 25 Jahren nach Südfrankreich aus. Nach ihrer Auswanderung fing sie mit Schreiben von Geschichten aus ihrem südfranzösischen Alltag an. Mit ihrem Buch „Silberhochzeit MIT der Provençe“ erzählt sie Begebenheiten zum Staunen und Schmunzeln und sagt: „Ich würde es wieder tun!“.

„UND JETZT, WIE WEITER?“ von Verena Aeschbacher ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-19879-1 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

