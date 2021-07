Herr Rehbein entdeckt seine Vergangenheit – Spiegelbilder des Schicksals

Bodo Uibel teilt in „Herr Rehbein entdeckt seine Vergangenheit“ die lehrreichen und wahren Geschichten eines Mannes, der Erstaunliches entdeckte.

Mit den Begriffen Hinterpommern und Ostpreußen kann heute kaum noch jemand etwas anfangen. Sie sind ein Teil der Vergangenheit, mit dem sich nur wenige Historiker auseinandersetzen. Doch wer sich mit Land und Leuten, ihren Eigenarten und Schicksalen der letzten 150 Jahre befasst, der kann dabei Erstaunliches entdecken. So geht es auch Heinrich Rehbein, dem Erzähler dieses biografischen Romans.

Er deckt im Verlauf der Geschichte überraschende und zum Teil verhängnisvolle Schicksale im Leben seiner Vorfahren auf und erkennt, dass viele davon selbst herbeigeführt worden – sozusagen „menschengemacht“ – sind. Doch die meisten Schicksalsschläge wurden veranlasst durch Fehlleistungen der politischen Mächte, also wieder verursacht von Menschen. Heinrich Rehbein fragt sich, ob das für immer so bleiben muss. Deshalb versteht er seine Erzählung als „Lehrbuch“ für die Nachgeborenen. Doch gleichzeitig ist ihm bewusst, wie ungern sich der Mensch belehren lässt.

Deshalb tritt er in „Herr Rehbein entdeckt seine Vergangenheit“ von Bodo Uibel nicht als Besserwisser auf, sondern als Erzähler charakteristischer, gleichwohl spannender Geschichten in der Hoffnung, dass diese aus sich heraus zu förderlichen Erkenntnissen bei den Zuhörern führen werden – und hat Erfolg damit. Denn sein jugendlicher Freund und Dauerzuhörer, Hans Nemetz, hat das Anliegen des alten Rehbein verstanden und will dessen „Lehrbuch“ fortschreiben und seine Erkenntnisse an die nächste Generation weitergeben.

„Herr Rehbein entdeckt seine Vergangenheit" von Bodo Uibel ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-28518-7 zu bestellen.

